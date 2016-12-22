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Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İlk Falcon 9 inişine Elon Musk nasıl tepki vermişti? İşte o anlar (VİDEO)

SpaceX'in geçtiğimiz yıl bugünlerde gerçekleştirdiği inanılmaz başarı dünyanın her tarafından uzay meraklılarını heyecanlandırmıştı. Şirketin sahibi Elon Musk da işte o uzay meraklıları arasındaydı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,8b
1
15
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uzay araştırmalarına ilgi duysun veya duymasın artık günümüzde teknolojiyi takip eden hemen herkes SpaceX ismine muhtemelen aşina olmuştur. Ünlü girişimci Elon Musk'ın 2002 yılında uzay araştırmalarında devrim yapmak adına büyük bir hayalle başlattığı şirket, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl tam da bugünlerde internet dünyasının en çok konuşulan firması halindeydi.

SpaceX'in 21 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirdiği ilk başarılı Falcon 9 inişi şüphesiz uzay araştırmaları tarihine şimdiden büyük puntolarla yazılmış durumda. Birçok uzman tarafından geleceğin "uzay toplumu" için ilk adım olarak görülen bu tarihi anlar tabi dünyanın her tarafından uzay meraklılarını da heyecanlandırmayı başarmıştı.

Peki tüm bu olayların merkezindeki isim Elon Musk 21 Aralık günü bu tarihi anlara nasıl tepkiler vermişti? Falcon 9 roketinin Cape Canevaral Uzay Üssü'ne iniş yaptığı gün Elon Musk'la beraber olan National Geographic, bu inanılmaz anların birinci yıl dönümünde işte bu çok özel görüntüleri YouTube üzerinden yayınladı.

İşte Musk'ın heyecanını gizleyemediği o anlar:

 

http://www.theverge.com/2016/12/20/14028254/spacex-falcon-9-launch-elon-musk-reaction-gifs Yorum Yaz
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*siteci* 2 yıl en beğenilen
Müziği, duyguyu öyle bir vermişler ki roket iniş yaptığında ağlayarak babama sarılasım geldi.
1 Yanıt Yanıtla +13
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WB 2 yıl
Calisan tepkilerindeki yapaylik.. kurumsal kolelik duzeni..
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DH Misafiri 2 yıl
Bu adama hayranım hayallerini gerçekleştirme yolunda her zaman.
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10ff 2 yıl
bitane amd haberi yapmamissiniz hala. milliyet veya magazin sitelerine dondu iyice.
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hanımneder 2 yıl 10ff
10ff
bitane amd haberi yapmamissiniz hala. milliyet veya magazin sitelerine dondu iyice.

Postaya dönmesinden iyidir


Amd reklam parası verdi mi; haber için?
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SEO-Uzmanı 2 yıl
kimsenin evinde kablolu TV yok galiba :)
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
insan hayallerinden kopmadığı zaman hiç büyümüyor işte hepsi sanarsın 10 yaşında heycanlanmış çocuklar gibiler
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Abdülhak Hamit Tarhan 2 yıl
Roketi kendim fırlatmış gibi hissediyorum...
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KaleyDeskop 2 yıl
reis^'e hayranım ya
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hanımneder 2 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop
reis^'e hayranım ya

Köprücük, tünelcik yapan reis'e mi
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uqurb2 2 yıl
bu google pixel xl incelemesi ne oldu ?
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ardaq 2 yıl
abartmışlar
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*siteci* 2 yıl en beğenilen
Müziği, duyguyu öyle bir vermişler ki roket iniş yaptığında ağlayarak babama sarılasım geldi.
1 Yanıt Yanıtla +13
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tugares 2 yıl *siteci*
*siteci*
Müziği, duyguyu öyle bir vermişler ki roket iniş yaptığında ağlayarak babama sarılasım geldi.



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elon musk, spacex ve
4 etiket daha Falcon 9 Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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