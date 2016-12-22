İlk Falcon 9 inişine Elon Musk nasıl tepki vermişti? İşte o anlar (VİDEO)

Uzay araştırmalarına ilgi duysun veya duymasın artık günümüzde teknolojiyi takip eden hemen herkes SpaceX ismine muhtemelen aşina olmuştur. Ünlü girişimci Elon Musk'ın 2002 yılında uzay araştırmalarında devrim yapmak adına büyük bir hayalle başlattığı şirket, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl tam da bugünlerde internet dünyasının en çok konuşulan firması halindeydi.SpaceX'in 21 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirdiği ilk başarılı Falcon 9 inişi şüphesiz uzay araştırmaları tarihine şimdiden büyük puntolarla yazılmış durumda. Birçok uzman tarafından geleceğin "uzay toplumu" için ilk adım olarak görülen bu tarihi anlar tabi dünyanın her tarafından uzay meraklılarını da heyecanlandırmayı başarmıştı.Peki tüm bu olayların merkezindeki isim Elon Musk 21 Aralık günü bu tarihi anlara nasıl tepkiler vermişti? Falcon 9 roketinin Cape Canevaral Uzay Üssü'ne iniş yaptığı gün Elon Musk'la beraber olan National Geographic, bu inanılmaz anların birinci yıl dönümünde işte bu çok özel görüntüleri YouTube üzerinden yayınladı.İşte Musk'ın heyecanını gizleyemediği o anlar: