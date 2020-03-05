Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İlk kez satışa çıkan Huawei Mate Xs saniyeler içinde tükendi

    Teknoloji devi Huawei'nin bugün Çin'de satışa sunduğu katlanabilir akıllı telefon modeli Mate Xs'in saniyeler içinde tükendiği belirtildi. Şirket şimdi ikinci satış gününe hazırlanıyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    2,6b
    2
    8
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    İlk kez satışa çıkan Huawei Mate Xs saniyeler içinde tükendi

    Uzun bir bekleyişin ardından, Huawei Mate Xs katlanabilir akıllı telefon nihayet bugün Çin'de satışa çıktı ve beklendiği gibi de cihaz satışa sunulduktan saniyeler sonra tükendi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Huawei yeni katlanabilir akıllı telefonu Mate Xs'in özelliklerini video ile gösterdi

    Ayrıca Bkz. "Oppo, Find X2 Pro'nun periskop kamerasıyla ilgili yeni görsel paylaştı"

    8 Mart'ta ikinci kez satışa çıkacak

    Mate Xs'nin selefi olan Mate X katlanabilir akıllı telefon modeli de, geçtiğimiz yıl aynı şekilde saniyeler içinde tükenmişti ve Huawei bir sonraki satış gününü ise 8 Mart olarak belirlemiş durumda. Şu anda, Huawei Mate Xs'in 8GB RAM ve 512GB depolama alanına sahip modeli Çin pazarında 16.999 Yuan (2.450 dolar) fiyatla satılıyor. Yüksek fiyatına rağmen cihazın Çinli tüketiciler tarafından rağbet görmesi ise işin dikkat çeken kısmı diyebiliriz.

    İlk kez satışa çıkan Huawei Mate Xs saniyeler içinde tükendi

    Şimdilik Huawei Mate Xs modelinin küresel pazarda ne zaman satışa sunulacağı konusunda yapılmış bir açıklama yok. Cihazın, Huawei'nin devam eden ABD yasağı nedeniyle Google Mobile Services (GMS) yerine, şirketin kendi geliştirdiği Huawei Mobil Servisleri (HMS) ile geldiğini de belirtelim. Şirket Huawei Mate Xs'nin kaç adet sattığını ise açıklamadı.



    https://www.gsmarena.com/first_huawei_mate_xs_sale__ends_in_seconds-news-41834.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    deoks 2 hf. en beğenilen
    Bıkmadınız şu haberlerden. Xiaomi, huawei bu politikayı bilerek yapıyorlar, az üretip stokta tutmuyorlar. Millet çok bayıldığından değil tükenmesi.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Technotronic (Çağlar Deniz) 2 hf.
    Türkiyeye gelse en az 20 binden satarlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 hf.
    100tane satışa çıkarıyorlar saniyeler içinde tükendi diyorlar:D general Mobile de aynı şeyi yapsın. 10tane çıkarıp saniyeler içinde bitti desin.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    xenix 2 hf.
    Çinde google a ulaşım yok ki zaten alanlar baiduu da takılsın :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    deoks 2 hf. en beğenilen
    Bıkmadınız şu haberlerden. Xiaomi, huawei bu politikayı bilerek yapıyorlar, az üretip stokta tutmuyorlar. Millet çok bayıldığından değil tükenmesi.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    kayamtky 2 hf.
    Görünen o ki Çinlilerin gelir seviyesi bayağı yükselmiş.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. DxOMark'a yeni bir kral geldi: Oppo Find X2 Pro 2 hf. Oppo Watch tanıtıldı: Apple Watch'a yeni rakip 2 hf. AMD’den önemli hamle: Sunucu tarafında CDNA mimarisi kullanılacak 2 hf. Oppo Find X2 serisi tanıtıldı: 120Hz ekran, 60x yakınlaştırma, 65W hızlı şarj 2 hf. Uygun fiyatlı iPhone 9'a koronavirüs darbesi: Lansmanın ertelendiği bildiriliyor 2 hf. PSA grubunun CEO’su Carlos Tavares'ten dikkat çekici elektrikli araç yorumu 2 hf. DuckDuckGo, kullanıcı verileri toplayan binlerce web izleyicisinin listesini yayınladı 2 hf. Türk SİHA’ları şimdi de Fransız basınında gündemde 2 hf. 2020'nin ilk 2 ayında Türkiye SUV pazarının lideri Dacia Duster 2 hf. SpaceX seneye Uzay İstasyonu için turist taşımaya başlayacak 2 hf. Etiya, ağ dilimleme yapabilen yerli akıllı 5G platformu geliştirildi 2 hf. Ötegezegenler, radyoaktivite sayesinde güneş ışığı olmadan da sıvı okyanuslara sahip olabilir 2 hf. 3 arka kameralı Moto G8 tanıtıldı 2 hf. iPhone 12 modellerinin detayları netleşmeye başladı 2 hf. Google Stadia, tarayıcı üzerinden 4K desteği sunmaya başladı 2 hf. iOS 13 ile bildirimlerde reklam dönemi başlıyor 2 hf. Yarasalardan ilham alan drone modelleri geliyor 2 hf. NASA, yeni Mars gözlem aracının ismini açıkladı: Perseverance 2 hf. TCL, iki yeni katlanabilir akıllı telefon konseptini sergiledi 2 hf. vivo NEX 3s 5G'nin resmi tanıtım videosu yayınlandı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN İlk kez satışa çıkan Huawei Mate Xs saniyeler içinde tükendi Sonraki Aston Martin "üstü açık" süper arabası V12 Speedster'ı tanıttı 2 hf. The Last of Us dizisi resmen duyuruldu: HBO tarafından hazırlanıyor 2 hf. 2021 Genesis G80’den ilk görüntüler geldi 2 hf. Arnold Schwarzenegger’den Rus robot üreticisine 10 milyon dolarlık tazminat davası 2 hf. Microsoft koronavirüs tehlikesi nedeniyle evden çalışmaya izin verdi 2 hf. La Casa de Papel 4. Kısım fragmanı nihayet yayınlandı 2 hf. İstanbul Maltepe’ye Mi Store açılıyor 2 hf. Realme 6 serisi tanıtıldı: İlk kez Snapdragon 720G yonga seti ve uygun fiyat 2 hf. Realme Band satışa çıkıyor: İşte fiyatı 2 hf. Öğrencilerle firmaları buluşturan CreaTech+ etkinliği, 10-11 Mart'ta İzmir'de düzenleniyor 2 hf. AMD Zen 4 çekirdeği şimdiden bir süper bilgisayar ihalesi kazandı 2 hf. Mobil RTX Super ailesinin performans slaytı sızdı 2 hf. IBM tüm ulusal iş seyahatlerini koronavirüs sebebiyle durdurdu 2 hf. Apple, mağazalarına değişim cihazlarında düşük stok uyarısı yaptı 2 hf. Curiosity'den tam 1,8 milyar piksellik müthiş Mars panoraması 2 hf. Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupe Türkiye fiyatı açıklandı: Ne zaman satılacak? 2 hf. Coronavirüs mutasyon geçirdi 2 hf. Dünyada Yılın Otomobili Ödülü'nde sona doğru: Finalistlerin sayısı 3'e indirildi 2 hf. Koronavirüs bir filmi daha vurdu: No Time To Die yıl sonuna ertelendi 2 hf. Araştırmacılar, depreme dayanıklı bükülebilir beton geliştirdi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Aracımı satmalı mıyım ?
    DH Forum
    2020 Volkswagen Polo Highline - kampana fren
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim