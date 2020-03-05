İlk kez satışa çıkan Huawei Mate Xs saniyeler içinde tükendi

Uzun bir bekleyişin ardından, Huawei Mate Xs katlanabilir akıllı telefon nihayet bugün Çin'de satışa çıktı ve beklendiği gibi de cihaz satışa sunulduktan saniyeler sonra tükendi.

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8 Mart'ta ikinci kez satışa çıkacak

Mate Xs'nin selefi olan Mate X katlanabilir akıllı telefon modeli de, geçtiğimiz yıl aynı şekilde saniyeler içinde tükenmişti ve Huawei bir sonraki satış gününü ise 8 Mart olarak belirlemiş durumda. Şu anda, Huawei Mate Xs'in 8GB RAM ve 512GB depolama alanına sahip modeli Çin pazarında 16.999 Yuan (2.450 dolar) fiyatla satılıyor. Yüksek fiyatına rağmen cihazın Çinli tüketiciler tarafından rağbet görmesi ise işin dikkat çeken kısmı diyebiliriz.

Şimdilik Huawei Mate Xs modelinin küresel pazarda ne zaman satışa sunulacağı konusunda yapılmış bir açıklama yok. Cihazın, Huawei'nin devam eden ABD yasağı nedeniyle Google Mobile Services (GMS) yerine, şirketin kendi geliştirdiği Huawei Mobil Servisleri (HMS) ile geldiğini de belirtelim. Şirket Huawei Mate Xs'nin kaç adet sattığını ise açıklamadı.

https://www.gsmarena.com/first_huawei_mate_xs_sale__ends_in_seconds-news-41834.php

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