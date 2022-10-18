IMEI kopyalamayı sona erdirecek düzenleme: 1 yıl sinyal vermeyen telefonlar pasife alınacak!

Tam Boyutta Gör AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

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IMEI klonlama için pasife alma önlemi TBMM'de

Bu yasa teklifi geçerli kılınırsa elektronik haberleşme şebekelerinden 7 yıl boyunca hizmet almayan cihazlara ait olan elektronik kimlik bilgilerinin pasife alınma düzenlemesi bir değişikliğe uğrayacak. Kısacası 7 yıl kuralı 1 yıla düşürülecek.

Bu bağlamda bundan sonra kendisinden 1 yıl boyunca kesintisiz bir şekilde sinyal alınamayan cep telefonları iletişim konusunda devre dışı bırakılacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bu kritere uygun olan cep telefonlarının IMEI kaydını pasif bir hâle getirecek.

Tam Boyutta Gör Eğer elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılan bir telefonunuz varsa bu cihazın bilgilerini kendinize ait olan bir hat ile tekrar aktif edebileceksiniz.

Hattınız eşliğinde tekrar kullanmaya başladığınız cihazınızın verilerini aktif etmek için başka bir işleme ihtiyaç duymayacaksınız. Elektronik kimlik bilgileri bu suretle tekrar kayıtlı hale getirilemeyen cihazlar için BTK'nin düzenlemeleri kapsamında başvuru yapılması gerekecek.

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IMEI klonlama için pasife alma önlemi TBMM'ye sunuldu