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    IMEI kopyalamayı sona erdirecek düzenleme: 1 yıl sinyal vermeyen telefonlar pasife alınacak!

    IMEI klonlama ile ilgili çeşitli önlemler alınmaya devam ediliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından bu konu hakkında bir kanun teklifi daha TBMM Başkanlığına sunuldu. Peki bu teklifte neler var?
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    AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. 

    IMEI klonlama için pasife alma önlemi TBMM'de

    Bu yasa teklifi geçerli kılınırsa elektronik haberleşme şebekelerinden 7 yıl boyunca hizmet almayan cihazlara ait olan elektronik kimlik bilgilerinin pasife alınma düzenlemesi bir değişikliğe uğrayacak. Kısacası 7 yıl kuralı 1 yıla düşürülecek.

    Bu bağlamda bundan sonra kendisinden 1 yıl boyunca kesintisiz bir şekilde sinyal alınamayan cep telefonları iletişim konusunda devre dışı bırakılacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bu kritere uygun olan cep telefonlarının IMEI kaydını pasif bir hâle getirecek.

    imei kopyalama Tam Boyutta Gör
    Eğer elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılan bir telefonunuz varsa bu cihazın bilgilerini kendinize ait olan bir hat ile tekrar aktif edebileceksiniz.

    Hattınız eşliğinde tekrar kullanmaya başladığınız cihazınızın verilerini aktif etmek için başka bir işleme ihtiyaç duymayacaksınız. Elektronik kimlik bilgileri bu suretle tekrar kayıtlı hale getirilemeyen cihazlar için BTK'nin düzenlemeleri kapsamında başvuru yapılması gerekecek.

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