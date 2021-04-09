iMessage neden Android’e gelmedi?

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Apple’ın ekosistemini birbirine bağlayan en önemli silahlarından birisi iMessage diyebiliriz. Mac, iPhone ve iPad sistemlerinde çalışan iMessage varsayılan olarak geldiği için mağazadan indirmeye gerek yok. Ayrıca üçüncü taraf uygulamalara da gerek bırakmıyor.

iMessage Android hayal

Apple Music ve Apple TV gibi gelire oynayan uygulamalar Android ekosistemine de sunuluyor ancak iMessage hiç bir zaman söz konusu olmadı. Epic Games ve Apple arasındaki tekel davasında gerçek ortaya çıktı.

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Epic Games hatırlanacağı üzere Fortnite oyununda Apple’ın ödeme kesintilerin karşı çıktı ve kendi platformu üzerinden ödeme almaya kalkıştı. Bunun sonucunda da App Store’dan yasaklandı. Apple’ın ağır bir tekel uyguladığını iddia eden Epic Games geçtiğimiz aylarda dava açmıştı ve duruşmalar devam ediyor.

Epic Games’in savunma dosyalarından birisi iMessage üzerineydi. Ünlü geliştirici Apple’ın tekel sağlamak ve Android cihazlarına yol açmamak için iMessage uygulamasının sadece kendi ekosisteminde kaldığını iddia etmişti.

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Apple yöneticilerinin verdiği ifadeler bunu doğrular nitelikte. 2013 yılında iMessage Android sürümü kapalı kapılar ardında geliştirilmeye başlanmış ancak tüketicileri uzaklaştıracağı korkusuyla iptal edilmiş. Phil Schiller ve Craig Federighi’nin özellikle bu çalışmalara karşı çıktığı ifade ediliyor. İkili Android sürümünün ekosisteme zarara vereceğine inanıyordu.

İfadeler Epic Games davasında jüriyi etkileyebilir ancak kaynaklar kanuna aykırı bir durumun olmadığını belirtiyor. Apple sözleşmelerde bunu belirtiyor ve geliştiriciler de bunu kabul ediyor. Bu bakımdan tercih etmeyip diğer mağazalara başvurma hakkı geliştiricinin. Yine de Apple’ın rakibinin önünü kesmek adına kritik kararlar aldığı gerçeğini değiştirmiyor.

https://wccftech.com/apple-says-imessage-for-android-do-harm/

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