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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iMessage neden Android’e gelmedi?

    Phil Schiller ve Craig Federighi’nin iMessage Android sürümüne karşı çıktığı, rakibine müşterileri kaptırabileceği konusunda endişe duyduğu ifadelerde ortaya çıktı.
    09 Nisan 2021, 19:00 (4 gün)
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iMessage neden Android’e gelmedi?
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    Apple’ın ekosistemini birbirine bağlayan en önemli silahlarından birisi iMessage diyebiliriz. Mac, iPhone ve iPad sistemlerinde çalışan iMessage varsayılan olarak geldiği için mağazadan indirmeye gerek yok. Ayrıca üçüncü taraf uygulamalara da gerek bırakmıyor.

    iMessage Android hayal

    Apple Music ve Apple TV gibi gelire oynayan uygulamalar Android ekosistemine de sunuluyor ancak iMessage hiç bir zaman söz konusu olmadı. Epic Games ve Apple arasındaki tekel davasında gerçek ortaya çıktı.

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    Epic Games hatırlanacağı üzere Fortnite oyununda Apple’ın ödeme kesintilerin karşı çıktı ve kendi platformu üzerinden ödeme almaya kalkıştı. Bunun sonucunda da App Store’dan yasaklandı. Apple’ın ağır bir tekel uyguladığını iddia eden Epic Games geçtiğimiz aylarda dava açmıştı ve duruşmalar devam ediyor.

    Epic Games’in savunma dosyalarından birisi iMessage üzerineydi. Ünlü geliştirici Apple’ın tekel sağlamak ve Android cihazlarına yol açmamak için iMessage uygulamasının sadece kendi ekosisteminde kaldığını iddia etmişti.

    iMessage neden Android’e gelmedi?
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    Apple yöneticilerinin verdiği ifadeler bunu doğrular nitelikte. 2013 yılında iMessage Android sürümü kapalı kapılar ardında geliştirilmeye başlanmış ancak tüketicileri uzaklaştıracağı korkusuyla iptal edilmiş. Phil Schiller ve Craig Federighi’nin özellikle bu çalışmalara karşı çıktığı ifade ediliyor. İkili Android sürümünün ekosisteme zarara vereceğine inanıyordu.

    İfadeler Epic Games davasında jüriyi etkileyebilir ancak kaynaklar kanuna aykırı bir durumun olmadığını belirtiyor. Apple sözleşmelerde bunu belirtiyor ve geliştiriciler de bunu kabul ediyor. Bu bakımdan tercih etmeyip diğer mağazalara başvurma hakkı geliştiricinin. Yine de Apple’ın rakibinin önünü kesmek adına kritik kararlar aldığı gerçeğini değiştirmiyor.



    https://wccftech.com/apple-says-imessage-for-android-do-harm/
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    O ozgur_298 (Özgür Mutlu) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Getirmek gibi bir zorunluluğu olmadığı için.
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Telegram yeter gelmesin. Telegram hepsinden üstü.
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    joven ( joven) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Neden gelsin.
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    gun (Gün Oksay) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben zamanında iMessage’ın her yere gelmesini çok istedim ama Apple kibiri işte kendi ürününe yaratmasını istiyor. Halbuki her yere açsalar ilk günden whatsapp çıkamazdı bile.
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    ~Lion King~ (Fatih ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) gun
    Whatsapp gibi bir uygulama ihtiyacı her zaman doğardı. Şuan bile whatsapp pratikliği yok imessage’da.
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    O ozgur_298 (Özgür Mutlu) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Getirmek gibi bir zorunluluğu olmadığı için.
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    esmerbuyucu (E. B.) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunu bana sorsalar ben de söylerdim. Ekosistem demek bu tür özel şeylere de sahip olmaktır. Eskiden de aynı şekilde BBM vardı.



    Ayrıca Apple hayrat falan herhalde işi gücü yok Android cihazların yolunu açacak. Komedi resmen
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    adı üzerinde iMessage denmiş. Hangi Apple uygulaması Windows ya da Android dünyasına girdiği görülmüş. Bunda şaşırılacak bir durum yok.
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    VaporWave (Emre ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Furkooo85
    İlk paragrafta da yazdığı gibi Apple Music ve TV android'e sunuluyor.
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