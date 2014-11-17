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Impossible projesi elektrikli bisikleti çantaya sığdırıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Impossible projesi elektrikli bisikleti çantaya sığdırıyor
Uzun yıllardır insanoğlunun kullandığı otomobil veya motorsikletini taşınabilir bir hale getirmek konusunda bir hayali bulunuyor ve bunu gerçekleştirmek için çalışmalar yürütüyor. Günümüzde en azından elektrikli bisikletleri çantaya sığdırmak mümkün. Impossible projesi de buna odaklanıyor. 

Impossible bir elektrikli bisiklet projesi ve mümkün olan en küçük boyutlara katlanarak çantaya sığabilmeyi amaçlıyor. Bu bakımdan bileşenler özel olarak imal edilmiş. Aracın motoru da tekerlek içerisine yerleştirilmiş. 

Impossible elektrikli bisikletin ilk olarak tekerlekleri yukarı katlanarak çerçeve içerisine yerleşiyor. Ardından gövde ikiye katlanıyor. Son olarak gidon ve sele bağlantısı kısaltılarak kompakt hale getiriliyor. Sele ise bu yapıya bir kapak olarak da kullanılıyor. 

Impossible herhengi bir pedala sahip değil. Ayağınızı çerçeve içerisine koymanız gerekiyor. Karbon fiber gövde yaklaşık 85 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Bu bakımdan herkesin kullanabileceği türden bir bisiklet değil.

10 adet 2900mAh gücünde batarya ile çalışan bisiklet pilleri de yine tekerlek içerisine yerleştirmiş. Tek şarj ile yaklaşık 23km yol giden Impossible, turbo modunda 18km mesafe gidebiliyor. Ancak süspansiyon olmadığı için gidilecek yolun iyi seçilmesi gerekiyor. 

Impossible projesi daha kampanyanın ilk haftasında ihtiyacı olan bağış miktarını üçe katlamış durumda. En az 430 Kanada doları bağış yapan destekçilere gelecek Ağustos ayında nihai ürünler dağıtılmaya başlanacak.  
Impossible projesi elektrikli bisikleti çantaya sığdırıyor


https://www.kickstarter.com/projects/1181257820/impossible-0 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ALLAME.1 4 yıl
Elleri bırakınca gidiyor mu bari
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thestell 5 yıl
Az olsa suspansiyon lazım, mukemmel.
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N0YAN 5 yıl
kasise girmemek lazım bununla
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Parallel Killer 5 yıl
gelecek bisiklette yemin ediyorum
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Gömceli 5 yıl
Güzel bir teknoloji başarılar..
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Mr xXx 5 yıl
Bizim varoşlarda göremeyeceğimiz bir alet yani
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redoracle 5 yıl
Yalnız süspansiyon yokmuş nutslar cracks olmasın sonra :)
Keşke pedalıda yana katlanıp olsaymış bi şekilde,çevirdikçe şarj olsaymış iyiymiş,yoksa şarj bittimi yolda kalıcak.
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profecco 5 yıl
Türkiyede pumarexin katlanabilir elektrikli bisikleti var. Pedalı var şarzı bitince normal bisiklet gibi sürüyorsunuz. Bence pedal sorusu saçma değil.
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Thomassee 5 yıl
Düz ülkelerde işe yarar.

Yokuş çıkacağını sanmam.
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Kulak Misafiri 5 yıl
Tasarım çok eksantrikmiş.
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RapscallioN 5 yıl
Adam elektrikli bisiklet diyor, 23km menzili var diyor ama bizde hala pedali nerede diye soran cikiyor...
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burak23358 5 yıl
:D
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med_cezir91 5 yıl
Hani bunun pedalı hep yokuş aşşağı gideceksek bisiklete gerek yok zaten kaykay paten vay daha küçük
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