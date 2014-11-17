Impossible projesi elektrikli bisikleti çantaya sığdırıyor

Uzun yıllardır insanoğlunun kullandığı otomobil veya motorsikletini taşınabilir bir hale getirmek konusunda bir hayali bulunuyor ve bunu gerçekleştirmek için çalışmalar yürütüyor. Günümüzde en azından elektrikli bisikletleri çantaya sığdırmak mümkün. Impossible projesi de buna odaklanıyor.





Impossible bir elektrikli bisiklet projesi ve mümkün olan en küçük boyutlara katlanarak çantaya sığabilmeyi amaçlıyor. Bu bakımdan bileşenler özel olarak imal edilmiş. Aracın motoru da tekerlek içerisine yerleştirilmiş.





Impossible elektrikli bisikletin ilk olarak tekerlekleri yukarı katlanarak çerçeve içerisine yerleşiyor. Ardından gövde ikiye katlanıyor. Son olarak gidon ve sele bağlantısı kısaltılarak kompakt hale getiriliyor. Sele ise bu yapıya bir kapak olarak da kullanılıyor.





Impossible herhengi bir pedala sahip değil. Ayağınızı çerçeve içerisine koymanız gerekiyor. Karbon fiber gövde yaklaşık 85 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Bu bakımdan herkesin kullanabileceği türden bir bisiklet değil.





10 adet 2900mAh gücünde batarya ile çalışan bisiklet pilleri de yine tekerlek içerisine yerleştirmiş. Tek şarj ile yaklaşık 23km yol giden Impossible, turbo modunda 18km mesafe gidebiliyor. Ancak süspansiyon olmadığı için gidilecek yolun iyi seçilmesi gerekiyor.





Impossible projesi daha kampanyanın ilk haftasında ihtiyacı olan bağış miktarını üçe katlamış durumda. En az 430 Kanada doları bağış yapan destekçilere gelecek Ağustos ayında nihai ürünler dağıtılmaya başlanacak.





https://www.kickstarter.com/projects/1181257820/impossible-0