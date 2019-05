İnce Xbox One modelinden ilk görsel geldi

Microsoft’un bugün E3 2016 fuarında tanıtmasını beklediğimiz daha ince Xbox One modeli ile ilgili ilk görsel de geldi. Tanıtım sayfasından alındığı anlaşılan görsel, konsol ile ilgili tasarım detaylarını da gün yüzüne çıkarıyor.

Microsoft’un hazırladığı yeni konsol Xbox One Slim ismini taşıyor ve orijinal modelden yüzde 40 ince olduğu ifade ediliyor. Siyah tema ile piyasaya giriş yapan Xbox One konsolunun aksine yeni konsolda beyaz renk hakimiyeti mevcut.

Ayrıca Bkz.

"Yeni Xbox One konsolu yüzde 40 daha ince olacak"

Konsolun genişliğinin yan yana iki Xbox kontrolcüsü ile eşdeğer olduğu belirtiliyor. Kasanın bir yarısı düz beyaz renk ile kaplanırken, diğer yarısında ise desenli bir tasarım tercih edilmiş. Alt kısımda siyah bir kenar yer alırken, bir tarafında USB girişi diğer tarafında ise kızılötesi alıcı bulunuyor.

Xbox One Slim, orijinalden farklı olarak 4K video oynatımına destek verecek. Bunun haricinde orijinal modelden belirgin bir farklılık içermiyor. Oyunlar yine her iki konsolda oynanabilecek. Microsoft bu hamlesi ile Xbox One konsoluna biraz daha hareket alanı açmayı hedefliyor. Asıl 4K oyun oynatabilen Scorpio kod adlı konsolun ise gelecek yıl piyasada olması bekleniyor.