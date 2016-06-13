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İnce Xbox One modelinden ilk görsel geldi

Microsoft’un Xbox One konsoluna biraz daha hareket alanı açmayı hedeflediği Xbox One Slim konsolu ile ilgili ilk resmi görsel sızdırıldı. Konsolda bu kez beyaz renk hakim.
2 yıl
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un bugün E3 2016 fuarında tanıtmasını beklediğimiz daha ince Xbox One modeli ile ilgili ilk görsel de geldi. Tanıtım sayfasından alındığı anlaşılan görsel, konsol ile ilgili tasarım detaylarını da gün yüzüne çıkarıyor.

Microsoft’un hazırladığı yeni konsol Xbox One Slim ismini taşıyor ve orijinal modelden yüzde 40 ince olduğu ifade ediliyor. Siyah tema ile piyasaya giriş yapan Xbox One konsolunun aksine yeni konsolda beyaz renk hakimiyeti mevcut.

Ayrıca Bkz. "Yeni Xbox One konsolu yüzde 40 daha ince olacak"

Konsolun genişliğinin yan yana iki Xbox kontrolcüsü ile eşdeğer olduğu belirtiliyor. Kasanın bir yarısı düz beyaz renk ile kaplanırken, diğer yarısında ise desenli bir tasarım tercih edilmiş. Alt kısımda siyah bir kenar yer alırken, bir tarafında USB girişi diğer tarafında ise kızılötesi alıcı bulunuyor.

Xbox One Slim, orijinalden farklı olarak 4K video oynatımına destek verecek. Bunun haricinde orijinal modelden belirgin bir farklılık içermiyor. Oyunlar yine her iki konsolda oynanabilecek. Microsoft bu hamlesi ile Xbox One konsoluna biraz daha hareket alanı açmayı hedefliyor. Asıl 4K oyun oynatabilen Scorpio kod adlı konsolun ise gelecek yıl piyasada olması bekleniyor. 

 

http://wccftech.com/xbox-slim-image-surfaces-online-details/ Yorum Yaz
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senjido 2 yıl en beğenilen
tahir40

Ne 4Kymış! AMD tarafında bırakın APUları, tek başına 4K oynatacak GPU bile yok. Zaten 5000 Liralık konsol yapacak halleri de yok. Yani yine dandik ötesi grafik kalitesinde, 30 fps tutturmaktan aciz çıktığı gibi eskiyecek konsollar bizi bekliyor...


200 dolarlık RX 480 fire strike ultra testinde 450 dolarlık gtx 980'i geçti.
tahir40Ne 4Kymış! AMD tarafında bırakın APUları, tek başına 4K oynatacak GPU bile yok. Zaten 5000 Liralık konsol yapacak halleri de yok....
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tahir40 2 yıl
Ne 4K'ymış! AMD tarafında bırakın APU'ları, tek başına 4K oynatacak GPU bile yok. Zaten 5000 Liralık konsol yapacak halleri de yok. Yani yine dandik ötesi grafik kalitesinde, 30 fps tutturmaktan aciz çıktığı gibi eskiyecek konsollar bizi bekliyor...
Ne 4K'ymış! AMD tarafında bırakın APU'ları, tek başına 4K oynatacak GPU bile yok. Zaten 5000 Liralık konsol yapacak halleri de yok. Yani yine dandik ötesi grafi...
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Macella 2 yıl
bu mu ince hali
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DH Misafiri 2 yıl
Sigorta kutusuna benzemiş
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kadirirdem 2 yıl
bence hala incelmesi lazım....
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fnxcoder 2 yıl
Asıl olay slim konsol değil Project Scorpio youtu.be/...
8 çekirdek 6 TFlopS GPU
320 GB/S Bant genişliği
4K Çözünürlük
2017 çıkış tarihi
adamlar resmen Oyuncu Pc'si yapıp konsolun içine koymuşlar.
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Vinewood 2 yıl
Adaptör içinde duyuruldu şimdi
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Guest-05F99D7C6 2 yıl
Şu takozu içine entegre ettilerse alabilirim..
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GoldPunch 2 yıl Guest-05F99D7C6
SgtLittleNoob

Şu takozu içine entegre ettilerse alabilirim..

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lumiafanx920

adaptörü içindemi?


Evet dedikodulara göre adaptörü de içinde. 2 saat sonra Microsoft konferansında her şey belli olacak tabi ki.
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FRAPS_TR 2 yıl
adaptörü içindemi?
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Angel of the Lord 2 yıl
4K video oynatma asıl konsolda nasıl yok onu anlamıyorum. Telefonlar bile birkaç yıldır oynatıyor 4K videoları. Hatta kayıt bile yapıyor. Garip.
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cem650 2 yıl
yani ince halide baya inceymiş :)) abi ince değil işlevsel yapın yeter bize..
ben xbox tercih etme sebebi tamamen hareket sensörü yani kinect onu adam gibi yapsınlar yeter... ben xbox tercih edeceğim. Plasystation 'u sevmiyorum oyun için değil daha çok spor ve aile oyunu için tercih ediyorum zaten oyun oynayacaksam bilgisayarımdan oynuyorum yetiyor bana.
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senjido 2 yıl en beğenilen
tahir40

Ne 4Kymış! AMD tarafında bırakın APUları, tek başına 4K oynatacak GPU bile yok. Zaten 5000 Liralık konsol yapacak halleri de yok. Yani yine dandik ötesi grafik kalitesinde, 30 fps tutturmaktan aciz çıktığı gibi eskiyecek konsollar bizi bekliyor...


200 dolarlık RX 480 fire strike ultra testinde 450 dolarlık gtx 980'i geçti.
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34sem 2 yıl
tasarımı beğendim. ps4 ü andırmıyor değil.
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