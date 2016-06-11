Yeni Xbox One konsolu yüzde 40 daha ince olacak

Sony’nin önümüzdeki dönemde daha güçlü bir PS4 konsolu piyasaya süreceğinin duyurmasının ardından gözler Microsoft’a çevrildi. Firmanın E3 2016 fuarında özel bir lansman yapması bekleniyor ancak bu daha farklı bir cihaz için olabilir.

Microsoft’un daha güçlü bir Xbox konsolu için gelecek yıla göre plan yaptığı az çok biliniyor. Yani Sony ile hemen hemen aynı dönemlerde yeni konsol piyasada olacak. Firmanın E3 2016 fuarına getireceği yeni konsol ise iddialara göre Xbox One Slim olacak.

Slim versiyonu normal versiyondan yüzde 40 daha ince olacak ve dahili bir güç kaynağı ile gelecek. En önemli tarafı ise 4K çözünürlüklerde video içerikleri oynatabilmesi. Microsoft bu hamlesi ile Xbox One konsoluna biraz daha hareket alanı açmayı hedefliyor ancak dediğimiz gibi 4K oyunlar için asıl konsol gelecek yıl piyasada olacak.

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Microsoft’un E3 2016 fuarında ayrıca aşağıdaki yapımların duyurulması bekleniyor. Forza Horizon 3 ve Enter the Dragon Punch oyunlarının PC platformuna da geleceği iddia ediliyor. Microsoft’un basın toplantısı 13 Haziran 2016 yerel saat ile 09.30’da başlayacak. Toplantı Xbox.com, Twitch, YouTube, Facebook Live ve Xbox 360/One konsollarından izlenebilecek:

Enter the Dragon Punch

Dead Rising 4

State of Decay 2

Crackdown 3

Halo Wars 2

Gears of War 4

Scalebound

Sea of Thieves

ReCore

Forza Horizon 3