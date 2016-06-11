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Yeni Xbox One konsolu yüzde 40 daha ince olacak

Konsol pazarında Sony ile kıyasıya bir mücadele veren Microsoft, şartları biraz daha iyileştirme adına daha ince bir Xbox One konsolu üzerinde çalışıyor olabilir.
2 yıl
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15
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony’nin önümüzdeki dönemde daha güçlü bir PS4 konsolu piyasaya süreceğinin duyurmasının ardından gözler Microsoft’a çevrildi. Firmanın E3 2016 fuarında özel bir lansman yapması bekleniyor ancak bu daha farklı bir cihaz için olabilir.

Microsoft’un daha güçlü bir Xbox konsolu için gelecek yıla göre plan yaptığı az çok biliniyor. Yani Sony ile hemen hemen aynı dönemlerde yeni konsol piyasada olacak. Firmanın E3 2016 fuarına getireceği yeni konsol ise iddialara göre Xbox One Slim olacak.

Slim versiyonu normal versiyondan yüzde 40 daha ince olacak ve dahili bir güç kaynağı ile gelecek. En önemli tarafı ise 4K çözünürlüklerde video içerikleri oynatabilmesi. Microsoft bu hamlesi ile Xbox One konsoluna biraz daha hareket alanı açmayı hedefliyor ancak dediğimiz gibi 4K oyunlar için asıl konsol gelecek yıl piyasada olacak.

Ayrıca Bkz. "Sony PS4 Neo doğrulandı"

Microsoft’un E3 2016 fuarında ayrıca aşağıdaki yapımların duyurulması bekleniyor. Forza Horizon 3 ve Enter the Dragon Punch oyunlarının PC platformuna da geleceği iddia ediliyor. Microsoft’un basın toplantısı 13 Haziran 2016 yerel saat ile 09.30’da başlayacak. Toplantı Xbox.com, Twitch, YouTube, Facebook Live ve Xbox 360/One konsollarından izlenebilecek:

Enter the Dragon Punch

Dead Rising 4

State of Decay 2

Crackdown 3

Halo Wars 2

Gears of War 4

Scalebound

Sea of Thieves

ReCore

Forza Horizon 3

 

http://wccftech.com/microsoft-showcase-super-solid-lineup-xb1-hardware-winternal-power-supply-e3-conference/ Yorum Yaz
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mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
6 ay sonra daha güçlüsü çıkacağını cümle alem duydu ve bunu satmayı hedefliyorsunuz?

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Grand_Alexander 2 yıl
Forza Horizon 3 ve PC mi YAŞASIN he xbox one slim diyorduk değil mi? o ne ola ki...
not: apex gibi direksiyon desteği için bekleteceksen geç çıkart o oyunu daha iyi...
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aycibin 2 yıl
konsol ince olsa nolacak?tv ünitesinde yeri belli zaten.üzerine birşey koyacak halimiz yok.sessiz çalışsın yeter.
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gurkanse 2 yıl
İNCEYİ BIRAKSINLAR CİHAZI KIRDIRSINLAR BOLCA CİHAZ SATARLAR.ZATEN 3 SENEYE KALMAZ Bİ NESİL DAHA ATLARIZ BU GİDİŞLE
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TheStarBox 2 yıl
mehmedaltair

6 ay sonra daha güçlüsü çıkacağını cümle alem duydu ve bunu satmayı hedefliyorsunuz?
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sony eski ps4 lerin satışını durdurdumu peki yeni çıkacak konsolu doğruladığı halde :D

bunlar hep satış stratejisi hiç xbox one almamış kişiler 2017 nin sonunda çıkacak konsolu beklemektense daha ince daha güzel bir xbox one alabilir.zate 6 ay sonra piyasaya çıkması imkansız.en az 1.5 sene sonra çıkar daha güçlü xbox one.
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istanbulsm 2 yıl
Daha ince olunca neremize sokabiliriz... Belki büyük kot pantolona sığabilir.
Her neyse asıl mesajım; PC CANDIR GERİSİ HEYECAN
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alemburda34 2 yıl
Artik Xbox One ile 4k goruruz

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Doom II 2 yıl
ince olunca ne olacak sessiz olsun, serin çalışsın arıza vermesin yeter.
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Patren 2 yıl
xbox 4k geliyor
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tahir40 2 yıl
Zaten daha kalın olamazdı. Ekran kartı bile olmayan performans fakiri APU'larla sözde oyun konsolu yapıyorlar. Kendim Silverstone Raven kasa toplasam daha ince olur, performansda da 5e katlar sözde yeni özde eskimiş konsolları...
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BekirTemel 2 yıl
incelik değil sundukları önemli, neo ile donanım ve yazılım uyumu olarak %40 önde olmayı hedeflemeli
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emre1393 2 yıl
200 dolar olursa alırım
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