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İnce çerçeveli Motorola Moto E5 Plus'ın görüntüleri sızdı

Sızıntı konusunda güvenilir bir kaynak olan Evan Blass, Motorola Moto E5 Plus modelinin sızan görüntülerini yayınladı. Önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen akıllı telefonun detayları haberimizde.
1 yıl
2,5b
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11
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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MWC 2018'in devam ettiği şu günlerde sızıntılar da durmak bilmiyor. Bu kez de Motorola'nın yakında tanıtımını yapacağı Moto E5 Plus modelinin görüntüleri ortaya çıktı. Sızıntılar konusunda güvenilir bir kaynak olan Evan Blass tarafından yayınlanan görüntüler, cihaza dair pek çok detayı gözler önüne seriyor.

Motorola Moto E5 Plus çift kamera ile mi gelecek?

Görüntülerde Motorola Moto E5 Plus'ın ince çerçeveli bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Ekranın 18:9 en/boy oranına sahip olması beklenirken, cihazın 4000 mAh batarya, 3 GB RAM, 32 GB depolama alanı ve Qualcomm işlemci ile geleceği de sızan haberler arasında. Moto E5 Plus'ın arka kısmına gömülü Motorola logosunun ise parmak izi okuyucu olması kuvvetle muhtemel.
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Arka kamera ilk bakışta çift olarak görünse de dikkatli bakıldığında, kesmelerden sadece birinde lens olduğu görülüyor. Diğer kesmenin ise ne olduğu tam olarak doğrulanamazken, orada büyük olasılıkla bir lazer otofokus sensörü olacak. Motorola, MWC 2018'de Motorola Moto E5 Plus ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Cihazın ne zaman tanıtılacağı ise şu an için soru işareti.

https://www.pocket-lint.com/phones/news/motorola/143780-motorola-moto-e5-plus-surfaces-with-slim-bezels-and-upgraded-rear-camera Yorum Yaz
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ceo-tr 1 yıl en beğenilen
başlıktaki inceyi, kibar veya alçak gönüllü anlamında kullanmışlar herhalde. yoksa bu normal bu senenin her telefonunda olan incelik.
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fuckulteli 1 yıl
Çift kameranın tek bir kamera gibi daire içine alındığı tasarım gayet şık gözüküyor.
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a_y_k_u_t 1 yıl
Umarım mediatek işlemci ile gelmez. En azından bir sp450 ile gelirse iyi satar :) Mesela şuan 3 gb ram ve 5.5" ekranlı e4 plus 749 lira olmasına rağmen satmıyor. Aslında 749 liraya buna benzer telefon yok ama mediatek olunca olmuyor :/
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.i. 1 yıl
motorola z3 bence sürpriz tanıtcak
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Coco.Jambo 1 yıl
yahu o alttaki motorola yazısı nedir, koskoca alanı kaplıyor. Anladık motorolasın. Koy arka kapağa bir M işareti yeter.
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vampirelf 1 yıl
G2 kaç yıl önce bu çerçeve kalınlığını kullandı,keşke devam etseydi
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Ussuz 1 yıl
Ram 4gb olsa iyiymiş
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damn2u 1 yıl
Yine Snapdragon 4xx serisi yada Mediatek işlemci kullanırlar, +10mm olur heves kırar. Ama resimlerine göre kozmetik olarak hoş gözüküyor.
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fuckulteli 1 yıl
Çift kameranın tek bir kamera gibi daire içine alındığı tasarım gayet şık gözüküyor.
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Biyturs_OnSr 1 yıl
Tamam clickbait ama bu kadar da yapmayın yani..
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cosica 1 yıl
moto g4 plus için arka, pil kapağı aramıştım ve bulamamıştım.
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ceo-tr 1 yıl en beğenilen
başlıktaki inceyi, kibar veya alçak gönüllü anlamında kullanmışlar herhalde. yoksa bu normal bu senenin her telefonunda olan incelik.
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motorola, lenovo ve
6 etiket daha akıllı telefon mwc 2018 motorola moto e5 plus Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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