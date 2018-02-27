İnce çerçeveli Motorola Moto E5 Plus'ın görüntüleri sızdı

MWC 2018'in devam ettiği şu günlerde sızıntılar da durmak bilmiyor. Bu kez de Motorola'nın yakında tanıtımını yapacağı Moto E5 Plus modelinin görüntüleri ortaya çıktı. Sızıntılar konusunda güvenilir bir kaynak olan Evan Blass tarafından yayınlanan görüntüler, cihaza dair pek çok detayı gözler önüne seriyor.

Motorola Moto E5 Plus çift kamera ile mi gelecek?

Görüntülerde Motorola Moto E5 Plus'ın ince çerçeveli bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Ekranın 18:9 en/boy oranına sahip olması beklenirken, cihazın 4000 mAh batarya, 3 GB RAM, 32 GB depolama alanı ve Qualcomm işlemci ile geleceği de sızan haberler arasında. Moto E5 Plus'ın arka kısmına gömülü Motorola logosunun ise parmak izi okuyucu olması kuvvetle muhtemel.

Ayrıca Bkz.

"Youtube 3 yeni özelliğini duyurdu"

Arka kamera ilk bakışta çift olarak görünse de dikkatli bakıldığında, kesmelerden sadece birinde lens olduğu görülüyor. Diğer kesmenin ise ne olduğu tam olarak doğrulanamazken, orada büyük olasılıkla bir lazer otofokus sensörü olacak. Motorola, MWC 2018'de Motorola Moto E5 Plus ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Cihazın ne zaman tanıtılacağı ise şu an için soru işareti.

https://www.pocket-lint.com/phones/news/motorola/143780-motorola-moto-e5-plus-surfaces-with-slim-bezels-and-upgraded-rear-camera