Indiana Jones ve Kader Kadranı için yeni bir fragman yayınlandı

Indiana Jones ve Kader Kadranı 30 Haziran’da vizyona girecek
James Mangold tarafından yönetilecek olan beşinci Indiana Jones filmi; Jones rolünde Harrison Ford’a, Jones’un vaftiz kızı rolünde Phoebe Waller-Bridge’a yer verecek. Klasik Indiana Jones aksiyonlarına yer veren fragman; Fas ve New York gibi hikayenin bazı lokasyonlarını da gözler önüne seriyor. Ayrca filmin kötü karakterleri, serinin önceki yapımları gibi Naziler olacak.
Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilsion ve Toby Jones gibi oyunculara da yer verecek olan beşinci Indiana Jones filmi, 30 Haziran 2023'te vizyona girecekBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı