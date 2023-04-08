Indiana Jones ve Kader Kadranı için yeni bir fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Popüler kültürün en sevilen macera serilerinden olan Indiana Jones, 15 yılın ardından yeni bir yapım ile hayranları ile buluşacak. Haziran ayında yayınlanacak olan İndiana Jones ve Kader Kadranı isimli yapım için yeni bir fragman yayınlandı.

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Indiana Jones ve Kader Kadranı 30 Haziran’da vizyona girecek

James Mangold tarafından yönetilecek olan beşinci Indiana Jones filmi; Jones rolünde Harrison Ford’a, Jones’un vaftiz kızı rolünde Phoebe Waller-Bridge’a yer verecek. Klasik Indiana Jones aksiyonlarına yer veren fragman; Fas ve New York gibi hikayenin bazı lokasyonlarını da gözler önüne seriyor. Ayrca filmin kötü karakterleri, serinin önceki yapımları gibi Naziler olacak.

Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilsion ve Toby Jones gibi oyunculara da yer verecek olan beşinci Indiana Jones filmi, 30 Haziran 2023'te vizyona girecek

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Indiana Jones 5 için yeni bir fragman yayınlandı