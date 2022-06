Infinity Ward ilk kez Call of Duty olmayan bir oyun üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör

2003’te Call of Duty markasını yaratan Infinity Ward, daha sonra Activision altında birçok Call of Duty’nin geliştirilmesinde önemli bir rol almıştı. Özellikle Modern Warfare serilerinin başarısı ile oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan Infinity Ward, kuruluşundan beri ilk kez Call of Duty olmayan bir oyun üzerinde çalışıyor olabilir.

Infinity Ward açık dünya RPG üzerinde çalışıyor olabilir

Infinity Ward, Medal of Honor: Allied Assault’un arkasındaki isimler tarafından kurulmuş ve kuruluşundan beri birçok Call of Duty üzerinde çalışmış bir stüdyo. Ancak Infinity Ward stüdyolarında bulunan açık pozisyonlar, şirketin açık dünya RPG oyunu üzerinde çalıştığını gösteriyor.

GamesRadar tarafından fark edilen bilgiye göre Infinity Ward’un Polonya’daki stüdyosu, açık dünya RPG oyunu üzerinde çalışacak Hikaye Yönetmeni arıyor. Ayrıca diğer açık pozisyonlar da stüdyonun duyurulmamış bir AAA oyunu üzerinde çalıştığını doğruluyor. Call of Duty’e yakın kaynakları ile bilinen CharlieIntel, iki pozisyonun da duyurulmamış bir açık dünya oyunu için olduğunu belirtti. Projenin, geliştirme aşamasının çok başlarında olduğu düşünülüyor. Bu da projenin, ilerde iptal edilebileceğini gösteriyor. Infinity Ward’un bir sonraki oyunu 28 Ekim’de çıkış yapacak Call of Duty Modern Warfare II olacak.

Infinity Ward yeni bir oyun üzerinde çalışıyor