Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Infinity Ward ilk kez Call of Duty olmayan bir oyun üzerinde çalışıyor

    Call of Duty serisinin yaratıcısı Infinity Ward, kuruluşundan beri ilk kez Call of Duty olmayan bir oyun üzerinde çalışıyor olabilir. Infinity Ward RPG türünde bir oyun üzerinde çalışıyor olabilir.
    Oy Ver

    Infinity Ward yeni bir oyun üzerinde çalışıyor
    Tam Boyutta Gör

    2003’te Call of Duty markasını yaratan Infinity Ward, daha sonra Activision altında birçok Call of Duty’nin geliştirilmesinde önemli bir rol almıştı. Özellikle Modern Warfare serilerinin başarısı ile oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan Infinity Ward, kuruluşundan beri ilk kez Call of Duty olmayan bir oyun üzerinde çalışıyor olabilir.

    Infinity Ward açık dünya RPG üzerinde çalışıyor olabilir

    Infinity Ward, Medal of Honor: Allied Assault’un arkasındaki isimler tarafından kurulmuş ve kuruluşundan beri birçok Call of Duty üzerinde çalışmış bir stüdyo. Ancak Infinity Ward stüdyolarında bulunan açık pozisyonlar, şirketin açık dünya RPG oyunu üzerinde çalıştığını gösteriyor.

    Infinity Ward yeni bir oyun üzerinde çalışıyor
    Tam Boyutta Gör

    GamesRadar tarafından fark edilen bilgiye göre Infinity Ward’un Polonya’daki stüdyosu, açık dünya RPG oyunu üzerinde çalışacak Hikaye Yönetmeni arıyor. Ayrıca diğer açık pozisyonlar da stüdyonun duyurulmamış bir AAA oyunu üzerinde çalıştığını doğruluyor. Call of Duty’e yakın kaynakları ile bilinen CharlieIntel, iki pozisyonun da duyurulmamış bir açık dünya oyunu için olduğunu belirtti. Projenin, geliştirme aşamasının çok başlarında olduğu düşünülüyor. Bu da projenin, ilerde iptal edilebileceğini gösteriyor. Infinity Ward’un bir sonraki oyunu 28 Ekim’de çıkış yapacak Call of Duty Modern Warfare II olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Katlanabilir kayık: Oru Lake

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Note 20
    Samsung Galaxy Note 20
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 4G6C2EA
    HP 4G6C2EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız