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    Game of Thrones hayranlarına müjde: Jon Snow’un dizisi geliyor

    Bir zamanların en başarılı dizilerinden olan Game of Thrones, 2019 yılında ekranlara veda etmişti. HBO, şimdi de GoT sonrasına odaklanacak bir Jon Snow dizisi üzerinde çalışıyor.
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    Jon Snow'un dizisi geliyor olabilir
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    2011 yılında çıkış yapan ve bir zamanların en başarılı dizilerinden olan Game of Thrones, hayal kırıklığı yaratan son sezonu ile 2019 yılında ekranlara veda etmişti. Dizinin baş karakterlerinden olan Jon Snow için ise hikâye oldukça anlamsız bir sona vermişti. Ancak görünüşe göre HBO, Jon Snow’u geri getirmek istiyor.

    Jon Snow’un dizisi geliyor olabilir

    The Hollywood Reporter’ın haberine göre Jon Snow’un dizisi HBO’da geliştirilme aşamasında. Dizinin gerçeklmesi halinde Kit Harrington, Jon Snow karakterini yeniden oynayacak. Jon Snow dizisi, Game of Thrones’un bittiği yerden devam edecek ve Jon Snow’un duvarın kuzeyindeki maceralarına odaklanacak.

    Jon Snow dizisi şimdilik herhangi bir kesinlik kazanmış değil ancak bu dizi, Game of Thrones evreninde geçecek projelerden yalnızca biri. HBO, House of the Dragon dahil birçok Game of Thrones dizisi ve animasyon serisi üzerinde çalışıyor. Bakalım Jon Snow’u tekrar görebilecek miyiz

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