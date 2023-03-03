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    Infinix’den 260W hızlı şarj geliyor

    Infinix tarafından geliştirilen yeni 260W hızlı şarj teknolojisi önümüzdeki hafta tanıtılıyor. Hızlı şarj pazarında bir anda üst sıralara çıkacak Infinix oldukça iddialı.
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    Infinix 260W Tam Boyutta Gör
    Tecno markasının MWC 2023 fuarında yaptığı gövde gösterisinin ardından kardeş markası Infinix de geri kalmıyor. Firma hızlı şarj konusunda rekabeti ısıtacak yeni teknolojisini hazırlıyor.

    Infinix 260W Thunder Charge

    Infinix 260W Thunder Charge adını alacağı belirtilen yeni teknoloji bir görselde ortaya çıktı. Infiniz markasının 9 Mart tarihindeki bir etkinlikte yeni şarj teknolojisini tanıtacağı ifade ediliyor.

    260W şarj teknolojisi 4 yönlü bir 100W şarj pompası kullanıyor. Ayrıca gelişmiş yüksek performanslı devre kartı tasarımı da şarj güvenliğini sağlıyor. Firma hali hazırda bir adaptör hazırlamış durumda. Muhtemelen lansmanda ilk adaptör tanıtılacak.

    Diğer taraftan görsellerde Infinix Zero Ultra göze çarpıyor ancak bu cihaz 180W destekliydi. Firma yeni bir akıllı telefon mu hazırladı yoksa Infinix Zero Ultra özel bir prototipi ile mi tanıtım yapılacak bilinmiyor ancak yıl içerisinde 260W destekli bir Infinix telefonun çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    şairane 8 saat önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 21 saat önce

    [resim]

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    ugah6aiw 23 saat önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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