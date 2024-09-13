Infinix, son yılların en ince akıllı telefonunu piyasaya sürebilir

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Infinix, yakında son zamanların en ince akıllı telefonunu piyasaya sürebilir. Günümüzde gittikçe kalınlaşan ve ağırlaşan telefonların aksine yeni telefonun sadece 6 mm kalınlığa sahip olacağı iddia ediliyor.

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Son yılların en ince telefonu olabilir

Bilgiler doğruysa, bu telefon 2018'de tanıtılan Tecno Camon 11 serisinden bu yana en ince akıllı telefon olacak. Fotoğraflarda iPhone ile kıyaslanan isimsiz telefonun, iPhone'a göre hayli ince yapıda olduğu görülüyor. Telefon ayrıca 2,5D kavisli ekrana sahip olacak gibi görünüyor.

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Günümüzde artan pil kapasiteleri nedeniyle telefonlar gittikçe kalınlaşıp ağırlaştı. 2010'lu yıllarda kalınlığı 5-6 mm'lere kadar düşen akıllı telefonlar piyasada bulunabilirken, günümüzde 7,5-8,5 mm arası kalınlık standart hale gelmiş durumda. Ancak yeni geliştirilen ve yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan silikon karbür pil teknolojisi sayesinde pillerin enerji yoğunluğu artmaya başladı. Bu sayede batarya kapasitesinden ödün vermeden telefonu inceltmek mümkün olabiliyor. Infinix'in gizemli telefonun batarya kapasitesi ve teknolojisini henüz bilmiyoruz ancak silikon karbür teknolojili piller kullanılmış olabilir.

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Infinix, son yılların en ince akıllı telefonunu tanıtabilir