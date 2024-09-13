Infinix, son yılların en ince akıllı telefonunu piyasaya sürebilir

Son yılların en ince telefonu olabilir
Bilgiler doğruysa, bu telefon 2018'de tanıtılan Tecno Camon 11 serisinden bu yana en ince akıllı telefon olacak. Fotoğraflarda iPhone ile kıyaslanan isimsiz telefonun, iPhone'a göre hayli ince yapıda olduğu görülüyor. Telefon ayrıca 2,5D kavisli ekrana sahip olacak gibi görünüyor.
Günümüzde artan pil kapasiteleri nedeniyle telefonlar gittikçe kalınlaşıp ağırlaştı. 2010'lu yıllarda kalınlığı 5-6 mm'lere kadar düşen akıllı telefonlar piyasada bulunabilirken, günümüzde 7,5-8,5 mm arası kalınlık standart hale gelmiş durumda. Ancak yeni geliştirilen ve yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan silikon karbür pil teknolojisi sayesinde pillerin enerji yoğunluğu artmaya başladı. Bu sayede batarya kapasitesinden ödün vermeden telefonu inceltmek mümkün olabiliyor. Infinix'in gizemli telefonun batarya kapasitesi ve teknolojisini henüz bilmiyoruz ancak silikon karbür teknolojili piller kullanılmış olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.