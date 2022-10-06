Infinix Zero 20 ilk 60MP OIS ön kamera ile geliyor

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon dünyasında yavaş yavaş ön kameralar da rekabete katılmaya başladı. LED flaş ve OIS desteği hali hazırda öne çıkan faktörler. Infinix Zero 20 sektörde ilk kez 60MP OIS ön kamera ile geliyor.

Infinix Zero 20 özellikleri ve fiyatı

6.7 inçlik Full HD+ AMOLED 90Hz ekran

Helio G99 yonga seti

8GB RAM

256GB depolama

108MP Samsung ISOCELL HM2 ana sensör

60MP OIS ön kamera

4500mAh batarya

45W hızlı şarj

460 Avro

60MP OIS özellikli selfie kameralı akıllı telefon geliyor 1 hf. önce eklendi

Infinix Zero 20 akıllı telefon modeli 60MP çözünürlüğündeki OIS destekli ön kamera ile sektörde bir ilke imza atıyor. Daha önce en yüksek 44MP çözünürlüğünde OIS destekli ön kamera görmüştük. İçerik üreticilerini hedefleyen kamera 2K 30fps video kaydı yapabiliyor. Ana sensörün yanında ise 13MP ultra geniş sensör ve 2MP derinlik sensörü yer alıyor. Bu tarafta da yapay zekâ destekli pek çok iyileştirme yer alıyor.

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Infinix Zero 20 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı