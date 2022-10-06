Infinix Zero 20 ilk 60MP OIS ön kamera ile geliyor

Infinix Zero 20 özellikleri ve fiyatı
- 6.7 inçlik Full HD+ AMOLED 90Hz ekran
- Helio G99 yonga seti
- 8GB RAM
- 256GB depolama
- 108MP Samsung ISOCELL HM2 ana sensör
- 60MP OIS ön kamera
- 4500mAh batarya
- 45W hızlı şarj
- 460 Avro
Infinix Zero 20 akıllı telefon modeli 60MP çözünürlüğündeki OIS destekli ön kamera ile sektörde bir ilke imza atıyor. Daha önce en yüksek 44MP çözünürlüğünde OIS destekli ön kamera görmüştük. İçerik üreticilerini hedefleyen kamera 2K 30fps video kaydı yapabiliyor. Ana sensörün yanında ise 13MP ultra geniş sensör ve 2MP derinlik sensörü yer alıyor. Bu tarafta da yapay zekâ destekli pek çok iyileştirme yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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