200MP kameralı Infinix Zero Ultra tanıtıldı

Infinix Zero Ultra özellikleri ve fiyatı
- 6.8 inçlik kavisli AMOLED ekran
- Dimensity 920 yonga seti
- 8GB RAM
- 256GB depolama
- 200MP Samsung HP1 ana sensör
- 32MP ön kamera
- 4500mAh batarya
- 180W Thunder Charge
- 520$
Infinix Zero Ultra modeli performans tarafında olmasa da belirli özellikler açısından amiral gemileri ile yarışır nitelikte. Kavisli ekran 120Hz tazeleme hızı ve 900 nit parlaklık seviyesi sunuyor. Ana sensör 13MP ultra geniş ve 2MP derinlik kamerası ile desteklenmiş. Yapay zekâ kameralara gelişmiş yetenekler kazandırıyor.
Yine amiral gemilerinde görebileceğimiz yüksek hızlı şarj teknolojisi en verimli ve güvenli aktarım için tam 111 adet yazılım ile donanım tabanlı çözümler barındırıyor. Adaptör ise GaN tabanlı. Sadece 12 dakikada batarya doldurulabiliyor. Infinix Zero Ultra kısa süre içerisinde piyasada olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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