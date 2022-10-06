Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    200MP kameralı Infinix Zero Ultra tanıtıldı

    Infinix Zero Ultra akıllı telefon modeli 200MP çözünürlüğünde ana sensör, 180W hızlı şarj gibi özelliklerle pazarda amiral gemilerine alternatif olmayı amaçlıyor. 
    Oy Ver
    Infinix Zero Ultra Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon dünyasındaki megapiksel yarışına Infinix firması da katılıyor. Ülkemizde de faaliyetleri olan Çinli Infinix, 200MP kameraya sahip üst seviye segmentte bir akıllı telefon duyurdu.

    Infinix Zero Ultra özellikleri ve fiyatı

    • 6.8 inçlik kavisli AMOLED ekran
    • Dimensity 920 yonga seti
    • 8GB RAM
    • 256GB depolama
    • 200MP Samsung HP1 ana sensör
    • 32MP ön kamera
    • 4500mAh batarya
    • 180W Thunder Charge
    • 520$

    Infinix Zero Ultra modeli performans tarafında olmasa da belirli özellikler açısından amiral gemileri ile yarışır nitelikte. Kavisli ekran 120Hz tazeleme hızı ve 900 nit parlaklık seviyesi sunuyor. Ana sensör 13MP ultra geniş ve 2MP derinlik kamerası ile desteklenmiş. Yapay zekâ kameralara gelişmiş yetenekler kazandırıyor.

    Yine amiral gemilerinde görebileceğimiz yüksek hızlı şarj teknolojisi en verimli ve güvenli aktarım için tam 111 adet yazılım ile donanım tabanlı çözümler barındırıyor. Adaptör ise GaN tabanlı. Sadece 12 dakikada batarya doldurulabiliyor. Infinix Zero Ultra kısa süre içerisinde piyasada olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 1 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A74
    OPPO A74
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız