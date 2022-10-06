200MP kameralı Infinix Zero Ultra tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon dünyasındaki megapiksel yarışına Infinix firması da katılıyor. Ülkemizde de faaliyetleri olan Çinli Infinix, 200MP kameraya sahip üst seviye segmentte bir akıllı telefon duyurdu.

Infinix Zero Ultra özellikleri ve fiyatı

6.8 inçlik kavisli AMOLED ekran

Dimensity 920 yonga seti

8GB RAM

256GB depolama

200MP Samsung HP1 ana sensör

32MP ön kamera

4500mAh batarya

180W Thunder Charge

520$

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Infinix Zero Ultra modeli performans tarafında olmasa da belirli özellikler açısından amiral gemileri ile yarışır nitelikte. Kavisli ekran 120Hz tazeleme hızı ve 900 nit parlaklık seviyesi sunuyor. Ana sensör 13MP ultra geniş ve 2MP derinlik kamerası ile desteklenmiş. Yapay zekâ kameralara gelişmiş yetenekler kazandırıyor.

Yine amiral gemilerinde görebileceğimiz yüksek hızlı şarj teknolojisi en verimli ve güvenli aktarım için tam 111 adet yazılım ile donanım tabanlı çözümler barındırıyor. Adaptör ise GaN tabanlı. Sadece 12 dakikada batarya doldurulabiliyor. Infinix Zero Ultra kısa süre içerisinde piyasada olacak.

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Infinix Zero Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı