İniş denemesini canlı izleyin: SpaceX uçuşlara geri dönüyor (İniş başarılı)

1 Eylül'deki patlamanın ardından 4 aylık bir soruşturma dönemi içerisine giren SpaceX, hatırlayacağınız üzere bu ayın başlarında soruşturmayı sonlandırmış ve uçuşlara geri dönmek için gerekli olan izni de almıştı. Ünlü Falcon 9 roketini nihayet bugün tekrar havalandıracak olan şirket, her şeyin kusursuz bir şekilde işlemesini bekliyor.



Türkiye saati ile bu akşam 20.54'te başlayacak olan Iridium-1 isimli görev, 10 farklı iletişim uydusunun alçak Dünya yörüngesine, yani Yeryüzü'nden yaklaşık 450 kilometre yüksekliğe taşınmasından oluşuyor. ABD'li iletişim şirketi Iridium ve SpaceX arasındaki toplamda 8 farklı görevi içeren, yaklaşık 470 milyon dolar değerindeki kontratın ilk ayağı olan bu görevle birlikte SpaceX, uzun bir sürenin ardından uçuşlara geri dönmenin yanında aynı zamanda gelecek planları için de(Interplanetary Transport System) önemli miktarda maddi gelir sağlamış olacak.

Iridium uydusunun temsili görseli:

Tam Boyutta Gör Falcon 9 iniş denemesinde başarılı olabilecek mi? Iridium-1 görevinin asıl amacı 10 iletişim uydusunun yörüngeye taşınması olsa da teknoloji dünyasının asıl merak ettiği şey tabiki Falcon 9 roketinin görev sonunda gerçekleştireceği iniş denemesi olacak. Roketin bu iniş denemesinden başarılı bir sonuç alıp alamayacağını şimdiden kestirmek kolay değil; ancak görevin alçak Dünya yörüngesine(~450km) düzenlendiğini düşünecek olursak iniş denemesinin başarılı bir şekilde sonlanma olasılığının da epey yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Zira Şirketin 25 Aralık 2015'teki ilk başarılı iniş denemesinden bu yana toplam 2 farklı alçak Dünya yörüngesi görevi gerçekleşmiş ve bu iki görev de başarılı bir şekilde sonlanmıştı. Yani istatiksel anlamda da bugünkü iniş denemesi için her şey SpaceX'ten yana.



Uzay sektöründeki başarılarının yanı sıra bu başarılarını halka tanıtma anlamında da oldukça iyi işler yapan SpaceX, her zaman olduğu gibi bugünkü Falcon 9 uçusunu da YouTube üzerinden canlı olarak yayınlıyor. TSİ 20.54'te başlayacak olan görevi aşağıdaki pencereden canlı olarak takip edebilirsiniz. Iridium-1 görevinin asıl amacı 10 iletişim uydusunun yörüngeye taşınması olsa da teknoloji dünyasının asıl merak ettiği şey tabiki Falcon 9 roketinin görev sonunda gerçekleştireceği iniş denemesi olacak. Roketin bu iniş denemesinden başarılı bir sonuç alıp alamayacağını şimdiden kestirmek kolay değil; ancakZira Şirketin 25 Aralık 2015'teki ilk başarılı iniş denemesinden bu yana toplam 2 farklı alçak Dünya yörüngesi görevi gerçekleşmiş ve bu iki görev de başarılı bir şekilde sonlanmıştı. Yani istatiksel anlamda da bugünkü iniş denemesi için her şey SpaceX'ten yana.Uzay sektöründeki başarılarının yanı sıra bu başarılarını halka tanıtma anlamında da oldukça iyi işler yapan SpaceX, her zaman olduğu gibi bugünkü Falcon 9 uçusunu da YouTube üzerinden canlı olarak yayınlıyor. TSİ 20.54'te başlayacak olan görevi aşağıdaki pencereden canlı olarak takip edebilirsiniz.

http://www.space.com/35256-spacex-falcon9-rocket-return-to-flight-webcast.html