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İniş denemesini canlı izleyin: SpaceX uçuşlara geri dönüyor (İniş başarılı)

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, 4 aylık aranın ardından nihayet bugün tekrar Falcon 9 uçuşlarına geri dönüyor. Şirketin Iridium-1 ismini verdiği bu önemli görevi buradan canlı takip edebilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,6b
1
8
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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1 Eylül'deki patlamanın ardından 4 aylık bir soruşturma dönemi içerisine giren SpaceX, hatırlayacağınız üzere bu ayın başlarında soruşturmayı sonlandırmış ve uçuşlara geri dönmek için gerekli olan izni de almıştı. Ünlü Falcon 9 roketini nihayet bugün tekrar havalandıracak olan şirket, her şeyin kusursuz bir şekilde işlemesini bekliyor.

Türkiye saati ile bu akşam 20.54'te başlayacak olan Iridium-1 isimli görev, 10 farklı iletişim uydusunun alçak Dünya yörüngesine, yani Yeryüzü'nden yaklaşık 450 kilometre yüksekliğe taşınmasından oluşuyor. ABD'li iletişim şirketi Iridium ve SpaceX arasındaki toplamda 8 farklı görevi içeren, yaklaşık 470 milyon dolar değerindeki kontratın ilk ayağı olan bu görevle birlikte SpaceX, uzun bir sürenin ardından uçuşlara geri dönmenin yanında aynı zamanda gelecek planları için de(Interplanetary Transport System) önemli miktarda maddi gelir sağlamış olacak.
Iridium uydusunun temsili görseli:

Falcon 9 iniş denemesinde başarılı olabilecek mi?

Iridium-1 görevinin asıl amacı 10 iletişim uydusunun yörüngeye taşınması olsa da teknoloji dünyasının asıl merak ettiği şey tabiki Falcon 9 roketinin görev sonunda gerçekleştireceği iniş denemesi olacak. Roketin bu iniş denemesinden başarılı bir sonuç alıp alamayacağını şimdiden kestirmek kolay değil; ancak görevin alçak Dünya yörüngesine(~450km) düzenlendiğini düşünecek olursak iniş denemesinin başarılı bir şekilde sonlanma olasılığının da epey yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Zira Şirketin 25 Aralık 2015'teki ilk başarılı iniş denemesinden bu yana toplam 2 farklı alçak Dünya yörüngesi görevi gerçekleşmiş ve bu iki görev de başarılı bir şekilde sonlanmıştı. Yani istatiksel anlamda da bugünkü iniş denemesi için her şey SpaceX'ten yana.

Uzay sektöründeki başarılarının yanı sıra bu başarılarını halka tanıtma anlamında da oldukça iyi işler yapan SpaceX, her zaman olduğu gibi bugünkü Falcon 9 uçusunu da YouTube üzerinden canlı olarak yayınlıyor. TSİ 20.54'te başlayacak olan görevi aşağıdaki pencereden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Güncelleme: Falcon 9 roketi tahmin ettiğimiz gibi başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdi. Roket denizde yüzen otonom gemiye kusursuz bir şekilde indi.

http://www.space.com/35256-spacex-falcon9-rocket-return-to-flight-webcast.html Yorum Yaz
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gnchkncll 2 yıl en beğenilen
Bu sitede ilk yorumum;
Televizyonda O ses Türkiye izliyordum. Reklam olunca haberlere bakayım dedim ve 20.51'de bu haberi gördüm. Canlı izledim. Herifler uzaya gitti ve geri geldi, roket sorunsuzca iniş yaptı. Hepsi yaklaşık 9 dakika 30 saniye sürdü. Yani 21.04 gibi roket inmişti. Bizde ise hala reklam.. Saat 21.13..
Diyecek birşey bulamıyorum cidden!
Bu sitede ilk yorumum;Televizyonda O ses Türkiye izliyordum. Reklam olunca haberlere bakayım dedim ve 20.51'de bu haberi gördüm. Canlı izledim. Herifler uza...
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2 Yanıt Yanıtla +25
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DH Misafiri 2 yıl
Tekrar başardılar izlerken büyülendim adeta bir bilim kurgu filmi gibiydi tebrikler spacex
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emre1393 2 yıl
bilim her zaman insanlığı ileri götürecek yegane şeydir, hz. muhammed "ilim çinde de olsa gidip alınız" demiş, atatürk "eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin" ve "hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir" demiş.
bizim tepemizdeki herifler eğitim müfredatından evrim teorisini ve atatürkçülüğü kaldırdılar, bizde niye yok diye düşünürseniz bu zihniyet yüzündendir.
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aktorun 2 yıl
Tüm süreci, konuşmaları izledim. Hedef olarak önüne bu işi yapmayı koyan ulusların öğrencilerine, genç bilim insanlarına müthiş bilgi ve motivasyon sağlayacak birşey tüm sürecin canlı yayınlanması. Pekçok konuda detay bilgi veriyorlar.
Bu arada Amerika'lılar bu işin şovunu çok güzel yapıyorlar ama Hintliler ve Çinliler arkadan çok sağlam geliyorlar. Henüz roket geri indirme konusunda tecrübeleri olmayabilir ama fiyat/performans olarak çok verimli işler çıkarıyorlar.
Şimdilik bize de "bilim ne güzel şey lan" demek kalıyor :)
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Suriyeliyim 2 yıl
GÖKTÜRK 1 BUNU EZER
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Nike 2 yıl
Canlı izledim hepsini inanılmazdı bu kadar değişken ve olasılığa rağmen bunu başarmaları.
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gnchkncll 2 yıl en beğenilen
Bu sitede ilk yorumum;
Televizyonda O ses Türkiye izliyordum. Reklam olunca haberlere bakayım dedim ve 20.51'de bu haberi gördüm. Canlı izledim. Herifler uzaya gitti ve geri geldi, roket sorunsuzca iniş yaptı. Hepsi yaklaşık 9 dakika 30 saniye sürdü. Yani 21.04 gibi roket inmişti. Bizde ise hala reklam.. Saat 21.13..
Diyecek birşey bulamıyorum cidden!
2 Yanıt Yanıtla +25
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BekirHan 2 yıl gnchkncll
gnchkncll

Bu sitede ilk yorumum;

Televizyonda O ses Türkiye izliyordum. Reklam olunca haberlere bakayım dedim ve 20.51'de bu haberi gördüm. Canlı izledim. Herifler uzaya gitti ve geri geldi, roket sorunsuzca iniş yaptı. Hepsi yaklaşık 9 dakika 30 saniye sürdü. Yani 21.04 gibi roket inmişti. Bizde ise hala reklam.. Saat 21.13..

Diyecek birşey bulamıyorum cidden!

keşke +1 değil +2' leyebilsek.
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|Eren| 2 yıl gnchkncll
gnchkncll

Bu sitede ilk yorumum;

Televizyonda O ses Türkiye izliyordum. Reklam olunca haberlere bakayım dedim ve 20.51'de bu haberi gördüm. Canlı izledim. Herifler uzaya gitti ve geri geldi, roket sorunsuzca iniş yaptı. Hepsi yaklaşık 9 dakika 30 saniye sürdü. Yani 21.04 gibi roket inmişti. Bizde ise hala reklam.. Saat 21.13..

Diyecek birşey bulamıyorum cidden!

15 dk reklamı izlettirebilmek televizyon sektöründe bir başarı , bir roketi fırlatıp denizde bir noktaya "tam olarak" indirebilmek de teknoloji-uzay sektöründe bir başarı . Aslına baktığımızda iki şirket de görevini yerine getiriyor , fakat Elon Musk bu noktaya gelmek için çuval üzerinde bile uyumuştu ; aradaki fark bu ve bu yüzden pek fazla diyecek bir şey yok . Ne ekersen onu biçersin
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