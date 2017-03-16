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İnsan destekli yapay zeka Google arama sonuçlarını iyileştirecek

Google, arama sonuçlarında kalitesiz ve nefret söylemli sonuçların kullanıcılara ulaşmaması ve daha kaliteli sonuçların ön plana çıkarılması için insan destekli yapay zeka kullanmaya başladı.
2 yıl
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Web Siteleri
Furkan Babur
Yazar
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İnsan destekli yapay zeka Google arama sonuçlarını iyileştirecek
 

Dev arama motoru Google, arama sonuçlarındaki kaliteyi arttırmak için uzun bir süredir telif hakkı ihlali yapan, sahte ürün tanıtımı yapan, nefret ve hakaret içeren sitelere karşı yapay zeka ile birlikte sert bir engel politikası uyguluyordu. Şirket şimdi ise kullandığı yapay zekanın insanlardan yardım almasını sağlayan bir sistemle; kullanıcılara, onlar için daha işe yarar ve verimli arama sonuçlarını sunmaya çalışacak.

Google tarafından yayınlanan belgeye göre şirket şimdi ABD’deki kullanıcılara Google’da arama yaptıktan sonra karşılarına çıkan arama sonuçlarını birkaç kritere göre değerlendirme imkanı sunuyor. Arama sonuçlarında her web sitesi için ‘’müstehcen içerik, farklı dil, yüklenmeyen içerik ve üzücü-saldırgan içerik’’ şeklinde dört seçenek sunan Google, kullanıcılardan bu şekilde web sitelerini oylayarak arama sonuçlarında üst sıralarda bulunmaması gereken sitelerin temizlenmesine yardımcı olmalarını istiyor.

Şirketin kalitesiz arama sonuçlarına ilişkin verdiği örnek ise şu şekilde: Şu anda ABD’deki Google kullanıcıları arama motoruna Holokost(Naziler tarafindan gerçekleştirilen Yahudi soykırımı) yazdığı zaman arama sonucunda üst sıralarda neo-Nazi düşüncesine sahip bazı web sitelerinden gelen saldırgan sonuçların çıktığı görünüyor. Şirket bu sonuçların üzüntü verici-saldırgan seçeneğiyle işaretlenerek Holokost hakkında bilgi arayan kişilerin daha işe yarar sonuçlara ulaşmasının mümkün olacağını ifade ediyor.

Yapay Zeka Kullanıcı Tercihlerinden Faydalanacak 

Kullanıcılar tarafından işaretlenen bu siteler daha sonra yapay zekanın benzer siteleri ayırması için kullanacağı bir algoritma haline getirilecek ve yapay zeka kullanıcı tercihlerinden beslenmiş olacak. Google’ın bu çalışmayı farklı ülkelerdeki kullanıcılar için farklı dil destekleriyle birlikte sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor ancak sistemin işlevselliğinin test edilmesinin ardından diğer ülkelerde de kullanıma sunulması mümkün.

Tabi Google bu çalışmayla birlikte sadece cep telefonlarından veya bilgisayar üzerinden Google’da arama yapan kişilere daha sağlıklı sonuçlar göstermekle kalmayacak. Şirket ayrıca kendisine yöneltilen sorulara Google’daki arama sonuçlarını referans alarak cevap veren Google'ın sesli asistan Google Home’un da kullanıcılara daha mantıklı ve doğru cevaplar vermesini sağlayacak.


https://www.engadget.com/2017/03/15/googles-ai-gets-human-help-to-avoid-offensive-search-results/ Yorum Yaz
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ahmetsaid_ak 2 yıl en beğenilen
Sansür yani bildiğimiz
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pspoor 2 yıl
Adamlar bildigin acik acik biz sansür koyuyoruz isinize gelirse demisler. Ne haber kanali kaldi ne arama motoru, o kadar özgürlük. bilgi akisi, devrim dedikleri interneti 3-5 tane sirketin elinde propaganda ve sansür makinasi haline getirdiler.
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axaxa 2 yıl
Daha çok çalışmaları lazım.
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likeablex 2 yıl
Çok iyi olur aslında. Hele bir de şu click haber yapanları tespit edip bloklasa.
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ahmetsaid_ak 2 yıl en beğenilen
Sansür yani bildiğimiz
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