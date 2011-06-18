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İnsani atıklardan biodizel elde ettiler

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,7b
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft kurucusu Bill Gates CEO'luğu bıraktıktan sonra kendini hayır işlerine ve bilimsel projelere adamıştı. Bu amaçla karısı ile Bill ve Melinda Gates Vakfı'nı da kurmuştu.
Vakıf bu sıralar az gelişmiş ülkelerdeki kullanılabilir enerji üretimi konusunda projeler hibe ediyor. En son hibe verilen proje ise insandan biodizel yakıt elde etme projesi oldu. Vakıf bu projeye tam 1.5 milyon $ para bağışladı.

Hibeyi alan proje Gana'nın başkenti Accra'da “Yeni Nesil Şehir Temizlik Tesisi” inde yürütülüyor. Projenin amacı insan dışkısını yakıt olarak kullanılan metan ve biodizele dönüştürmek.

Proje sadece enerji üretmekle kalmıyor, ayrıca şehirlerde büyük hijyen problemi doğuran foseptik çukurlarının zararlarını en aza indiriyor. Çünkü burada üreyen bakteriler temiz su kaynaklarına karışarak zehirli ishale kadar giden kolera gibi hastalıklara neden oluyor.
Projeyi yürüten Kolombiya Üniversitesi'nden Dr. Kartick Chandran. Ekibi ise Kwame Nkrumah Üniversitesi'nden Kimya profesörü Moses Mensah ve Atık Yatırımcıları şirketi kurucusu Ashley Murray. Ekip, insani atıklardan kullanılabilir kaynaklar elde etmek için bir biorafineri inşa ediyor. Rafineri tamamlandığında Accra'nın pislikten arınmış daha temiz su kaynaklarına kavuşmasını ve insani atıkların da biodizel olarak kullanılmasını sağlayacak.

Gates Vakfı dünyada 2.5 milyon insanın güvenli hijyen şartlarından yoksun yaşadığını tahmin ediyor. Dr. Chandran iki yıl Accra'da bir firmaya danışmanlık yaptığı için şehri ve ülkeyi çok iyi tanıyor.
İnsani atıklardan yakıt elde etme ilk defa yapılan bir proje değil. Ancak su kaynaklarının hijyenini sağlama konusunda büyük bir adım olarak görülüyor. 

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Hobar 8 yıl en beğenilen
Adamlar boku bile paraya çevirmesini biliyor. Şimdiden bir kenarda biriktirmek lazım ilerde çok değerlenecek.
1 Yanıt Yanıtla +8
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attakkann1 8 yıl
vay be artık b.kumuzudamı satacaklar
Yanıtla +5
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ilkerinanç 8 yıl
mokodizel olur adı artık... yada şitodizel...
1 Yanıt Yanıtla +4
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alpa07 8 yıl
vidanjörler köşe olur
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speakerphone2010 8 yıl
geçen gazetenin birinde çıkan bir haber vardı, forumda bakındım göremedim bu konuyu. japonun biri kanalizasyonda mı işte ne anlayın bol miktarda protein bulunduğunu tespit ediyor. bunları topluyor ve biftek üretiyor. yani lafın kısası haber başlığı, japon bilim adamı boktan biftek üretti idi. denek de kullanmışlar, verilen cevap: sığır eti tadına benziyor.. şeklinde olmuş. dur bir konu açayım boktan bir konu oalcak ama..
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xense 8 yıl
arel.gr
HobarAdamlar boku bile paraya çevirmesini biliyor. Şimdiden bir kenarda biriktirmek lazım ilerde çok değerlenecek.
spekulatif davranis.nemli stoklanmassa,ki maaliyetlidir ticari ozelligini kaybeder!

ooo mühendiside varmış....
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baysan240 8 yıl
işin bo.ukunu çıkardılar
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xense 8 yıl
ooo bizde koskoca bir deniz var. halic düne kadar komple b..ktu. şimdi yine spam mailler coşar "herkese yonlendirin b..k denizlerini özelleştirmeyelim enerjide kullanılıyor değer milar dolar falan fıstık"
aynı mevzu bir ara bor madenleri için dönüp durmuştu..
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infom@n 8 yıl
Benzikler WC'lerin kapısını kilitlemezler artık :D
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arel.gr 8 yıl
Hobar
Adamlar boku bile paraya çevirmesini biliyor. Şimdiden bir kenarda biriktirmek lazım ilerde çok değerlenecek.

spekulatif davranis.nemli stoklanmassa,ki maaliyetlidir ticari ozelligini kaybeder!
Yanıtla +1
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arel.gr 8 yıl
kımyasal
insanın dışkısından enerjı yapsınlar ama ınsandan yapmasınlar

yapsinlar,neden yapmasinlar ganj temizlenmis olur maanasiyla.
kentsel donusum iddaasi doneminde mezar hendeginin borsasi olusmasi kabul edilemez!
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acbold 8 yıl
yapmıyorum artık.enerjimin telif hakkını alıcam =))) b*k ve hijyen aynı cümlede vayy be :)
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Hobar 8 yıl en beğenilen
Adamlar boku bile paraya çevirmesini biliyor. Şimdiden bir kenarda biriktirmek lazım ilerde çok değerlenecek.
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ilkerinanç 8 yıl
mokodizel olur adı artık... yada şitodizel...
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
Vayy be,gerçekten faydalı bi iş yapmışlar..
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