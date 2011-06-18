İnsani atıklardan biodizel elde ettiler





Microsoft kurucusu Bill Gates CEO'luğu bıraktıktan sonra kendini hayır işlerine ve bilimsel projelere adamıştı. Bu amaçla karısı ile Bill ve Melinda Gates Vakfı'nı da kurmuştu.

Vakıf bu sıralar az gelişmiş ülkelerdeki kullanılabilir enerji üretimi konusunda projeler hibe ediyor. En son hibe verilen proje ise insandan biodizel yakıt elde etme projesi oldu. Vakıf bu projeye tam 1.5 milyon $ para bağışladı.





Hibeyi alan proje Gana'nın başkenti Accra'da “Yeni Nesil Şehir Temizlik Tesisi” inde yürütülüyor. Projenin amacı insan dışkısını yakıt olarak kullanılan metan ve biodizele dönüştürmek.





Proje sadece enerji üretmekle kalmıyor, ayrıca şehirlerde büyük hijyen problemi doğuran foseptik çukurlarının zararlarını en aza indiriyor. Çünkü burada üreyen bakteriler temiz su kaynaklarına karışarak zehirli ishale kadar giden kolera gibi hastalıklara neden oluyor.

Projeyi yürüten Kolombiya Üniversitesi'nden Dr. Kartick Chandran. Ekibi ise Kwame Nkrumah Üniversitesi'nden Kimya profesörü Moses Mensah ve Atık Yatırımcıları şirketi kurucusu Ashley Murray. Ekip, insani atıklardan kullanılabilir kaynaklar elde etmek için bir biorafineri inşa ediyor. Rafineri tamamlandığında Accra'nın pislikten arınmış daha temiz su kaynaklarına kavuşmasını ve insani atıkların da biodizel olarak kullanılmasını sağlayacak.





Gates Vakfı dünyada 2.5 milyon insanın güvenli hijyen şartlarından yoksun yaşadığını tahmin ediyor. Dr. Chandran iki yıl Accra'da bir firmaya danışmanlık yaptığı için şehri ve ülkeyi çok iyi tanıyor.

İnsani atıklardan yakıt elde etme ilk defa yapılan bir proje değil. Ancak su kaynaklarının hijyenini sağlama konusunda büyük bir adım olarak görülüyor.