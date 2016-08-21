İnsanoğlunu Mars'a götürecek dev roketin ikincil motoru işte böyle test edildi (Video)

2030'lu yıllarda Mars'a insan göndermeyi planlayan NASA, bildiğiniz üzere uzun bir süredir tarihin en güçlü roketi üzerinde çalışıyor. Bu roketin birincil devasa motorunu henüz geçtiğimiz Haziran ayında test eden uzay ajansı şimdiyse RS-25 isimli ikincil motorun testini gerçekleştirdi.

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30 yıl boyunca NASA'nın uzay mekiklerine güç vermişti

RS-25'in tam olarak istenildiği gibi çalıştığından emin olmak isteyen NASA, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamalarda," RS-25, 1981-2011 yılları arasında yoğun olarak test edilmiş olsa da artık uzay mekiklerine değil SLS roketlerine güç verecek. Motorların eskisine göre daha yüksek performans düzeylerinde çalışması gerekiyor." ifadelerini kullanıyor.

Motorun test görüntüleri:

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SLS roketinin ana motoru 3.6 milyon pound'luk itici kuvvet oluşturuyor

2018'de ilk kez uçacak

NASA'nın gelecek planlarında hayati öneme sahip olan SLS roketleri ilk kez 2018 yılında test edilecek. Uzay ajansının yine Mars'a insan taşımak için hazırladığı Orion uzay kapsülüyle birlikte fırlatılacak olan roket, bu ilk deneme sırasında Ay'dan daha da uzak bölgelere kadar gidecek ve sonrasında Orion kapsülünü Yeryüzü'ne geri getirecek. Elbette bu uçuş insansız olarak gerçekleştirilecek.

NASA'nın RS-25 ve QM-2 motorlarıyla ilgili hazırladığı grafikler:

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Toplam 500 bin pound'luk itici kuvvet oluşturabilen RS-25 motorları yaklaşık ortalama bir otomobil boyutunda. NASA'nın geliştirdiği SLS(Space Launch System) roketini tarihin en güçlüsü yapmaya yardım edecek olan bu bu motorlar yakıt olaraksa sıvı oksijen ve sıvı hidrojenden yararlanıyorlar. SLS roketinde toplam 4 farklı RS-25 motoru bulunacak. Yani SLS roketlerine toplamda 2 milyon pound'luk ekstra itici kuvvet sağlayacaklar.NASA'nın Stennis Uzay Merkezi'nde test edilen RS-25 motorlarının aslında çok eskiye dayanan bir geçmişi var. RS-25 daha önce, 1981-2011 yılları arasında görev yapan uzay mekiklerinin ana motorları olarak da kullanılmış ve toplam 135 farklı uzay görevine güç vermişti. NASA, uzay mekiği programını rafa kaldırmış olsa da çokça memnun kaldığı RS-25 motorlarından faydalanmaya devam etmek istemiş.İnsanoğlunu derin uzay maceralarına taşımak için özellikle dizayn edilen SLS roketi, Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins'i Ay'a taşıyan bugüne kadarki en güçlü roket Saturn V'den dahi daha güçlü olacak. Toplam dört farklı RS-25 motorundan 2 milyon pound'luk itici destek alacak olan devasa roketin ana motorlarıysa 3.6 milyon pound gücünde olacak. SLS roketinde, QM-2 isimli bu devasa motorlardan 2 adet bulunacak ve böylece roketin toplam gücü diğer RS-25 motorlarıyla beraber 9.2 milyon pound'a kadar çıkacak.