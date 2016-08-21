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İnsanoğlunu Mars'a götürecek dev roketin ikincil motoru işte böyle test edildi (Video)

İnsanoğlunu gelecekteki derin uzay maceralarına taşıyacak olan devasa SLS roketinin ikincil motoru da test edildi. Hatırlayacağınz üzere roketin ana motoru geçtiğimiz Haziran ayında test edilmişti.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,3b
1
14
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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2030'lu yıllarda Mars'a insan göndermeyi planlayan NASA, bildiğiniz üzere uzun bir süredir tarihin en güçlü roketi üzerinde çalışıyor. Bu roketin birincil devasa motorunu henüz geçtiğimiz Haziran ayında test eden uzay ajansı şimdiyse RS-25 isimli ikincil motorun testini gerçekleştirdi.

Toplam 500 bin pound'luk itici kuvvet oluşturabilen RS-25 motorları yaklaşık ortalama bir otomobil boyutunda. NASA'nın geliştirdiği SLS(Space Launch System) roketini tarihin en güçlüsü yapmaya yardım edecek olan bu bu motorlar yakıt olaraksa sıvı oksijen ve sıvı hidrojenden yararlanıyorlar. SLS roketinde toplam 4 farklı RS-25 motoru bulunacak. Yani SLS roketlerine toplamda 2 milyon pound'luk ekstra itici kuvvet sağlayacaklar.
Ayrıca Bkz. "Roketler ne kadar yakıt tüketiyor? İşte cevabı"

30 yıl boyunca NASA'nın uzay mekiklerine güç vermişti

NASA'nın Stennis Uzay Merkezi'nde test edilen RS-25 motorlarının aslında çok eskiye dayanan bir geçmişi var. RS-25 daha önce, 1981-2011 yılları arasında görev yapan uzay mekiklerinin ana motorları olarak da kullanılmış ve toplam 135 farklı uzay görevine güç vermişti. NASA, uzay mekiği programını rafa kaldırmış olsa da çokça memnun kaldığı RS-25 motorlarından faydalanmaya devam etmek istemiş.

RS-25'in tam olarak istenildiği gibi çalıştığından emin olmak isteyen NASA, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamalarda," RS-25, 1981-2011 yılları arasında yoğun olarak test edilmiş olsa da artık uzay mekiklerine değil SLS roketlerine güç verecek. Motorların eskisine göre daha yüksek performans düzeylerinde çalışması gerekiyor." ifadelerini kullanıyor.
Motorun test görüntüleri:
Ayrıca Bkz. "SpaceX'in inanılmaz Mars planları ve yeni nesil Raptor roket motoru"

SLS roketinin ana motoru 3.6 milyon pound'luk itici kuvvet oluşturuyor

İnsanoğlunu derin uzay maceralarına taşımak için özellikle dizayn edilen SLS roketi, Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins'i Ay'a taşıyan bugüne kadarki en güçlü roket Saturn V'den dahi daha güçlü olacak. Toplam dört farklı RS-25 motorundan 2 milyon pound'luk itici destek alacak olan devasa roketin ana motorlarıysa 3.6 milyon pound gücünde olacak. SLS roketinde, QM-2 isimli bu devasa motorlardan 2 adet bulunacak ve böylece roketin toplam gücü diğer RS-25 motorlarıyla beraber 9.2 milyon pound'a kadar çıkacak.

2018'de ilk kez uçacak

NASA'nın gelecek planlarında hayati öneme sahip olan SLS roketleri ilk kez 2018 yılında test edilecek. Uzay ajansının yine Mars'a insan taşımak için hazırladığı Orion uzay kapsülüyle birlikte fırlatılacak olan roket, bu ilk deneme sırasında Ay'dan daha da uzak bölgelere kadar gidecek ve sonrasında Orion kapsülünü Yeryüzü'ne geri getirecek. Elbette bu uçuş insansız olarak gerçekleştirilecek.
NASA'nın RS-25 ve QM-2 motorlarıyla ilgili hazırladığı grafikler:

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1WAUXHALL 3 yıl en beğenilen
bizimkiler de hala "dünya lideri x kişisi" diye birilerine tapmaya devam etsin... Nasa uzaya insan gönderirken arkadalarından su dökeriz artık.
1 Yanıt Yanıtla +22
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qrolica 3 yıl 1WAUXHALL
thedukeof

bizimkiler de hala "dünya lideri x kişisi" diye birilerine tapmaya devam etsin... Nasa uzaya insan gönderirken arkadalarından su dökeriz artık.

sen de anca boş boş konuş
thedukeofbizimkiler de hala "dünya lideri x kişisi" diye birilerine tapmaya devam etsin... Nasa uzaya insan gönderirken arkadalarından s...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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1WAUXHALL 3 yıl qrolica
qrolica

thedukeof

bizimkiler de hala "dünya lideri x kişisi" diye birilerine tapmaya devam etsin... Nasa uzaya insan gönderirken arkadalarından su dökeriz artık.

sen de anca boş boş konuş

tek başıma roket yapıp fırlatamayacağıma göre aynı şekilde sende boş boş konuşuyorsun demektir.
desteklediğin devletin uzay bilimini desteklememesi yüzünden seninle burada tartışmayacağım çünkü hiçbir şey bilmiyorsun.
qrolicathedukeofbizimkiler de hala "dünya lideri x kişisi" diye birilerine tapmaya devam etsin... Nasa uzaya...
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Yanıtla +14
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
adamlar yüzlerce yıldır yapıyor biz izliyoruz, sorsan çağ açıp çağ kapattık
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brkylmz19990102 3 yıl
Kesin 4 ve 5 . resimlerde güzel şeyler anlatılıyor ama teknik ingilicccem yok ne yazık .
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aliosman2323 3 yıl brkylmz19990102
brkylmz19990102

Kesin 4 ve 5 . resimlerde güzel şeyler anlatılıyor ama teknik ingilicccem yok ne yazık .

-motor tek başına 92.000 eve yeticek elektirik enerjisi üretme gücüne sahip.
-2 dakikada 27.8 milyon tl (yeni türk lirası) yakıt harcıyor.
-motor yüksek basınc ve ateşe ragmen 40 dereceden daha fazla ısınmıyor (hararet sıfır) :D
-Los Angeles dan Newyork a 15 dakikada gidebilir. normal yolcu ucagı 3 4 saat çekiyor
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darkaura 3 yıl
Ne zamandan beri yan kati iticiler anamotor oldu. Bir yazi yaziyorsunjz, ceviride olsa az arastirip ne oldugunu anlayin yani.
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Hesap001 3 yıl
Eglencesine gitmiyolardır eminimki? Ne zaman marstan arazi alabilcez
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl
4:15 deki kadındaki duyguya bak arkadaş ya. Keşke şu yerçekimini basitçe çözselerde gitmek isteyen gitse şu dünyadan.
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Patren 3 yıl
Çare nukleer enerjili roketler
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1WAUXHALL 3 yıl en beğenilen
bizimkiler de hala "dünya lideri x kişisi" diye birilerine tapmaya devam etsin... Nasa uzaya insan gönderirken arkadalarından su dökeriz artık.
1 Yanıt Yanıtla +22
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qrolica 3 yıl 1WAUXHALL
thedukeof

bizimkiler de hala "dünya lideri x kişisi" diye birilerine tapmaya devam etsin... Nasa uzaya insan gönderirken arkadalarından su dökeriz artık.

sen de anca boş boş konuş
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