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Instagram 35 milyar dolar değere ulaştı.

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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2012 Yılında Facebook’un 1 milyar dolar ödeyerek bünyesine kattığı Instagram’ın değeri 35 milyar dolar olarak belirlendi.  Instagram'ın 300 milyon aktif kullanıcıyla Twitter’ı geride bırakması ve bot hesapların temizlenmeye başlaması haberlerinden sonra Citigroup Instagramın değerini daha önce belirlediği 19 milyar dolardan 35 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.
Instagram 2013’de büyük markalarla reklam anlaşmaları yapmış,  İngiltere, Avusturalya, Kanada gibi ülkelerde de bazı markalarla reklam çalışmalarına başlamış olsa da hala tam olarak gelir sistemini oturtabilmiş değil. Citigroup’un açıklamasına göre sistemin oturması durumunda Facebook uygulamadan yıllık 2 milyar dolar ek gelir sağlayabilir. 


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Recharged 4 yıl
Milyar dolarlık şirketin hala ilgi çekici, güzel bir logoya sahip olamaması ilginç. Şu logodan kurtulmaları lazım. Fazla amatör duruyor.
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Chris Murphy 4 yıl Recharged
Recharged
Milyar dolarlık şirketin hala ilgi çekici, güzel bir logoya sahip olamaması ilginç. Şu logodan kurtulmaları lazım. Fazla amatör duruyor.

Facebookunda bence berbat
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doctor_bey 4 yıl
Facebook çok iyi bi alım yaptı,bedeli 39 milyar dolar olan şirketide 1 milyar dolara alması cabası;üstüne üstlük 2 milyar dolar kârdan bahsediliyor,facebookun kasası dolacak yine bu sene (:
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Chris Murphy 4 yıl doctor_bey
doctor_bey
Facebook çok iyi bi alım yaptı,bedeli 39 milyar dolar olan şirketide 1 milyar dolara alması cabası;üstüne üstlük 2 milyar dolar kârdan bahsediliyor,facebookun kasası dolacak yine bu sene (:

Bencede :)
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1BilimAdamı 4 yıl
1 milyar dolara satılan uygulamadan yılda 2 mşlyar dolar kar
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__BadblooD__ 4 yıl
Facebook , Instagram , Whatsapp hepsi tek çatı altında bütün bilgilerimiz ve sohbetlerimiz. Komplo teoricisi değilim ama hepsi tek şirkette olunca insan acaba ne kadar korunaklı bilgilerimiz diye düşünmeden edemiyor.
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