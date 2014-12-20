Instagram 35 milyar dolar değere ulaştı.

2012 Yılında Facebook’un 1 milyar dolar ödeyerek bünyesine kattığı Instagram’ın değeri 35 milyar dolar olarak belirlendi. Instagram'ın 300 milyon aktif kullanıcıyla Twitter’ı geride bırakması ve bot hesapların temizlenmeye başlaması haberlerinden sonra Citigroup Instagramın değerini daha önce belirlediği 19 milyar dolardan 35 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Instagram 2013’de büyük markalarla reklam anlaşmaları yapmış, İngiltere, Avusturalya, Kanada gibi ülkelerde de bazı markalarla reklam çalışmalarına başlamış olsa da hala tam olarak gelir sistemini oturtabilmiş değil. Citigroup’un açıklamasına göre sistemin oturması durumunda Facebook uygulamadan yıllık 2 milyar dolar ek gelir sağlayabilir.



