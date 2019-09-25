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    Instagram Android beta sürümü karanlık moda sahip oldu

    Facebook'un uygulamalarından Instagram, yeni alpha sürümünde karanlık moda sahip oldu. Bu karanlık mod, şimdilik sadece Android sistem geneli ayarla tetikleniyor ve her cihazda çalışmıyor.
    1 gün (Son Güncelleme: 23 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Karanlık modun her geçen gün daha popüler hâle geldiği dünyamızda sosyal medya uygulamalarının bu trendden uzak kalması oldukça düşük bir ihtimal. Bunun ilk üyelerinden olma şerefine erişen Instagram, yeni sürümünde AMOLED’lerde pil tasarrufu sağlayacak tam siyahların yoğunlukta olduğu karanlık modu sundu.
    Tabii ki arayüzün her yerinde mükemmel şekilde karanlık olmayan tema, çoğunda gayet iyi çalışıyor. Şimdilik alpha sürüme sunulan karanlık mod, yazının sonundaki linklerden kurulabilir. Elimde olan Android 10 yüklü Pixel 2 XL ile yaptığım testte sistem geneli karanlık moda geçildiğinde kararan Instagram, sorunsuz çalışıyor. Diğer editörlerin Android 9 One UI ve Android 8.1 MIUI yüklü cihazlarında uygulamanın kurulmadığını da belirtmekte fayda var.  Fotoğraflara tabii ki bir düzenleme yapmayan bu karanlık tema, siyahtan griye geçişlerde gayet başarılı ve göz hareketleri sırasında rahatsızlığı engellemek için iyi çalışılmış.
    Şimdiki sürümde ayarlar içerisinde karanlık moda geçiş için herhangi bir seçenek bulunmuyor. Facebook daha önce Messenger için karanlık modu kullanıcılara sunmuştu ve şu sıralar ana uygulama ile WhatsApp için testler sürüyor. Sonunda Instagram’ın da karanlık moda kavuşuyor oluşu, kullanıcılarını sevindirecektir.


    https://www.xda-developers.com/instagram-dark-theme-android/ Yorum Yaz
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    nct96 1 gün en beğenilen
    Donanım haber uygulaması da hala gece moduna geçecek
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    HayaletAdam|TR| 6 sa.
    Daha Instagram’ın normal hali hatalarla dolu bunlar karanlık modla uğraşıyorlar
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    BLasTeaR 15 sa. cbabuccuoglu
    Tamamdır, ilginiz için teşekkür ederim 🍀
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    BLasTeaR 1 gün
    Normal sürümde çıkmıyor sanırım seçenek.
    Uygulama içi ayarlarda görmedim. Cihaz Note 8
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    cbabuccuoglu 23 sa. BLasTeaR
    Şimdiki sürümde ayarlar içerisinde karanlık moda geçiş için herhangi bir seçenek bulunmuyor.
    Sistem geneli karanlık moda geçildiğinde Instagram da bunu takip ediyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    onuray89 1 gün
    WindowsPhone dünyadan silinse de bize bıraktığı en güzel şey şu karanlık mod sistemler.
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    Celonfix 58 dk. onuray89
    Windows Phone değil Nokianın işletim sistemi olan Symbian ve daha önceki işletim sistemlerinin hepsinde siyah bazlı arayüz vardı. Bu beyaz fetişi İos ile çıktı ortaya. Eğer kullandıysanız Android'in ilk sürümlerinden 4.4 Kitkat'a kadar siyah bir arayüz vardı ancak 5.0Lolipop'la Apple'a özenen Google Android'i bembeyaz yaptı.
    Kısaca telefon dünyasında ki çoğu "yeni" olarak tanıtılan özellik Nokia'dan çalıntır. Bazıları:
    -Ekranı çift dokunarak uyandırma. Bu özelliği Android'de LG getirdi diğer çoğu markada kopyaladı.
    -İphone X ve Android 10'da olan sözde yeni kontrol tuşları,çoklu pencere MeeGo işletim sistemli Nokia N9'da vardı.
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    Perturbator 1 gün
    Herşeye karanlık mod gelmeli yıllardır eklentilerle uygulamalarla boğuşuyorduk.
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    interwap 1 gün
    Başlık IPS ekranlarla uyumsuz olduğu düşündürüyor.
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    cbabuccuoglu 23 sa. interwap
    Güzel bir noktaya değinmişsiniz. Düzenleme yapıldı, teşekkür ederim.
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    tanercskn 1 gün
    APK yı kurduk tamam da nasıl aktif ediyoruz bulamadım. Android 9 amoled ekran kullanıyorum
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    cbabuccuoglu 23 sa. tanercskn
    Merhaba, telefonunuzda sistem genelinde karanlık modu tetikleyen bir özellik olmalı. Bu özellik Samsung One UI işletim sistemi ve aynı şekilde Xiaomi'ni MIUI arayüzünde mevcut.
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    .PanxeR. 1 gün
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Sosyal medya uygulamaları bu kadar basit şeyleri çok geriden almanın yanı sıra neden bu kadar basit bir tema modu için yok beta yok sadece şu cihazlar vb. Sıkıntılar yaratıyorlar, ayrıca oled ekran inadı da ayrı problem biz lcd kullanıcılarının gözü yansın o zaman.
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    nct96 1 gün en beğenilen
    Donanım haber uygulaması da hala gece moduna geçecek
    2 Yanıt Yanıtla +12
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    Mr. Jingles 1 gün nct96
    Instagram bile daha bunu yeni becerebildiyse DH’yi eleştirmemek lazım.
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    Celonfix 52 dk. nct96
    Uygulamada zaten var karanlık mod?
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    WmGMD 1 gün
    Mi 9t kurdum sorunsuz çalışıyor şimdilik. Editöre teşekkürler.
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    facebook, instagram ve
    7 etiket daha dark mode MPopüler karanlık tema instagram karanlık mod Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Çağrı Babuçcuoğlu
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