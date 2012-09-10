Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Instagram, Windows Phone platformuna geliyor

6 yıl
2,1b
1
25
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

iOS için Ekim 2010, Android içinse geçtiğimiz Nisan ayında hizmete sunulan fotoğraf filtreleme ve paylaşma uygulaması Instagram yakında mobil sektörün en büyük üçüncü ekosistemi Windows Phone için yayınlanacak. Nokia tarafından PureMotion'ın tanıtımıyla alakalı paylaşılan bir videoda görünen ana ekran aracı sayesinde doğrulanan uygulama, Temmuz sonunda 80 milyon kullanıcıya ulaşarak en hızlı büyüyen sosyal ağlardan biri haline gelmişti. 
Yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında Facebook tarafından resmen satın alınan Instagram'ın alım haberlerinin yayınlandığı dönemde geleceğinden endişe ediliyordu. Ancak Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada, Instagram'ı diğer hizmetlerinden ayrı bir şekilde geliştirmeye ve daha fazla kullanıcıya ulaştırmaya devam edeceklerini söyleyerek fotoğraf paylaşım ağının takipçilerini Facebook tekelinde bir Instagram oluşturulacağı iddialarının asılsız olduğuna inandırmıştı.
Android için kullanıma sunulmasının ardından kullanıcı sayısını neredeyse üçe katlayan mobil servisin BlackBerry'ye gelmeyeceği biliniyordu, ancak Windows Phone konusunda henüz kesin bir bilgi verilmemişti. Bunu doğrulayan görüntülerdeki aracın Vimeo uygulamasına ait olma ihtimali de bulunuyor. Ancak internet aleminin en güvenilir kaynaklarından biri olan The Verge sitesi, Windows Phone için Instagram uygulamasının yolda olduğunu bizzat kendisi doğruladı. Uygulamanın Nokia Lumia'lara özel olarak sunulması beklenmiyor. Instagram, 2012 sonuna kadar Windows Marketplace'teki yerini alacak. 

http://www.theverge.com/2012/9/10/3307889/instagram-windows-phone-app-nokia-video Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DemirKipi 6 yıl en beğenilen
Çılgın Murat
Önce fakir androidçilere şimdide fakir wp cilere geliyor. Bu instagrama koca bir
bu fakirler kullandıktan sonra napalım biz instagramı
eskiden elitlerin takıldığı çok güzel bir yerdi şimdi 150 liraya telefon alan fakir bile vga camerasından fotoraf yolluyor

Peki bu Iphone ile sizi elit gösterecek ne yapıyorsunuz tam olarak? Buzlu badem gibi bir şey mi?
Çılgın MuratÖnce fakir androidçilere şimdide fakir wp cilere geliyor. Bu instagrama koca birbu fakirler kullandıktan sonra napalı...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
vitor reis 6 yıl
Androide gelmesiyle hatrı sayılır bir barzo kitlesi oluşmuştu.. Bu sayının artmasından endişe ediyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baris_55 6 yıl
MK*
wp8 piyasaya oturmaya başlıyor, uygulamaların hepsi tek tek çıkıyor, viber instragram gibi bakalım sırada hangi uygulama var

whatsapp gelirse ya da skype on numara bir kitlesi olur.
Anroid için en çok tercih edilenler bence
Facebook
Twitter
Whatsapp
Viber
Bu uygulamalar windows phone 8 e gelirse kitlesi bayağı bir artar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dorota 6 yıl baris_55
baris_55

MK*

wp8 piyasaya oturmaya başlıyor, uygulamaların hepsi tek tek çıkıyor, viber instragram gibi bakalım sırada hangi uygulama var


whatsapp gelirse ya da skype on numara bir kitlesi olur.

Anroid için en çok tercih edilenler bence

Facebook
Twitter
Whatsapp
Viber

Bu uygulamalar windows phone 8 e gelirse kitlesi bayağı bir artar.


android için zaten başka uygulama yok doğru dürüst. saydıkların dışında
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 6 yıl
İnstegram gelmese küserdik zaten. Saçma sapan bir program oldu artık benden ırak yok olup gitmeye yakın olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 6 yıl
İnstegram gelmese küserdik zaten. Saçma sapan bir program oldu artık benden ırak yok olup gitmeye yakın olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl
şahsen ilgilendiğim bir app değil.Ancak bir çok kişi için iyi bir haber
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JuelzII 6 yıl
Benimde ilgilendiğim bir app değil ama deneyen biliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 6 yıl
bide dropbox ile ibbtrafik gelirse iyi olur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SiNaPSiS 6 yıl erci501
erci501

bide dropbox ile ibbtrafik gelirse iyi olur.

İkisi de var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DemirKipi 6 yıl en beğenilen
Çılgın Murat
Önce fakir androidçilere şimdide fakir wp cilere geliyor. Bu instagrama koca bir
bu fakirler kullandıktan sonra napalım biz instagramı
eskiden elitlerin takıldığı çok güzel bir yerdi şimdi 150 liraya telefon alan fakir bile vga camerasından fotoraf yolluyor

Peki bu Iphone ile sizi elit gösterecek ne yapıyorsunuz tam olarak? Buzlu badem gibi bir şey mi?
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TR_001 6 yıl DemirKipi
DemirKipi

Çılgın Murat

Önce fakir androidçilere şimdide fakir wp cilere geliyor. Bu instagrama koca bir
bu fakirler kullandıktan sonra napalım biz instagramı
eskiden elitlerin takıldığı çok güzel bir yerdi şimdi 150 liraya telefon alan fakir bile vga camerasından fotoraf yolluyor


Peki bu Iphone ile sizi elit gösterecek ne yapıyorsunuz tam olarak? Buzlu badem gibi bir şey mi?

Bu dengesizin mesajını umarım tüm iPhone severlere maletmezsiniz.. Zira Bu tipte bolca bulunan dengesizler ve baba parası ile gezip tozup, yalnızca hava atmak için telefon alarak bu tip forumlarda ahkam kesen bilgisiz zibidilerden, gerçek iPhone kullanıcıları olarak bizler de sancılıyız. En iyisi hiç yokmuş gibi davranın.. Gerçek hayatta kimsenin iplemediği bu tür mahlukları sizler de iplemezseniz bir süre sonra gerçek hayattaki gibi silinip gideceklerdir.

Gelelim konu ile ilgili yoruma: Windows Phone, 8 ile umarım aradığı çıkışı yaşayacaktır. Instagram ise son derece mantıklı ve yerinde bir karar vermiş diyebilirim. Instagram kullanıcıları/kullanıcısı olmayı planlayanlar buna çok sevineceklerdir. Zira sosyal uygulamalar ne kadar yaygınlaşırsa o denli geniş bir arkadaş çevresine ulaşabilecek insanlar..
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
themimaki 6 yıl
olması gereken oldu 80 nilyonu aşkın kullanıcısı olan bir app bir pilatformda olmaması saçmalıkdı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceo-tr 6 yıl
baba parasıyla yaşayan yada çalışmadan hakettiğinden fazla kazanan şahıslara 150 tl lik telefon kullananları hakir görmek yakışıyor aslında. diyecek bişey yok.
konuya gelirsek. windows phone gayet başarılı olacağa benziyor. tam anlamıyla tablet, bilgisayar ve telefon sekronizasyonu olunca android ve ios platformalrını zorlayacaktır.
androidde ve iosta kullandığımız uygulamalar windows phone kullananlar çoğaldıkça bu platforma da gelicek. yavaş yavaş marketler arasındaki farkta kapanıyor.
biz kullanıcılar için umarım daha iyi olacak (fiyat/seçenek)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kursadlolw 6 yıl
Göbek atıyorum inşallah 7.5 olur :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eP_362 6 yıl
İşte bu güzel haber. WP8 içerik açıkları gitgide kapanıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2055 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, Windows Phone ve
4 etiket daha instagram nokia facebook uygulama
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Transcend 720 256GB SSD video inceleme 6 yıl ASUS Transformer Pad Infinity video inceleme 6 yıl IFA 2012: Lenovo'nun yeni nesil dizüstü bilgisayarlarını değerlendiriyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim