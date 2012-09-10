Instagram, Windows Phone platformuna geliyor





iOS için Ekim 2010, Android içinse geçtiğimiz Nisan ayında hizmete sunulan fotoğraf filtreleme ve paylaşma uygulaması Instagram yakında mobil sektörün en büyük üçüncü ekosistemi Windows Phone için yayınlanacak. Nokia tarafından PureMotion'ın tanıtımıyla alakalı paylaşılan bir videoda görünen ana ekran aracı sayesinde doğrulanan uygulama, Temmuz sonunda 80 milyon kullanıcıya ulaşarak en hızlı büyüyen sosyal ağlardan biri haline gelmişti.

Yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında Facebook tarafından resmen satın alınan Instagram'ın alım haberlerinin yayınlandığı dönemde geleceğinden endişe ediliyordu. Ancak Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada, Instagram'ı diğer hizmetlerinden ayrı bir şekilde geliştirmeye ve daha fazla kullanıcıya ulaştırmaya devam edeceklerini söyleyerek fotoğraf paylaşım ağının takipçilerini Facebook tekelinde bir Instagram oluşturulacağı iddialarının asılsız olduğuna inandırmıştı.

Android için kullanıma sunulmasının ardından kullanıcı sayısını neredeyse üçe katlayan mobil servisin BlackBerry'ye gelmeyeceği biliniyordu, ancak Windows Phone konusunda henüz kesin bir bilgi verilmemişti. Bunu doğrulayan görüntülerdeki aracın Vimeo uygulamasına ait olma ihtimali de bulunuyor. Ancak internet aleminin en güvenilir kaynaklarından biri olan The Verge sitesi, Windows Phone için Instagram uygulamasının yolda olduğunu bizzat kendisi doğruladı. Uygulamanın Nokia Lumia'lara özel olarak sunulması beklenmiyor. Instagram, 2012 sonuna kadar Windows Marketplace'teki yerini alacak.

http://www.theverge.com/2012/9/10/3307889/instagram-windows-phone-app-nokia-video