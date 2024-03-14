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    Instagram'a yeni Hikaye formatı “Shot” ve dahası geliyor

    Meta bünyesindeki Instagram, yeni görünüşe göre platforma eklenecek yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Bunlar arasında “Shot” olarak adlandırılan yeni bir Hikaye formatı da bulunuyor.
    Instagram Shot özelliği Tam Boyutta Gör
    Meta bünyesinde bulunan Instagram, yeni özellikler ekleyerek sosyal medya platformunun canlı kalmasını sağlamaya çalışıyor. Görünüşe göre, şu anda dünya çapında 3,8 milyardan fazla indirmeye sahip olan uygulama, yeni bir Hikaye formatı ve bir kamera aracını test ediyor. Şimdilik detaylar belirsiz olsa da yeni formatın “Shot” olarak adlandırıldığı görülüyor.

    Instagram'a “Shot” ve dahası geliyor

    Alessandro Paluzzi tarafından deşifre edilen bu özellikler arasında en dikkat çekeni "Shot" adlı yeni bir Hikaye formatı. Görünüşe göre Instagram bu özelliği bir süredir test ediyor. Shot özelliğine ulaşmak için Instagram Hikayesi çekmek için kameranızı açmanız ve aşağıdan sol doğru kaydırmanız gerekiyor. Özellik, en sola eklenmiş gibi görünüyor.

    Instagram'a yeni Hikaye formatı “Shot” ve dahası geliyor Tam Boyutta Gör
    Şimdilik "Shot" özelliğinin tam olarak ne işe yaradığı veya özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Paluzzi, geçmişte benzer Instagram özelliklerini de henüz duyurulmadan haftalar öncesinde paylaşmıştı. Bunlardan birisi de tek hesapta ikinci bir hesaba sahip olmanızı sağlayan bir özellik olan "Flipside" özelliğiydi. Dolayısıyla sicili temiz bir kaynak diyebiliriz.

    Bununla birlikte tek yeni özellik Shot değil. Paluzzi ayrıca uygulamanın yakında "Pop-mode" adlı yeni bir kamera aracına sahip olacağını da keşfetti. Bu özellik “Oluştur”, “Boomerang”, “Eller Serbest” ve “Çift Kamera” gibi araçların olduğu bölüme eklenecek. Bu özelliğinde ne işe yarayacağı şimdilik belirsiz.

    Instagram'a yeni Hikaye formatı “Shot” ve dahası geliyor Tam Boyutta Gör
    Instagram aynı zamanda DM'lerde dosya gönderme özelliği üzerinde çalışıyor. Ancak bu özellik yalnızca İşletme hesaplarında kullanılabilir olacak. Instagram’dan satış yapan profillerin kullanıcılara ürün spesifikasyonları gibi belgeleri göndermesi kolaylaşmış olacak. DM tarafında aynı zamanda arka plan duvar kağıdı seçenekleri eklenecek. Bu özelliklerin ne zaman Instagram’a dahil edileceği veya kesin olarak çıkıp çıkmayacakları şimdilik belirsiz durumda.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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