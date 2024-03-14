Instagram'a yeni Hikaye formatı “Shot” ve dahası geliyor

Tam Boyutta Gör Meta bünyesinde bulunan Instagram, yeni özellikler ekleyerek sosyal medya platformunun canlı kalmasını sağlamaya çalışıyor. Görünüşe göre, şu anda dünya çapında 3,8 milyardan fazla indirmeye sahip olan uygulama, yeni bir Hikaye formatı ve bir kamera aracını test ediyor. Şimdilik detaylar belirsiz olsa da yeni formatın “Shot” olarak adlandırıldığı görülüyor.

Instagram'a “Shot” ve dahası geliyor

Alessandro Paluzzi tarafından deşifre edilen bu özellikler arasında en dikkat çekeni "Shot" adlı yeni bir Hikaye formatı. Görünüşe göre Instagram bu özelliği bir süredir test ediyor. Shot özelliğine ulaşmak için Instagram Hikayesi çekmek için kameranızı açmanız ve aşağıdan sol doğru kaydırmanız gerekiyor. Özellik, en sola eklenmiş gibi görünüyor.

Tam Boyutta Gör Şimdilik "Shot" özelliğinin tam olarak ne işe yaradığı veya özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Paluzzi, geçmişte benzer Instagram özelliklerini de henüz duyurulmadan haftalar öncesinde paylaşmıştı. Bunlardan birisi de tek hesapta ikinci bir hesaba sahip olmanızı sağlayan bir özellik olan "Flipside" özelliğiydi. Dolayısıyla sicili temiz bir kaynak diyebiliriz.

Instagram DM üzerinde mesaj düzenleme mümkün 6 gün önce eklendi

Bununla birlikte tek yeni özellik Shot değil. Paluzzi ayrıca uygulamanın yakında "Pop-mode" adlı yeni bir kamera aracına sahip olacağını da keşfetti. Bu özellik “Oluştur”, “Boomerang”, “Eller Serbest” ve “Çift Kamera” gibi araçların olduğu bölüme eklenecek. Bu özelliğinde ne işe yarayacağı şimdilik belirsiz.

Tam Boyutta Gör Instagram aynı zamanda DM'lerde dosya gönderme özelliği üzerinde çalışıyor. Ancak bu özellik yalnızca İşletme hesaplarında kullanılabilir olacak. Instagram’dan satış yapan profillerin kullanıcılara ürün spesifikasyonları gibi belgeleri göndermesi kolaylaşmış olacak. DM tarafında aynı zamanda arka plan duvar kağıdı seçenekleri eklenecek. Bu özelliklerin ne zaman Instagram’a dahil edileceği veya kesin olarak çıkıp çıkmayacakları şimdilik belirsiz durumda.

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Instagram'a yeni Hikaye formatı “Shot” ve dahası geliyor