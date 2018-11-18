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Instagram, hata sonucu bazı kullanıcıların şifresini sızdırdı

Instagram’da oluşan bir hata sebebiyle kullanıcıların şifreleri herkese açık hale geldi. Veri yedekleme özelliğinden kaynaklandığı söylenen bu açık çok geçmeden fark edildi.
6 ay
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Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Instagram, hata sonucu bazı kullanıcıların şifresini sızdırdı
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Popüler sosyal medya platformu Instagram kullanıcıların şifrelerini sızdırmasıyla gündeme geldi. Gizlilik ve güvenlik sekmesi altında bulunan veri yedekleme bölümünü kullanan hesap sahiplerinin şifreleri sızdırıldı. Firmanın aktarımına göre, şifresi sızan hesapların mail adreslerine gerekli bilgilendirme anında yapılmış.

Kullanıcılar URL üzerinde şifrelerini gördüler

Verilerini indir” özelliği ile yedekleme yapmak isteyen kullanıcılar, işlem sonrasında verileri için yönlendirildikleri URL üzerinde hesap şifrelerinin gözüktüğünü fark etti. Firma sözcüsünden “Açığı anında kapattık, az sayıda hesap etkilendi…” açıklaması geldi. Ayrıca bu açıktan etkilenen kullanıcılara URL üzerindeki şifrelerin başkaları tarafından gözükmemesi için tarayıcı geçmişlerini silmeleri tavsiye edildi.

Ayrıca Bkz. "Instagram videoları üzerinden ürün satın alınabilecek"

Daha öncesinde “Başkasının gözünden gör” seçeneği yüzünden benzeri bir sızıntıya sebep olan Facebook bu sefer hızlı bir şekilde Instagram’a müdahale etmeyi başardı. Nisan ayında tanıtılan “Instagram verilerini indir” özelliğinin şu an için sorunsuz çalıştığı söyleniyor. Firma her ne kadar etkilenen hesaplara mail ile bilgilendirme yaptığını söylese de yakın zamanda bu özelliği kullandıysanız şifrenizi değiştirmeniz tavsiye ediliyor.


https://www.engadget.com/2018/11/17/instagram-password-data-bug/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
server58 3 ay
Aşkım Facebook ben seni seviyorum ama boykot ettim
Bütün hesaplarımı kapattım
Bir tek WhatsApp ve instagram kaldı
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Y-ZiyA 6 ay
Ufak bir hata olmuş canım...
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