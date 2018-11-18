Instagram, hata sonucu bazı kullanıcıların şifresini sızdırdı

Popüler sosyal medya platformu Instagram kullanıcıların şifrelerini sızdırmasıyla gündeme geldi. Gizlilik ve güvenlik sekmesi altında bulunan veri yedekleme bölümünü kullanan hesap sahiplerinin şifreleri sızdırıldı. Firmanın aktarımına göre, şifresi sızan hesapların mail adreslerine gerekli bilgilendirme anında yapılmış.

Kullanıcılar URL üzerinde şifrelerini gördüler

“Verilerini indir” özelliği ile yedekleme yapmak isteyen kullanıcılar, işlem sonrasında verileri için yönlendirildikleri URL üzerinde hesap şifrelerinin gözüktüğünü fark etti. Firma sözcüsünden “Açığı anında kapattık, az sayıda hesap etkilendi…” açıklaması geldi. Ayrıca bu açıktan etkilenen kullanıcılara URL üzerindeki şifrelerin başkaları tarafından gözükmemesi için tarayıcı geçmişlerini silmeleri tavsiye edildi.

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"Instagram videoları üzerinden ürün satın alınabilecek"

Daha öncesinde “Başkasının gözünden gör” seçeneği yüzünden benzeri bir sızıntıya sebep olan Facebook bu sefer hızlı bir şekilde Instagram’a müdahale etmeyi başardı. Nisan ayında tanıtılan “Instagram verilerini indir” özelliğinin şu an için sorunsuz çalıştığı söyleniyor. Firma her ne kadar etkilenen hesaplara mail ile bilgilendirme yaptığını söylese de yakın zamanda bu özelliği kullandıysanız şifrenizi değiştirmeniz tavsiye ediliyor.

https://www.engadget.com/2018/11/17/instagram-password-data-bug/