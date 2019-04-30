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Instagram beğeni sayılarını gizlemeyi test etmeye başlıyor

Bugün gerçekleşen F8 konferansında Instagram’ın beğeni sayılarını gizlemeyi test edeceği açıklandı. Şu an için sadece Kanada’da gerçekleşecek test, geçen haftaki sızıntıları doğrulamış oldu.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
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sosyal medya
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Instagram beğeni sayılarını gizlemeyi test etmeye başlıyor
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Geçtiğimiz hafta Instagram’ın beğeni sayılarını göstermemeyi test edeceği yönünde haberler gelmişti. Uygulama içerisindeki gizli kodlara ulaşan bir geliştirici durumu ilk fark eden oldu. Bugün düzenlenen F8 geliştirici konferansında ise beğeni sayılarının gizlenmeye başlanacağı resmi olarak açıklandı.

Kanada’da test edilecek

Test aşaması şimdilik sadece Kanada’yı kapsıyor ve bu hafta içerisinde Kanada’daki kullanıcılar ana sayfada beğeni ve yorum sayısını görememeye başlayacaklar. Firmanın konu hakkındaki açıklaması “Paylaştığınız fotoğraflara ve videolara odaklanın, kaç beğeni aldığınıza değil.” şeklinde. Yaptığınız bir paylaşıma gelen beğeni sayısını sadece siz görebileceksiniz.

Firmanın bu test aşamasını daha fazla ülkeye yayıp yaymayacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak Kanada testinden olumlu tepkiler gelirse Instagram’ın hızla tüm kullanıcılara yayacağını öngörmek oldukça doğal. Tabii ki bu fikirden vazgeçilme ihtimali de her zaman mümkün.

Ayrıca Bkz. "Facebook Messenger masaüstü bilgisayarlara geliyor"

Her ne olursa olsun Instagram’ın gerçekten cesur bir deneme yaptığı ortada. Beğeni sayıları bazı kullanıcılar için hastalık derecesinde önemli bir halde. Artık gösterilmeyecek olması dijital sağlık bakımından da yararlı olabilir. Bu değişimin, fotoğrafım beğenilmeyecek diye paylaşmaktan çekinen kullanıcıları da cesaretlendireceği düşünülüyor.


https://www.theverge.com/2019/4/30/18523847/instagram-hide-likes-test-canada Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
chtsydn 4 hf. en beğenilen
Tepkilerin olumlu olabileceğine pek ihtimal vermesem de umarım olumsuz tepki alınca vazgeçmezler.
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Mr. Jingles 4 hf.
Fenomenler üzgün fenomenler ağlıyordu.
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mmkayaaa01 1 hf. yeni yorumcu
Çok saçma o zaman beğeniyi de kaldırsın.Ne anlamı kalır ki.
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Elma 2 hf.
Uygulama yalan oldu herhalde. AppleStoreda sürekli bi güncelleme geliyor ama hala beğeni sayısı görünmekte.
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Krone 2 hf.
İyi olur iyi. Sırf beğeni almak için saçma sapan paylaşımlar yapanlar bir güzel azalır.
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Glorfindel1907 2 hf.
Güzel bir deneme bence umarım kısa sürede aktif olur tüm kullanıcılar için saçma saçma hesaplar küsüp kapatır belki hesaplarını, Adamlar parayla hileyle takipçi kazanıyor 10Bin küsür takipsisi var profile bak sadece elinde papatya fotoğrafları sorsan fotoğrafçı, Birde kendini çekenler var sadece
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DARTH_BLACK 3 hf.
opsiyonel yaparlar olur biter,ancak mecburi bir durum olur ise şu takipçi ve beğeni satan sektöre darbe vururlar.sanırım instagram artık haksız takipçi ve beğeni kasan illegal düzene karşı böyle bir karar aldı zira bu alt sistemi bir türlü durduramadılar ve işin suyuda çıktı bir noktadan sonra.
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The Red Devil 3 hf.
Arkadaşlar sayfamız saldırı altında lütfen gönderiyi beğenelim.
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titanic70 3 hf.
bence böylesi daha iyi olur
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Tiffany 4 hf.
Çoğu kişi bırakır hatta instagramı hacklemeye çalışan bile olur çünkü sahte beğeni ve takiple kafayı bozan çok umarım vazgeçmezler
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SlayerCarlion 4 hf.
destekliyprum
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LVNDSCAPE 4 hf.
Cok mantikli bir hamle olur. Bu begeni isi hep sacma gelmistir zaten. Artik fotograflar begeni kaygısıyla degil de daha cok estetik kaygiyla atilmaya baslanacak bence. Umarim kalici olur bu ozellik.
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facebook, instagram ve
8 etiket daha f8 beğeni instagram beğeni f8 2019 beğeniler gizlenecek sosyal medya Internet Onur Emre Karadağ
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