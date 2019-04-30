Instagram beğeni sayılarını gizlemeyi test etmeye başlıyor

Geçtiğimiz hafta Instagram’ın beğeni sayılarını göstermemeyi test edeceği yönünde haberler gelmişti. Uygulama içerisindeki gizli kodlara ulaşan bir geliştirici durumu ilk fark eden oldu. Bugün düzenlenen F8 geliştirici konferansında ise beğeni sayılarının gizlenmeye başlanacağı resmi olarak açıklandı.

Kanada’da test edilecek

Test aşaması şimdilik sadece Kanada’yı kapsıyor ve bu hafta içerisinde Kanada’daki kullanıcılar ana sayfada beğeni ve yorum sayısını görememeye başlayacaklar. Firmanın konu hakkındaki açıklaması “Paylaştığınız fotoğraflara ve videolara odaklanın, kaç beğeni aldığınıza değil.” şeklinde. Yaptığınız bir paylaşıma gelen beğeni sayısını sadece siz görebileceksiniz.

Firmanın bu test aşamasını daha fazla ülkeye yayıp yaymayacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak Kanada testinden olumlu tepkiler gelirse Instagram’ın hızla tüm kullanıcılara yayacağını öngörmek oldukça doğal. Tabii ki bu fikirden vazgeçilme ihtimali de her zaman mümkün.

Ayrıca Bkz.

"Facebook Messenger masaüstü bilgisayarlara geliyor"

Her ne olursa olsun Instagram’ın gerçekten cesur bir deneme yaptığı ortada. Beğeni sayıları bazı kullanıcılar için hastalık derecesinde önemli bir halde. Artık gösterilmeyecek olması dijital sağlık bakımından da yararlı olabilir. Bu değişimin, fotoğrafım beğenilmeyecek diye paylaşmaktan çekinen kullanıcıları da cesaretlendireceği düşünülüyor.

https://www.theverge.com/2019/4/30/18523847/instagram-hide-likes-test-canada