Instagram, BeReal’e rakip özelliğini duyurdu

- Notlar
- BeReal’e rakip özellik: Samimi Hikayeler
- Instagram'da yeni dönem başlıyor: Grup Profilleri
- Ortak Koleksiyonlar
- Yorumlar
Meta’nın web sitesinde yayınlanan blog gönderisi ile Instagram’a gelecek yeni özellikler duyuruldu. Instagram’a BeReal benzeri bir özellik ve grup özelliği gibi dikkat çekici yenilikler geliyor. Özelliklerin ne zaman geleceği açıklanmadı ancak önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması bekleniyor.
Notlar
Paylaşılan özelliklerden ilki Notlar isminde bir özellik. Bu özelliği Instagram ilk defa duyuruyor olsa da Türkiye’deki Instagram kullanıcıları için yeni değil. Çünkü Notlar özelliği uzun zamandır Türkiye’de test ediliyordu. Notlar özelliği sayesinde bir metin mesajı arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz. Oluşturduğunuz Not, Instagram’ın Mesajlar bölümünde en üstte 24 saat boyunca görünüyor.
BeReal’e rakip özellik: Samimi Hikayeler
BeReal uygulaması kısa sürede epey popülerlik kazandı ve 2022’ye damgasını vurdu. Bu uygulama Instagram’ın da ilgisini çekmiş olacak ki BeReal’i neredeyse birebir kopyalayarak “Samimi Hikayeler” adında yeni bir özellik geliştirmiş.
BeReal uygulamasında tüm kullanıcılara aynı anda bildirim gönderiliyor ve bildirim iletildiği anda herkesin uygulamayı açıp anlık fotoğraf paylaşması isteniyor. Hem ön hem de arka kamerayla aynı anda çekim yapılarak tam olarak o anda ne yaptığınızı arkadaşlarınıza göstermeniz isteniyor. Instagram, Samimi Hikayeler özelliği ile bu fikri tamamen kopyalamış. Kullanıcılara günlük bildirimler gönderilecek ve o an ne yaptığını paylaşması istenecek. Uygulamayı açarak ön ve arka kameranızla aynı anda çekim yapacaksınız ve efektsiz şekilde paylaşım yapacaksınız. Bu nedenle Samimi Hikayeler adı veriliyor. Samimi Hikayeler özelliğini Facebook’a da gelecek.
Samimi Hikayeler, hikaye sıralamasının en solunda gözükecek. Butona tıkladığınızda tüm arkadaşlarınızın paylaşımlarını sırayla görüntüleyebileceksiniz.
Instagram'da yeni dönem başlıyor: Grup Profilleri
Grup Profilleri özelliği Facebook grupları gibi çalışacak. Grup üyeleri, kendine özel akışta paylaşım yapacak. Gruptaki paylaşımları sadece o gruptaki kişiler görecek. Yani bir gruba fotoğraf veya video attığınızda bunu arkadaşlarınız göremeyecek. Paylaşımlarınız kendi profilinizde dahi gözükmeyecek. Tüm kullanıcılar yeni grup oluşturabilecek ve dilediği gruplara girebilecek.
Facebook grupları bir dönem epey popülerdi ancak kullanıcılar Facebook'tan Instagram'a kaydığı için gruplardaki eskisi kadar aktif durumda değil. Instagram'a gelen Grup Profilleri özelliği Facebook gruplarının Instagram'da yeniden canlanmasını sağlayabilir.
Ortak Koleksiyonlar
Instagram’daki kaydet düğmesine uzun süre basılı tutarak koleksiyon oluşturabiliyor ve gönderileri bu koleksiyonlara kaydedebiliyorsunuz. Ortak Koleksiyonlar özelliği sayesinde bir koleksiyonu DM yoluyla arkadaşınızla paylaşabilecek ve dilerseniz ortak koleksiyon başlatabileceksiniz. Ortak koleksiyona dahil edilen fotoğrafları tüm koleksiyon üyeleri görüntüleyebilecek.
Instagram, arkadaşlarla bağlantı kurmanın Instagram deneyiminin temel bir parçasıdır olduğunu söylüyor. Bu nedenle arkadaşlarınızı daha yakın hissetmenize yardımcı olacak özellikleri test etmeye ve geliştirmeye devam edeceklerini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...