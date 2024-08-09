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    Bakan Uraloğlu'ndan Roblox açıklaması: "Sadece mahkeme kararını uyguladık"

    Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox'a erişim yasağı için BTK'nın daha önce bir çalışması olmadığını ancak mahkeme kararı nedeniyle erişim yasağı uygulandığını söyledi.
    Bakan Uraloğlu'ndan Roblox açıklaması Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox’a getirilen erişim engeli ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) gündeminde Roblox ile ilgili bir çalışma olmadığını ancak mahkeme kararının ardından erişim yasağı getirildiğini açıkladı.

    Bakan Uraloğlu, Roblox platformunu daha önce duymadığını belirtti. BTK’nın da Roblox’un yasaklanmasına yönelik herhangi bir çalışması bulunmadığını ancak Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin aldığı kararın gereği Roblox’a erişim engeli getirildiğini ifade etti.

    Bakan Uraloğlu’nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

    “Yeni bir sosyal medya yasaklanmasıyla ilgili bizim aktif olarak sürdürdüğümüz bir çalışma yoktu. Ama her halükarda takip ediyor, denetliyoruz. (Roblox) Bir çocuk oyun portalının engellenmesiyle ilgili Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin aldığı karar gereğini biz Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olarak yapmak noktasındaydık. Onu da yaptık. Ben gerçekten şunu söyleyeyim, benim gündemime hiç gelmemişti. Küçük bir çocuğumuz yok belki ondan dolayı. Böyle bir platform olduğu ve bu kadar takipçisi olduğu benim gündemime gelmemişti ama mahkemenin yasaklama gerekçelerine baktığımızda gerçekten çocuklarımızın da nelerle muhatap olduğuna hep beraber bakmamız lazım. Bunlar bizim çocuklarımız. Onu da sizin takdirinize bırakıyorum. Biz orada sadece kararı uygulama noktasında olduk.”

    "Instagram ile görüşmelerde bir noktaya kadar geldik"

    Ülkemizde bir haftadır erişim engeli uygulanan Instagram ile dün tekrar görüşüldüğünü söyledi. Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

    “Instagram ve diğer sosyal medya platformlarıyla sürekli iletişim halindeyiz. Onlara öncesinde de bildirdiğimiz şeyler vardı. Son süreçte de bildirdiğimiz konular var. Burada neler var? Bizim 'katalog suçlar' ile 'toplumumuz ve ülkemizin hassasiyetleri' dediğimiz konular var. Sürekli bildiriyoruz. Dün arkadaşlar tekrar değerlendirdi, bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz.”

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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