Bakan Uraloğlu'ndan Roblox açıklaması: "Sadece mahkeme kararını uyguladık"

Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox’a getirilen erişim engeli ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) gündeminde Roblox ile ilgili bir çalışma olmadığını ancak mahkeme kararının ardından erişim yasağı getirildiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Roblox platformunu daha önce duymadığını belirtti. BTK’nın da Roblox’un yasaklanmasına yönelik herhangi bir çalışması bulunmadığını ancak Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin aldığı kararın gereği Roblox’a erişim engeli getirildiğini ifade etti.

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Bakan Uraloğlu’nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Yeni bir sosyal medya yasaklanmasıyla ilgili bizim aktif olarak sürdürdüğümüz bir çalışma yoktu. Ama her halükarda takip ediyor, denetliyoruz. (Roblox) Bir çocuk oyun portalının engellenmesiyle ilgili Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin aldığı karar gereğini biz Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olarak yapmak noktasındaydık. Onu da yaptık. Ben gerçekten şunu söyleyeyim, benim gündemime hiç gelmemişti. Küçük bir çocuğumuz yok belki ondan dolayı. Böyle bir platform olduğu ve bu kadar takipçisi olduğu benim gündemime gelmemişti ama mahkemenin yasaklama gerekçelerine baktığımızda gerçekten çocuklarımızın da nelerle muhatap olduğuna hep beraber bakmamız lazım. Bunlar bizim çocuklarımız. Onu da sizin takdirinize bırakıyorum. Biz orada sadece kararı uygulama noktasında olduk.”

"Instagram ile görüşmelerde bir noktaya kadar geldik"

Ülkemizde bir haftadır erişim engeli uygulanan Instagram ile dün tekrar görüşüldüğünü söyledi. Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

“Instagram ve diğer sosyal medya platformlarıyla sürekli iletişim halindeyiz. Onlara öncesinde de bildirdiğimiz şeyler vardı. Son süreçte de bildirdiğimiz konular var. Burada neler var? Bizim 'katalog suçlar' ile 'toplumumuz ve ülkemizin hassasiyetleri' dediğimiz konular var. Sürekli bildiriyoruz. Dün arkadaşlar tekrar değerlendirdi, bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz.”

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Bakan Uraloğlu'ndan Roblox açıklaması