Bakan Uraloğlu'ndan Roblox açıklaması: "Sadece mahkeme kararını uyguladık"

Bakan Uraloğlu, Roblox platformunu daha önce duymadığını belirtti. BTK’nın da Roblox’un yasaklanmasına yönelik herhangi bir çalışması bulunmadığını ancak Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin aldığı kararın gereği Roblox’a erişim engeli getirildiğini ifade etti.
Bakan Uraloğlu’nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:
“Yeni bir sosyal medya yasaklanmasıyla ilgili bizim aktif olarak sürdürdüğümüz bir çalışma yoktu. Ama her halükarda takip ediyor, denetliyoruz. (Roblox) Bir çocuk oyun portalının engellenmesiyle ilgili Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin aldığı karar gereğini biz Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olarak yapmak noktasındaydık. Onu da yaptık. Ben gerçekten şunu söyleyeyim, benim gündemime hiç gelmemişti. Küçük bir çocuğumuz yok belki ondan dolayı. Böyle bir platform olduğu ve bu kadar takipçisi olduğu benim gündemime gelmemişti ama mahkemenin yasaklama gerekçelerine baktığımızda gerçekten çocuklarımızın da nelerle muhatap olduğuna hep beraber bakmamız lazım. Bunlar bizim çocuklarımız. Onu da sizin takdirinize bırakıyorum. Biz orada sadece kararı uygulama noktasında olduk.”
"Instagram ile görüşmelerde bir noktaya kadar geldik"
Ülkemizde bir haftadır erişim engeli uygulanan Instagram ile dün tekrar görüşüldüğünü söyledi. Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:
“Instagram ve diğer sosyal medya platformlarıyla sürekli iletişim halindeyiz. Onlara öncesinde de bildirdiğimiz şeyler vardı. Son süreçte de bildirdiğimiz konular var. Burada neler var? Bizim 'katalog suçlar' ile 'toplumumuz ve ülkemizin hassasiyetleri' dediğimiz konular var. Sürekli bildiriyoruz. Dün arkadaşlar tekrar değerlendirdi, bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.