Instagram, hikayeler bölümüne TikTok tarzı gezinme yöntemini getirecek

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Instagram kullanan ve Hikayelere göz atanlar, bir Hikayeden diğerine geçmenin temelde ekranınızın soluna veya sağına dokunmak olduğunu bilirler. Öte yandan TikTok da ise kullanıcıların bir TikTok videosundan diğerine geçmek için ekranı aşağı kaydırdığı farklı bir gezinme yöntemi kullanılır.

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Görünüşe bakılırsa Instagram bu özelliği TikTok'tan alıntılamakla oldukça ilgili. Alessandro Paluzzi adındaki geliştirici, uygulama kodları arasında, Instagram'ın tıpkı TikTok'ta olduğu gibi hikayeler arasında, üste doğru kaydırarak gezdirme özelliğini test etmeye başladığını keşfetti. Paluzzi'ye göre özellik henüz yayında değil.

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Instagram - TikTok rekabeti sürüyor

Bu gelişme Instagram'ın bu yeni özelliği gelecekteki bir güncellemede yayınlayabileceğini veya en azından bir test olarak kullanıcılara sunabileceğini gösteriyor. Instagram geçtiğimiz dönemde de doğrudan TikTok ile rekabet edebilmesinin önünü açan Reels özelliğini kullanıma sunmuştu.

Muhtemelen, Hikayelerdeki bu değişikliğin arkasındaki fikir, Instagram'ın daha fazla TikTok kullanıcısını kendi platformuna çekmeyi hedeflemesi ve kullanıcılar için daha tanıdık bir gezinme stilini onlara sunmak istemesi olabilir.

https://www.gsmarena.com/instagram_testing_vertical_stories_tiktok_style-news-47584.php

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