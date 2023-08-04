Tam Boyutta Gör Instagram, DM yoluyla istenmeyen resim ve video gönderen kişileri engelleyecek yeni özelliğini kullanıma sunuyor. Bu yeni özellikle kendilerini takip etmeyen kişilere DM isteği göndermek isteyen kişiler iki yeni kısıtlamayla karşılaşacak.

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DM'den istenmeyen fotoğraf ve video gönderimleri son buluyor!

Instagram’da artık sizi takip etmeyen birine sınırsız sayıda DM isteği gönderemeyeceksiniz; yalnızca tek mesaj gönderebileceksiniz. Sohbet isteğiniz kabul edilirse DM göndermeye devam edebileceksiniz. Ayrıca ilk kez mesaj göndereceğiniz biriyle doğrudan resim, video veya sesli not paylaşamayacaksınız. Öncelikle yazılı şekilde iletişim kurabileceksiniz, isteğiniz kabul edildiğinde yazı dışında bir şeyler paylaşabileceksiniz.

Spam mesaj atanlar engellenecek

Instagram, yeni kısıtlamalarla insanların artık takip etmedikleri kişilerden istenmeyen resimler veya videolar almayacaklarını, hiç tanımadıkları kişilerden tekrar tekrar mesaj alarak rahatsız edilme durumunun oluşmayacağını söylüyor. Instagram, özellikle DM’den istenmeyen uygunsuz fotoğraflar alan kadınlar için özelliğin faydalı olacağını belirtiyor.

Meta’da Kadın Güvenliği başkanı olan Cindy Southworth, “İnsanların gelen kutularını açtıklarında kendilerini güvende ve kontrolde hissetmelerini istiyoruz. Bu nedenle, insanların sohbet isteğini kabul edene kadar takip etmedikleri birinden resim, video veya birden fazla mesaj almamalarını sağlayacak yeni özellikleri test ediyoruz. Topluluğumuzdan aldığımız geri bildirimler için minnettarız ve herkesin Instagram'da daha güvende hissetmesine yardımcı olacak yollar bulmak için dinlemeye devam edeceğiz.” dedi.

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Instagram, yeni özelliğiyle DM'den rahatsız edenleri engelleyecek