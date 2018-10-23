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Instagram'ın görüntülü arama özelliği artık 6 kişiye kadar destekliyor

Sosyal medya platformlarından Instagram'ın 2018 yılında kullanıma sunduğu görüntülü arama özelliğinin kapsamı genişletildi. Artık 6 kullanıcıya kadar görüntülü sohbet yapılabilecek.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Instagram'ın görüntülü arama özelliği artık 6 kişiye kadar destekliyor
Instagram'ın bu yılın başında tanıttığı özelliklerden biri de arkadaşlarınızla görüntülü görüşebilme yeteneği oldu. Her ne kadar Instagram fotoğraf ve video paylaşım platformu olsa da bu özellik kısa sürede kullanıcılar tarafından benimsendi ve şirket görüntülü arama özelliğinin kapsamını genişletti.

Uygulamayı güncellemeniz gerekebilir

Şimdiye kadar Instagram'ın görüntülü arama özelliği en fazla 4 kullanıcıyı destekliyordu. Ancak şirket sessiz sedasız yaptığı bir güncelleme ile görüntülü arama özelliğindeki maksimum kişi sayısını 6'ya çıkardı. Arama şekli ve ayarları ile ilgili herhangi bir değişikliğin olmadığını da belirtelim.
Instagram'ın görüntülü arama özelliği artık 6 kişiye kadar destekliyor
Görüntülü aramalarda daha fazla kullanıcı desteğini etkinleştirmek için uygulamayı güncelleyip güncellememeniz gerektiğinden emin değiliz. Zira birçok kullanıcı herhangi bir güncelleme yapmadığı halde bu özelliği kullanabildiğini belirtiyor. Eğer sizde bu yenilik aktif değilse uygulamayı güncellemeniz gerekebilir.

https://9to5mac.com/2018/10/22/instagram-group-video-calling/ Yorum Yaz
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