Instagram Reels alış veriş dönemini başlatıyor

Instagram’ın kısa süre önce TikTok’a rakip olarak kullanıma sunduğu ve oldukça da ilgi gören Reels kısa video özelliği de alış veriş trendine katılmaya hazır. Bir süredir test edilen alış veriş özelliği herkese açıldı.

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Reels alış veriş

Bilindiği üzere Instagram platformunda markaların ve mağazaların hesaplarından alış veriş yapabilmek mümkün. Instagram Shop adı verilen yeni özellik de yavaş yavaş ülkelere dağıtıma başladı.

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Sosyal ağın devasa etkileşim trafiği sayesinde alış veriş konsepti de çok tuttu. Kullanıcıların ürün seçimini uygulamadan çıkmadan yapması aktiflik süresini de uzatıyor. Haliyle Reels özelliğinin bundan geri kalması düşünülemezdi. Instagram kapalı test aşamasından sonra alış veriş imkanını herkesin kullanımına açtı.

Bundan sonra Reels videolarında ürün etiketleri de yer alacak ve kullanıcıları ilgili ürünlerin sayfasına götürecek. Ayrıca bireysel kullanıcılar da marka tanıtımı için etiketlerden faydalanabilecek.

https://www.engadget.com/instagram-reels-shopping-130053583.html

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