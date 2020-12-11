Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram Reels alış veriş dönemini başlatıyor

    Instagram Reels videolarında bundan böyle alış veriş için etiketler görmek mümkün olacak. Kullanıcılar beğendikleri ürünlerin sayfasında inceleme yapabilecekler.
    1 hf.
    758
    1
    1
    sosyal medya
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Instagram Reels alış veriş dönemini başlatıyor

    Instagram’ın kısa süre önce TikTok’a rakip olarak kullanıma sunduğu ve oldukça da ilgi gören Reels kısa video özelliği de alış veriş trendine katılmaya hazır. Bir süredir test edilen alış veriş özelliği herkese açıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar TikTok rakibi Facebook Collab rekabete başlıyor

    Reels alış veriş

    Bilindiği üzere Instagram platformunda markaların ve mağazaların hesaplarından alış veriş yapabilmek mümkün. Instagram Shop adı verilen yeni özellik de yavaş yavaş ülkelere dağıtıma başladı.

    Ayrıca Bkz. "Katlanabilir Lenovo ThinkPad X1 Fold rekor fiyattan satışa çıkıyor"

    Sosyal ağın devasa etkileşim trafiği sayesinde alış veriş konsepti de çok tuttu. Kullanıcıların ürün seçimini uygulamadan çıkmadan yapması aktiflik süresini de uzatıyor. Haliyle Reels özelliğinin bundan geri kalması düşünülemezdi. Instagram kapalı test aşamasından sonra alış veriş imkanını herkesin kullanımına açtı.

    Bundan sonra Reels videolarında ürün etiketleri de yer alacak ve kullanıcıları ilgili ürünlerin sayfasına götürecek. Ayrıca bireysel kullanıcılar da marka tanıtımı için etiketlerden faydalanabilecek.



    https://www.engadget.com/instagram-reels-shopping-130053583.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eee zaten mağaza koymadınız mı? Her özelliğe alışveriş eklenir mi yahu. Oldu olacak boomerang' a da ekleyin alışveriş özelliği.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Yeni Hyundai Tucson'un şarj edilebilir hibrit versiyonuyla ilgili detaylar belli oldu 1 hf. Pfizer, FDA'den onay aldı! ABD'de aşılama başlıyor 1 hf. ARK II ve animasyon dizisi duyuruldu 1 hf. Şarjı bitsin diye bekledim "Honor Watch GS Pro incelemesi" 1 hf. Yeni Mass Effect ve Dragon Age oyunundan video yayınlandı 1 hf. Apple, gelecekteki cihazları için kendi modemini geliştirmeye başladı 1 hf. Skyrim, Among Us, Yakuza 6 ve daha fazlası Xbox Game Pass'e geliyor 1 hf. Galaxy S20 ve Note 20 için GPU güncellemesi yayınlandı: Oyun performansları artacak 1 hf. Küresel ısınmaya yönelik ürkütücü rapor! Sıcaklıklar 3 derecenin üzerine çıkacak şekilde artıyor 1 hf. PS Store'da yeni indirimler başladı: İşte dikkat çekenler 1 hf. The Game Awards etkinliğinde gösterilen tüm oyunlar 1 hf. Oppo Reno5 serisi tanıtıldı 1 hf. PlayStation 5 özel oyunu Returnal, 19 Mart'ta çıkıyor 1 hf. Emniyet'ten WhatsApp'ta dolandırıcılık uyarısı 1 hf. Bakan Dönmez: "Yerli otomobil üretilmeden şarj istasyonu çalışmaları bitecek" 1 hf. LinkedIn, Periscope, Pinterest ve Dailymotion'a 30 milyon TL ceza! 1 hf. Samsung 110 inçlik microLED Wall TV modelini tanıttı 1 hf. Sadece eBay’de al-satçılar 39 milyon dolardan fazla kazanıyor 1 hf. Türkiye’deki Apple Store’lar belirsiz bir süreliğine yine kapanıyor 1 hf. WhatsApp alış veriş sepetiniz kullanıma hazır 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Instagram Reels alış veriş dönemini başlatıyor Sonraki Tecno Pova dörtlü kamera ve bataryası ile iddialı 1 hf. Tecno Spark 6 giriş seviyesinde en iyisini sunmayı amaçlıyor 1 hf. 2020'nin en iyi oyunu The Last of Us Part II seçildi 1 hf. Marvel dizilerinden fragman yayınlandı; Yeni Marvel yapımları duyuruldu 1 hf. Left 4 Dead'i geliştiren stüdyonun yeni oyunu Back 4 Blood'ın çıkış tarihi açıklandı 1 hf. Yeni Star Wars dizileri ve filmleri duyuruldu 1 hf. Disney+, 23 Şubat'ta Türkiye'ye gelebilir 1 hf. Çin aşısının yan etkileri 1 hf. Netflix'in yıldızlarla dolu yeni filmi Don’t Look Up'ın kadrosuna bir yıldız isim daha katıldı 1 hf. Politik macera oyunu George Orwell's Animal Farm, iOS için çıktı 1 hf. Yeni Isuzu D-Max Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. Adobe, Flash Player için bir "veda" güncellemesi yayınladı 1 hf. Emily Blunt, Edge of Tomorrow 2'nin müthiş olduğunu söylüyor 1 hf. Oceanhorn: Chronos Dungeon, 8 Ocak'ta Apple Arcade'e eklenecek 1 hf. Yeni Mercedes-Benz eSprinter özel bir platform ve üç batarya seçeneğiyle gelecek 1 hf. Simülasyon oyunu Bio Inc. Redemption, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı 1 hf. Google’dan 417 milyon dolarlık tazminat talebi 1 hf. Uzun zaman sonra ilk kez toplam vaka sayısı açıklandı: 1,7 milyon 1 hf. Epic Games, 17 Aralık'tan itibaren 15 gün boyunca her gün bir yeni oyun hediye edecek 1 hf. Samsung son 3 yılın en yüksek telefon satışını yaptı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız