Instagram Threads, aynı isimde uygulamayı popüler yaptı!

Tam Boyutta Gör Meta’nın Twitter klonu Instagram Threads, ilk 24 saatte 30 milyon, beş gün içinde de 100 milyon kayıtlı kullanıcıyı geçti. Data.ai’nin verilerine göre, Threads, şu anda 150 milyon indirmeye ulaştı. Bununla birlikte Instagram ile hiç ilgisi olmayan başka bir uygulama, dikkatleri üzerine çekti.

İnstagram Threads nedir? İşte Threads indirme, kayıt & üye olma 1 hf. önce eklendi

Slack alternatifi Threads, 1 milyon indirmeyi geçti!

2019’da Slack alternatifi olarak çıkan Threads, Meta’nın aynı isimli uygulamayı yayınlamasıyla trafiğini önemli ölçüde artırdı. Meta’nın uygulama için Threads.com yerine Threads.net alan adını alması bu yoğunluğun sebeplerinden biri olabilir. Bu bir yana, 6 Temmuz ile 12 Temmuz arasında Instagram’la ilişkisi olmayan Threads, yalnızca iOS platformunda dünya genelinde 1 milyon indirmeye yaklaştı. Uygulama mağazasında en çok indirilen 52. uygulama, iş kategorisinde de üçüncü uygulama oldu.

Şirket, Meta’nın hızla yükselen uygulamasından o kadar fazla etkilendi ki web sitesi ve App Store’da Instagram ve Meta ile hiçbir bağlantılarının olmadığına dair not düşmek zorunda kaldı. Bu arada şirketin kurucularından birisi de eskiden Facebook’ta ürün yöneticisi olan Rousseau Kazi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Instagram Threads, aynı isimde uygulamayı da popüler yaptı!