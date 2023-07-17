Instagram Threads, aynı isimde uygulamayı popüler yaptı!

Slack alternatifi Threads, 1 milyon indirmeyi geçti!
2019’da Slack alternatifi olarak çıkan Threads, Meta’nın aynı isimli uygulamayı yayınlamasıyla trafiğini önemli ölçüde artırdı. Meta’nın uygulama için Threads.com yerine Threads.net alan adını alması bu yoğunluğun sebeplerinden biri olabilir. Bu bir yana, 6 Temmuz ile 12 Temmuz arasında Instagram’la ilişkisi olmayan Threads, yalnızca iOS platformunda dünya genelinde 1 milyon indirmeye yaklaştı. Uygulama mağazasında en çok indirilen 52. uygulama, iş kategorisinde de üçüncü uygulama oldu.
Şirket, Meta’nın hızla yükselen uygulamasından o kadar fazla etkilendi ki web sitesi ve App Store’da Instagram ve Meta ile hiçbir bağlantılarının olmadığına dair not düşmek zorunda kaldı. Bu arada şirketin kurucularından birisi de eskiden Facebook’ta ürün yöneticisi olan Rousseau Kazi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)