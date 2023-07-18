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    Instagram Threads'te etkileşim düştü, sınırlamalar gelebilir!

    Instagram Threads, tüm zamanların en hızlı büyüyen uygulaması olmasına rağmen etkileşim günden güne azalıyor. Kullanıcılar, Threads'te daha az zaman geçirmeye başladı.
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    instagram threads etkileşim düştü sınırlamalar gelebilir Tam Boyutta Gör
    Meta’nın Threads uygulaması, hızlı başlangıç yaptığı ilk haftanın ardından düşüşe geçti. Bir analiz firmasının sağladığı verilere göre, Instagram Threads’te etkileşim oranı aynı hızda düşüyor.

    Günlük aktif kullanıcı sayısı ve etkileşimde düşüş!

    SimilarWeb'in raporuna göre, Threads’te günlük aktif kullanıcı sayısı 23.6 milyona düştü. Kıyaslama açısından, başlangıçta günlük aktif kullanıcı sayısı49 milyon idi. En yüksek etkileşimin görüldüğü Amerika’da kullanım aynı zaman diliminde günde 21 dakikadan 6 dakikaya kadar düştü. Bu verilerin yalnızca Android platformuna dayalı olduğu söyleniyor.

    Sensor Tower ise uygulamanın herkese açıldığı günden bugüne günlük aktif kullanıcı sayısı ve kullanıcıların etkileşiminde çift haneli düşüş yaşandığını söylüyor.

    Spam saldırılar arttı, sınırlamalar getirilebilir

    Threads, Elon Musk’ın tavırlarından hoşnut olmayan milyonların Twitter’a alternatif aradığı dönemde çıktı ve Instagram ile bağlantılı olmasıyla kullanıcıları hızlı bir şekilde kendine çekti. Ancak, grafikler gösteriyor ki kullanıcılar istemeden de olsa Twitter’da daha fazla vakit geçiriyor. Instagram’dan Mosseri, Threads’in şu aşamada etkileşim ölçümlerine odaklanmadığını, her yeni platformda bunun yaşandığını ve aşacaklarını, yeni özelliklerle de performansı artıracaklarını söylüyor. Ayrıca artan spam saldırıları durdurmak için görüntüleme limiti gibi önlemlerin alınabileceğini belirtti.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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