Instagram Threads'e gelecek yeni özellikler belli oldu

Threads'e DM, Gündem ve Konular geliyor
Sosyal medya platformu üzerinden sızdırılan bir belgeye göre Instagram Threads’e DM özelliğinin gelmesini isteyenler çok beklemeyecek. Yakında yayınlanacak bir güncellemeyle Threads, direkt mesajlaşma gelecek. Ancak, Threads Instagram ile bağlantılı olduğundan platformlar arası mesajlaşmaya izin verecek mi yoksa mesajlar Threads’te mi kalacak net değil.
Bunun yanı sıra Twitter’daki konular, trendler, gündem başlıkları gelecek. Ayrıca arama işlevi geliştirilecek; kullanıcılar daha kapsamlı arama yapabilecek. Şu anda arama fonksiyonu Twitter kadar gelişmiş, detaylı değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)