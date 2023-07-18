Instagram Threads'e gelecek yeni özellikler belli oldu

Tam Boyutta Gör Meta'nın Twitter klonu Threads, hızlı bir başlangıç yaptı; kısa sürede milyonlarca kayıtlı kullanıcıya ulaşmayı başardı. Threads’e giriş yapan kullanıcılar, arayüzün basitliği dışında Twitter’daki birçok özelliğin olmadığını fark etti. DM bunlardan biri. Her ne kadar Instagram CEO’su başta Threads’de direkt mesajlaşma olmayacağını söyleyse de bu özelliğin platforma ekleneceği ortaya çıktı.

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Threads'e DM, Gündem ve Konular geliyor

Sosyal medya platformu üzerinden sızdırılan bir belgeye göre Instagram Threads’e DM özelliğinin gelmesini isteyenler çok beklemeyecek. Yakında yayınlanacak bir güncellemeyle Threads, direkt mesajlaşma gelecek. Ancak, Threads Instagram ile bağlantılı olduğundan platformlar arası mesajlaşmaya izin verecek mi yoksa mesajlar Threads’te mi kalacak net değil.

Bunun yanı sıra Twitter’daki konular, trendler, gündem başlıkları gelecek. Ayrıca arama işlevi geliştirilecek; kullanıcılar daha kapsamlı arama yapabilecek. Şu anda arama fonksiyonu Twitter kadar gelişmiş, detaylı değil.

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İşte Instagram Threads'e gelecek yeni özellikler