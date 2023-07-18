Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Instagram Threads'e gelecek yeni özellikler belli oldu

    Meta'nın hızla yükselen sosyal ağ uygulaması Instagram Threads, Twitter'a kıyasla özellik olarak çok geride ancak bu, yakında düzelecek. Threads'e gelecek yeni özellikler belli oldu.
    Oy Ver
    instagram threads dm trend gündem konular Tam Boyutta Gör
    Meta'nın Twitter klonu Threads, hızlı bir başlangıç yaptı; kısa sürede milyonlarca kayıtlı kullanıcıya ulaşmayı başardı. Threads’e giriş yapan kullanıcılar, arayüzün basitliği dışında Twitter’daki birçok özelliğin olmadığını fark etti. DM bunlardan biri. Her ne kadar Instagram CEO’su başta Threads’de direkt mesajlaşma olmayacağını söyleyse de bu özelliğin platforma ekleneceği ortaya çıktı.

    Threads'e DM, Gündem ve Konular geliyor

    Sosyal medya platformu üzerinden sızdırılan bir belgeye göre Instagram Threads’e DM özelliğinin gelmesini isteyenler çok beklemeyecek. Yakında yayınlanacak bir güncellemeyle Threads, direkt mesajlaşma gelecek. Ancak, Threads Instagram ile bağlantılı olduğundan platformlar arası mesajlaşmaya izin verecek mi yoksa mesajlar Threads’te mi kalacak net değil.

    Bunun yanı sıra Twitter’daki konular, trendler, gündem başlıkları gelecek. Ayrıca arama işlevi geliştirilecek; kullanıcılar daha kapsamlı arama yapabilecek. Şu anda arama fonksiyonu Twitter kadar gelişmiş, detaylı değil.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    diş teli varken sakız çiğnemek bosch akü yorumlar atarax kullananlar yorumları tek maçlık passolig en iyi ketçap markası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A04e
    Samsung Galaxy A04e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B12VGK-401XTR
    MSI KATANA 17 B12VGK-401XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız