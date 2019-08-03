Instagram ve WhatsApp’a Facebook ismi eklenecek

Uygulama çekmecesindeki isimler eskisi gibi
“from Facebook” ekini sadece App Store ve Google Play mağazasında göreceksiniz. Uygulamayı indirdikten sonra ana ekranınızda veya uygulama çekmecenizde görece uzun bu isim yerine eskisi gibi WhatsApp ve Instagram isimleri tek başına kullanılacak.
Konu hakkında konuşan Facebook sözcüsü “Facebook’un parçası olan ürünler ve hizmetler hakkında açık olmak istiyoruz.” açıklamasında bulundu. Sözcü yeniden markalaşma konusunda umutlu olduğunu söylüyor. Değişimi de kendisi sızdırdı. Ancak ne zaman başlayacağı şimdilik bilinmiyor.Ayrıca Bkz. "Tantalum kapasitörlü devasa SSD "Kingston DC500R incelemesi""
Hamlenin ne kadar doğru olduğu konusu büyük bir soru işareti. Son dönemde üst üste yaşanan veri ihlalleri Facebook ismi üzerine yapışmış durumda. Popülerliğini koruyan WhatsApp ve Instagram’a şüpheyle yaklaşılan Facebook ismini eklemenin sonuçlarını hep birlikte göreceğiz.
https://www.theinformation.com/articles/facebook-to-add-its-name-to-instagram-whatsapp Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Business api gibi hizmetlerle firmalardan gelir elde etmeyi deneyecek
Sadece whatsapp ve tarayıcı kullananlar bile whatsapp aracılığıyla story nedir ne değildir öğrendi, artık paylaşabilirler
Birisi dürtse onları instagram var diye hop direkt yükleyip kullanabilir
Ama önceden ben anlamam o işlerden sadece mesajlaşırım derdi
O zaman bütün bu platformları tek bir program yapsınlar adını da Whatinstaface koysunlar olsun bitsin.
Whatsapp'dan kurtulmak için bahane arıyorum az kaldı, geçerim telegram'a mis gibi yeter de artar.
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