Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Instagram ve WhatsApp’a Facebook ismi eklenecek

Instagram ve WhatsApp’ın sahibi olan Facebook bunu daha çok ön plana çıkarmak istiyor. Uygulamalar artık WhatsApp from Facebook ve Instagram from Facebook şeklinde isimlendirilecek.
4 gün
4,9b
1
21
sosyal medya
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Instagram ve WhatsApp’a Facebook ismi eklenecek
Tam Boyutta Gör
Sosyal medya devi Facebook, WhatsApp ve Instagram’ı satın alarak pazardaki payını önemli ölçüde artırdı. Son dönemde veri ihlalleri sebebiyle Facebook ismi iyi anılmasa da Instagram ve WhatsApp’ın gücü hala firmanın ellerinde. Facebook bu iki uygulamanın kendi parçası olduğunun daha çok ön plana çıkması için isimlendirmelerde değişikliğe gidecek. Uygulamaların ismi WhatsApp from Facebook ve Instagram from Facebook şeklinde değişecek. Yani Facebook tarafından sunulduğu açık bir şekilde gözükecek.

Uygulama çekmecesindeki isimler eskisi gibi

“from Facebook” ekini sadece App Store ve Google Play mağazasında göreceksiniz. Uygulamayı indirdikten sonra ana ekranınızda veya uygulama çekmecenizde görece uzun bu isim yerine eskisi gibi WhatsApp ve Instagram isimleri tek başına kullanılacak.

Konu hakkında konuşan Facebook sözcüsü “Facebook’un parçası olan ürünler ve hizmetler hakkında açık olmak istiyoruz.” açıklamasında bulundu. Sözcü yeniden markalaşma konusunda umutlu olduğunu söylüyor. Değişimi de kendisi sızdırdı. Ancak ne zaman başlayacağı şimdilik bilinmiyor.

Ayrıca Bkz. "Tantalum kapasitörlü devasa SSD "Kingston DC500R incelemesi""

Hamlenin ne kadar doğru olduğu konusu büyük bir soru işareti. Son dönemde üst üste yaşanan veri ihlalleri Facebook ismi üzerine yapışmış durumda. Popülerliğini koruyan WhatsApp ve Instagram’a şüpheyle yaklaşılan Facebook ismini eklemenin sonuçlarını hep birlikte göreceğiz.



https://www.theinformation.com/articles/facebook-to-add-its-name-to-instagram-whatsapp Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Amd64x2 4 gün en beğenilen
Hiç facebook ve insragram hesabı açmamış, tarayıcılarımda bile block list e eklemiş, günün yarısından fazlasını pc başında geçiren biri olarak whatsapp dan kurtulmak için bahane arıyorum zaten ha gayret...
Hiç facebook ve insragram hesabı açmamış, tarayıcılarımda bile block list e eklemiş, günün yarısından fazlasını pc başında geçiren biri olarak whatsapp dan kurt...
Devamını Gör
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LLithya 4 gün
Tılıgrım kıllının
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Azstek 3 gün
Hocam şu telegram maddelerini yaz da görsünler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KoşanBalık 4 gün
Telegrama geçiyorsunuz da sonra ne olacak? Tek başınıza takılır dururursunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alimmm78 4 gün
Facebook whatsapp ı hayrına almadı sonuçta kendi ürünlerine bağlayacak, oradaki kitleyi kendine çekecek
Business api gibi hizmetlerle firmalardan gelir elde etmeyi deneyecek
Sadece whatsapp ve tarayıcı kullananlar bile whatsapp aracılığıyla story nedir ne değildir öğrendi, artık paylaşabilirler
Birisi dürtse onları instagram var diye hop direkt yükleyip kullanabilir
Ama önceden ben anlamam o işlerden sadece mesajlaşırım derdi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MonitörKertenkelesi 4 gün
Bu uygulamaların bir arada çalışma yöntemi en önemlisi kişisel hayatı zedeliyor. Bir insan cep telefonunu ve Whatsup mesajlaşma programını sosyal hayatınında her yerinde kullanıyor. Ama Facebook veya İnstagram genelde kişisel ve özel bir platform. Çoğu kişi hobileri veya sosyal çevresi, iş çevresi, aile çevresi için kullanıyor. Üçüncü şahıslar, mesela bir kombi tamircisine sadece telefon numaralarını verirseniz Whatsup ile birlikte kişilerin Facebook hesapları, İnstagram hesaplarına da ulaşabiliyorlar ve sosyal çevreleri veya hobi alanlarına da girmelerine kolaylık oluyor. Bu da büyük sakıncalar doğuruyor.
O zaman bütün bu platformları tek bir program yapsınlar adını da Whatinstaface koysunlar olsun bitsin.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cumur 4 gün MonitörKertenkelesi
telif hakkını al bunun bak gelecek var bunda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qtay 4 gün
teşkilatlanalım donanımhaber halkı olarak telegrama geçelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Execuvite 4 gün
Neden kimse telegramda yapıpta whatsapta yapamadığımız 40 özelliği paylaşmamış

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LLithya 4 gün
Tılıgrım kıllının
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the_dedektif 4 gün
Bip kullanın. Turkcell'in Yerli v€ Milli Sohbet Progr@mı !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drjacob 4 gün
whatsapp'ı silmeye az kaldı ha gayret
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zotacing 4 gün
Zükerberg denen ergen aptal herif, yemin etmiş Dünya'nın ağzına edecek teknoloji anlamında, hesap makinasına bile hikaye modu getirecek ergen aptal.
Whatsapp'dan kurtulmak için bahane arıyorum az kaldı, geçerim telegram'a mis gibi yeter de artar.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
DoğanGörünümlüToros +292 hsyn_hksvr +195 CWaRRioR +193 apulunas +137 noktasalih +115 SaB0 +94 VYCanisMajoris +83 cem1907 +82 kuruwa +77 HoLyZz! +73
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4927 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
facebook, instagram ve
7 etiket daha WhatsApp Mark Zuckerberg from facebook sosyal medya Internet Onur Emre Karadağ MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 gün Samsung Galaxy Watch Active 2’nin yeni görselleri ortaya çıktı 4 gün Samsung Galaxy Book S'in basın görselleri ortaya çıktı 4 gün Capcom’dan yeni bir Resident Evil oyunu daha gelebilir 4 gün Facebook insan aklını okuyup, yazıya dökebilen yapay zeka geliştiriyor 4 gün PES 2020 Demo - Olmuş Mu Dersiniz? 4 gün iPhone artık Apple gelirlerinin yarısından daha azını temsil ediyor 4 gün Windows 10 artık internetten kurulabilecek 4 gün Toshiba oyuncu odaklı RD500 ve RC500 NVMe sürücülerini duyurdu 4 gün Basit bir kan testi ile Alzheimer teşhisi konulabilecek 4 gün Samsung Galaxy Note 10'un 3.5 mm kulaklık adaptörü ortaya çıktı 4 gün Redmi'nin Helio G90T'li oyuncu telefonu TENAA'da göründü 4 gün Giyilebilir kol bandı kas zedelenmelerini tespit edebilecek 4 gün Google Hangouts'a 'Engelle ve bildir' özelliği geldi 4 gün Sony yılın ikinci çeyreğinde akıllı telefon pazarındaki satışlarında %55 oranında düşüş yaşadı 4 gün Facebook’un WhatsApp ve Instagram satın alımları inceleme altında 4 gün Siri değerlendirme programı durduruldu 4 gün Marvell sektörün en düşük güçteki PCIe 4 SSD kontrolcülerini duyurdu 4 gün Google Asistan, WhatsApp mesajlarınızı okuyabilecek 4 gün Tesla, köpek modundaki önemli bir hatayı düzeltti 4 gün Google Fit karanlık mod ile güncelleniyor 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Instagram ve WhatsApp’a Facebook ismi eklenecek Sonraki Tantalum kapasitörlü devasa SSD "Kingston DC500R incelemesi" 5 gün Epic Store'dan iki ücretsiz oyun daha: Alan Wake ve For Honor 5 gün Realme, 64 megapiksel dörtlü kamera sistemini 8 Ağustos'ta tanıtacak 5 gün Avrupa’da Android kullanıcıları varsayılan arama motorunu seçebilecek 5 gün Razer yeni optik faresini duyurdu 5 gün Yeni Citroen C4, elektrikli versiyonla birlikte gelecek 5 gün Zengin insanlar için CRISPR bebek kliniği açılması planlanıyor 5 gün Intel ekran kartları 200$ seviyesinden başlayacak 5 gün Netflix'e dev rakip: Türkiye'nin en büyük film yapımcıları birleşti 5 gün 2020 Volkswagen California 6.1 tanıtıldı 5 gün Dünya genelinde ortalama indirme hızı 59,45Mbps, Türkiye’de durum ne? 5 gün Bütçe dostu 10.2 inç iPad geliyor 5 gün Netflix’e Ağustos 2019’da eklenecek dizi ve filmler 5 gün DJI yeni Drone gözlük sistemini duyurdu 5 gün Google Play Pass abonelik sistemi test sürecine başladı 5 gün ABD Savunma Bakanlığı’nın itirazlarla dolu JEDI projesinde sona yaklaşılıyor 5 gün Youtube Premium artık iPhone kullanıcılarının 1080p video indirmelerine izin veriyor 5 gün Realme 3 Pro Türkiye fiyatı belli oldu! 5 gün Sona eren ÖTV indirimi sonrası otomobil satışlarında sert düşüş 5 gün Bu da oldu | Oyuncuya Özel Bavul ASUS ROG Ranger Suitcase Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare gerçek bir gece görüş gözlüğü ile...
DonanımHaber
PES 2020 ve NBA 2K20 Playstore'a Özel Avantajlarla Ön Siparişte
Bölüm Sonu Canavarı
Hitman'in Isı Güdümlü Çantası Güncelleme ile Resmi Olarak Sila...
Bölüm Sonu Canavarı
Yeni Peugeot 208'in Avrupa fiyatları belli oldu: Başlangıç nok...
DonanımHaber
Sanırım Tıp fakültesini bırakacağım..
DH Forum
Yeni Peugeot 508 Yakında Türkiye' de...
DH Forum
Mount & Blade 2: Bannerlord'dan 20 Dakikalık Oynanış Videosu Y...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim