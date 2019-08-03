Instagram ve WhatsApp’a Facebook ismi eklenecek

Sosyal medya devi Facebook, WhatsApp ve Instagram’ı satın alarak pazardaki payını önemli ölçüde artırdı. Son dönemde veri ihlalleri sebebiyle Facebook ismi iyi anılmasa da Instagram ve WhatsApp’ın gücü hala firmanın ellerinde. Facebook bu iki uygulamanın kendi parçası olduğunun daha çok ön plana çıkması için isimlendirmelerde değişikliğe gidecek. Uygulamaların ismi WhatsApp from Facebook ve Instagram from Facebook şeklinde değişecek. Yani Facebook tarafından sunulduğu açık bir şekilde gözükecek.

Uygulama çekmecesindeki isimler eskisi gibi

“from Facebook” ekini sadece App Store ve Google Play mağazasında göreceksiniz. Uygulamayı indirdikten sonra ana ekranınızda veya uygulama çekmecenizde görece uzun bu isim yerine eskisi gibi WhatsApp ve Instagram isimleri tek başına kullanılacak.

Konu hakkında konuşan Facebook sözcüsü “Facebook’un parçası olan ürünler ve hizmetler hakkında açık olmak istiyoruz.” açıklamasında bulundu. Sözcü yeniden markalaşma konusunda umutlu olduğunu söylüyor. Değişimi de kendisi sızdırdı. Ancak ne zaman başlayacağı şimdilik bilinmiyor.

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Hamlenin ne kadar doğru olduğu konusu büyük bir soru işareti. Son dönemde üst üste yaşanan veri ihlalleri Facebook ismi üzerine yapışmış durumda. Popülerliğini koruyan WhatsApp ve Instagram’a şüpheyle yaklaşılan Facebook ismini eklemenin sonuçlarını hep birlikte göreceğiz.

https://www.theinformation.com/articles/facebook-to-add-its-name-to-instagram-whatsapp