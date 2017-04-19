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Instagram'a çevrimdışı modu geliyor

F8 konferansında konuşan Mark Zuckerberg, Instagram'e çevrimdışı modunun ekleneceğini duyurdu. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar internet bağlantısı yokken de uygulamayı kullanabilecek.
2 yıl
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6
Mobil Uygulamalar
Erhan Tan
Haber Editörü
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Geleneksel F8 geliştirici konferansında gelecek planlarını paylaşan Facebook, popüler uygulaması Instagram hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. F8'in ilk gününde açılış konuşması yapan Mark Zuckerberg, Instagram'a çevrimdışı modunun ekleneceğini duyurdu.
Instagram'ın gelişmekte olan pazarlarda da yaygınlaşmasını isteyen Facebook, bu yeni özelliği de bu pazarları göz önünde bulundurarak geliştirdi. Instagram'ın yeni çevrimdışı modu, yüksek hızlı internetin pek yaygın olmadığı gelişmekte olan pazarlarda, kullanıcılara daha iyi ve kesintisiz bir sosyal medya deneyimi sunulmasını sağlayacak.
Yeni çevrimdışı modu sayesinde Instagram kullanıcıları internet bağlantıları kesildiğinde de güncel içerikleri, profilleri ve bildirimleri görebilecek. Beğenme, takip etme ve yorum yapma gibi temel özellikler de çevrimdışı modunda kullanılabilecek. İnternet bağlantısı yokken yapılan tüm bu aksiyonlar çevrimdışı olarak kaydedilecek ve internete bağlanıldığı anda otomatik olarak güncellenecek.
Şimdilik sadece Instagram'ın Android uygulamasındaki beta kullanıcıları tarafından kullanılabilen çevrimdışı modu, önümüzdeki aylarda herkes için kullanıma sunulacak.

https://www.androidheadlines.com/2017/04/facebook-now-testing-offline-mode-in-instagram-android-app.html Yorum Yaz
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moehard 2 yıl
Gayet güzel bir haber
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BlindGuardianNN 2 yıl
çok lazımdı çok iyi olmuş gerçekten
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axaxa 2 yıl
24 saat aralıksız veri çekecek yani saolasın mark
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ergenius 2 yıl
Ben hep çevrimdışıyım
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ERIKCI 2 yıl
fotoğrafları kaydedip başkalarının çevrimdışı fotoğraflarına bakmak ne işe yarar ki?
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korayalttantire 2 yıl
Teşekkürler Mark. Çok şükür çevrimdışıyken bile hayatımızın ne kadar "mükemmel" olduğunu başkaları görüp beğenebilecek.
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