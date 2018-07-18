Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Instagram'a yeni özellik! Artık hikayelere emojilerle yanıt verilebilecek

Instagram'a gelen yeni özellik ile artık kullanıcılar, diğer kullanıcıların hikayelerine emojilerle yanıt verebilecekler. Bu yenilik Instagram kullanıcıları tarafından sahiden de çok beğenildi.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
47,7b
1
sosyal medya
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Instagram Hikayeleri, gün içinde tanık olduğumuz ilginç olayları paylaşmak için şüphesiz ki mükemmel bir araç. Özellikle sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorsanız, diğer insanlarla etkileşimde bulunmanın harika bir yolu. Instagram, hikayeleri daha “etkileşime dayalı" bir hale getirmek için tasarladığı yeni bir güncellemeyi tanıttı.
Artık kullanıcılar, başka kullanıcıların hikayelerine tıpkı Facebook’taki ifadelere benzer ifadeler bırakabilecekler. Kullanıcıların hikayelere yanıt verme amacıyla kullanabilecekleri ifadeler yukarıdaki görselde yer alıyor. Ayrıca seçtiğiniz ifadeye tıkladığınızda tıpkı Facebook canlı yayınlarında olduğu gibi ekranda bir emoji bulutu oluşuyor.
Bu özellik şu an için yalnızca Instagram'ın beta sürümünde mevcut. Eğer siz de Instagram’ın bu özelliğinden yararlanabilmek istiyorsanız, bu bağlantıya tıklayarak beta sürüme geçebilirsiniz.
Instagram'a yeni özellik! Artık hikayelere emojilerle yanıt verilebilecek
 

https://beebom.com/instagram-testing-facebook-emoji-replies-stories/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Google Kenya'da balonlarla internet sunacak 10 ay Samsung Galaxy Watch, Tizen işletim sistemi ile gelecek 10 ay Yeni cilt kanseri için hayat kurtaran erken teşhis yöntemi 10 ay Rus şirket Dünya'nın en büyük 3D inşaat yazıcılarını duyurdu 10 ay Facebook’ta en fazla reklam harcaması yapan siyasetçi Donald Trump! 10 ay Gorilla Glass 6 ile telefonlarınızın camları artık daha sağlam 10 ay Bu telefonun pili bitmiyor: İşte karşınızda Xiaomi Mi Max 3 10 ay Avrupa Komisyonu'nun Google'a verdiği ceza ''ucuz akıllı telefonları'' ortadan kaldırabilir 10 ay Xiaomi Mi A2 Lite doğrulandı 10 ay ABD'deki kripto para gündemi piyasayı olumsuz yönde etkiledi 10 ay Amazon'dan yeni bilim-kurgu dizisi: Tales From the Loop 10 ay Huawei toplamda 100 milyon akıllı telefon satışına ulaştı 10 ay Bu uzay aracı Güneş'e 'dokunmaya' gidiyor: İşte detaylar 10 ay Eşcinsel süper kahraman Batwoman'ın dizisi için hazırlıklar başladı 10 ay Kanser teşhisinde yeni bir yöntem: manyetik tel 10 ay Nissan Micra'ya yeni bilgi-eğlence sistemi ve donanım takviyesi 10 ay “Earth Atlantis” şimdi IOS’ta 10 ay Huawei'nin bütçe dostu telefonu Nova 3i resmen tanıtıldı 10 ay RomerG Mekanik Anahtarlı Logitech G413 CARBON'u İnceledik 10 ay Avrupalı astronot, Dünya'yı uzaydan işte böyle görüntüledi (VİDEO) 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Instagram'a yeni özellik! Artık hikayelere emojilerle yanıt verilebilecek Sonraki Fosil yakıtların kullanımı arttıkça yenilenebilir enerji yatırımları düşüyor 10 ay Çin'deki Apple kullanıcılarının verileri artık Çin yönetiminde 10 ay Samsung, iPhone X'un düşük indirme hızıyla dalga geçti! 10 ay Bilim insanlarından "ölümcül otonom silah" geliştirmeme sözü 10 ay Ardor %60 yükseldi 10 ay Nokia X5 tanıtıldı! Düşük fiyata çentikli ekran, çift kamera 10 ay Xiaomi başkanı, Mi Max 3'ü tüm yönleriyle paylaştı! İşte Mi Max 3 özellikleri ve fiyatı 10 ay Elon Musk, pedofil dediği dalgıçtan özür diledi 10 ay Fortnite 1 milyar dolar gelir barajını aştı 10 ay Honda Civic Sedan ve Hatchback'in dizel otomatik fiyatları açıklandı 10 ay Yeni iPhone'ların kutusundan çıkacak 18W USB-C hızlı şarj cihazı ayrı satılmayacak 10 ay Putin'in yeni otomobili: Ruslar, Porsche ile yaptı 10 ay iOS 11.4.1 güncellemesinden sonra uygulamalar hata vermeye başladı 10 ay Türk Hava Kurumu'ndan vatandaşlara yönelik İHA kursu 10 ay Google 5 milyar dolarlık cezayla karşı karşıya [Güncelleme: Ceza kesinleşti] 10 ay Bitcoin'in değeri 1 ay sonra yeniden 7000 doların üstünde 10 ay Gigabyte’dan şimdi de AORUS güç kaynağı 10 ay Samsung’dan taşınabilir cihazlara LPDDR5 RAM bellekler 10 ay Netflix‘in büyümesi tahminlerin altında kaldı 10 ay Sony Xperia XZ3, İngiliz e-ticaret sitesinde listelendi: Xperia XZ3'ün özellikleri detaylandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim