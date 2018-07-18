Instagram'a yeni özellik! Artık hikayelere emojilerle yanıt verilebilecek

Instagram Hikayeleri, gün içinde tanık olduğumuz ilginç olayları paylaşmak için şüphesiz ki mükemmel bir araç. Özellikle sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorsanız, diğer insanlarla etkileşimde bulunmanın harika bir yolu. Instagram, hikayeleri daha “etkileşime dayalı" bir hale getirmek için tasarladığı yeni bir güncellemeyi tanıttı.

Artık kullanıcılar, başka kullanıcıların hikayelerine tıpkı Facebook’taki ifadelere benzer ifadeler bırakabilecekler. Kullanıcıların hikayelere yanıt verme amacıyla kullanabilecekleri ifadeler yukarıdaki görselde yer alıyor. Ayrıca seçtiğiniz ifadeye tıkladığınızda tıpkı Facebook canlı yayınlarında olduğu gibi ekranda bir emoji bulutu oluşuyor.

Instagram'ın beta sürümünde mevcut. Eğer siz de Instagram’ın bu özelliğinden yararlanabilmek istiyorsanız, Bu özellik şu an için yalnızca'ın beta sürümünde mevcut. Eğer siz de’ın bu özelliğinden yararlanabilmek istiyorsanız, bu bağlantıya tıklayarak beta sürüme geçebilirsiniz.

https://beebom.com/instagram-testing-facebook-emoji-replies-stories/