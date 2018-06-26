Instagram'ın değeri tam 100 milyar dolara ulaştı

Popüler sosyal paylaşım platformu Instagram, değerini her geçen gün katlamaya devam ediyor. Bloomberg Intelligence analisti Jitendra Waral tarafından yayınlanan bir rapora göre sosyal medya devi, şu anda tam 100 milyar dolarlık bir değere sahip.



Facebook, hatırlayacağınız üzere Instagram'ı 2012 yılında yalnızca 1 milyar dolara satın almıştı. Beş yıl içerisinde değerini tam 100 katına çıkaran fotoğraf paylaşım uygulaması, bu anlamda Facebook'un yaptığı en başarılı yatırım olarak gösteriliyor.



Bu ay itibarıyla aylık 1 milyar kullanıcı sayısını geride bırakan Instagram, Jitendra Waral'ın ifadelerine göre önümüzdeki beş yıl içerisinde 2 milyarlık kullanıcı sınırını da geride bırakacak. Genç kullanıcı kitlesi nedeniyle reklam verenlerin de ilgi odağı olan Instagram, ayrıca Facebook'un aksine ABD'de hala büyümeye devam ediyor.

https://www.cnet.com/news/instagram-estimated-to-be-worth-more-than-100-billion/