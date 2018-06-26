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Instagram'ın değeri tam 100 milyar dolara ulaştı

Facebook'un 2012 yılında satın aldığı Instagram, değerini tam 100 katına çıkardı. Sosyal medya uygulaması, şu anda tam 100 milyar dolarlık tahmini bir değere sahip.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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10
sosyal medya
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Instagram'ın değeri tam 100 milyar dolara ulaştı
Popüler sosyal paylaşım platformu Instagram, değerini her geçen gün katlamaya devam ediyor. Bloomberg Intelligence analisti Jitendra Waral tarafından yayınlanan bir rapora göre sosyal medya devi, şu anda tam 100 milyar dolarlık bir değere sahip.

Facebook, hatırlayacağınız üzere Instagram'ı 2012 yılında yalnızca 1 milyar dolara satın almıştı. Beş yıl içerisinde değerini tam 100 katına çıkaran fotoğraf paylaşım uygulaması, bu anlamda Facebook'un yaptığı en başarılı yatırım olarak gösteriliyor.

Bu ay itibarıyla aylık 1 milyar kullanıcı sayısını geride bırakan Instagram, Jitendra Waral'ın ifadelerine göre önümüzdeki beş yıl içerisinde 2 milyarlık kullanıcı sınırını da geride bırakacak. Genç kullanıcı kitlesi nedeniyle reklam verenlerin de ilgi odağı olan Instagram, ayrıca Facebook'un aksine ABD'de hala büyümeye devam ediyor.

https://www.cnet.com/news/instagram-estimated-to-be-worth-more-than-100-billion/ Yorum Yaz
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Kerim5100 11 ay en beğenilen
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gryp2100 11 ay
merkez bankamızın tl rezervi 142 milyar tl. yani instegram 3.2 kere bizi satın alıyor
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zif39612 11 ay
Dünya kadar kişisel bilgi sattı. Bir zahmet 100 milyar dolar olsun.
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MHEC 11 ay
Deli rakam.
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ssbrutality 11 ay
Kezbanlar sayesinde..
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Kerim5100 11 ay en beğenilen
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Omisis046 11 ay Kerim5100
Kerim5100
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Kadın güzelmiş.
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Serkan_Yılmaz 11 ay Kerim5100
şu karikatürü ne zaman görsem gülerim . Thank you :)
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Moving On 11 ay
Bu gidişle Mark Zuckerberg, servet açısından Jeff Bezos'u bile geçebilir, hatta toplam güç olarak ondan daha güçlü şu an.
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gryp2100 11 ay
merkez bankamızın tl rezervi 142 milyar tl. yani instegram 3.2 kere bizi satın alıyor
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Xagdas 11 ay
Reklamları bıktırdı artık, kusturdu... Hem paralı reklamları, hemde milletin dudağına sürdüğü, gözüne sürdüğü ve cukkaya indirdiği reklamlar...
Güzel bir alternatif çıksın da görürüm ben 100 milyar doları...
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Tugrul_512bit 11 ay
Acaba serverları fpga mı gpu mu cpu yoksa hepsini birden mi kullanıyor?
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