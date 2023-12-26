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    Intel, İsrail’e yaptığı 25 milyar dolarlık yatırım için 3,2 milyar dolar hibe aldı

    Intel, bu yılın haziran ayında İsrail’e 25 milyar dolarlık devasa bir yatırım yapacağını duyurmuştu. Şimdi ise İsrail’in bu yatırım için 3,2 milyar dolar hibe vereceği açıklandı.
    Intel, 25 milyar dolarlık İsrail yatırımı için hibe aldı Tam Boyutta Gör
    Salı günü yapılan açıklamaya göre İsrail, Intel’in ülkede kurmayı planladığı 25 milyar dolarlık yeni çip fabrikası için 3.2 milyar dolar hibe vermeyi kabul etti. Böylece Intel, İsrail’e bir şirket tarafından yapılmış en büyük yatırımı gerçekleştirmiş oldu. Bu yatırım ilk olarak haziran ayında gündeme gelmişti. Yapılan açıklamaya göre Intel’in yeni tesisi İsrail’in güneyinde inşa edilecek. İnşa edilecek tesis, Gazze’den sadece 42 kilometre uzakta bulunacak.

    Intel’in dev İsrail yatırımı gerçekleşiyor

    Intel'den yapılan açıklamada, Gazze'ye 42 km mesafedeki Kiryat Gat tesisinin genişletilmesi planının, şirketin Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden ve planlanan üretim yatırımlarının yanı sıra Intel'in daha dayanıklı bir küresel tedarik zinciri geliştirme çabalarının önemli bir parçası olduğu belirtildi.

    Intel, 25 milyar dolarlık İsrail yatırımı için hibe aldı Tam Boyutta Gör
    İsrailli yetkililer yatırımın İsrail'e doğrudan mali faydalar sağlayacağını ve bunun devletin sağlayacağı 3,2 milyar dolar değerindeki hibeden çok daha yüksek olacağını belirttiler. Hibenin yanı sıra Intel, önümüzdeki on yıl içinde İsrailli tedarikçilerden 16.6 milyar dolar değerinde mal ve hizmet satın almayı taahhüt ederken, yeni tesisin birkaç bin kişilik istihdam yaratması bekleniyor. Intel, inşaatına başlandığını söylediği yeni Fab 38 tesisinde hangi teknolojinin üretileceğini söylemekten kaçındı. Ancak muhtemelen burada yeni nesil üretim teknolojisinin işlendiğini göreceğiz. Fab 38 fabrikasının 2028 yılında açılması planlanıyor.

    Intel yeni tesisler için milyarlarca dolar harcıyor

    Intel, bu yılın başından beri yeni çip üretim tesisleri için çeşitli yatırımlar duyurdu. Teknoloji devi rakipleri AMD, Nvidia ve ve Samsung ile daha iyi rekabet edebilmek için üç kıtada fabrikalar inşa etmeye milyarlarca dolar yatırım yaptı. Yeni İsrail fabrikası, ABD'li çip üreticisinin son yıllarda yaptığı en son yatırım konumunda.

    Intel, çip kapasitesinin artırılması amacıyla Avrupa genelinde milyarlarca dolarlık yatırım hamlesinin bir parçası olarak Almanya’da iki çip üretim tesisi kurmak için 33 milyar dolardan fazla harcama yapmayı planlıyor. Almanya, şimdiye kadarki en büyük yabancı yatırımını çekmek için büyük sübvansiyonlar vaat etti. Intel, 2022 yılında aynı zamanda ABD’de dünyanın en büyük çip üretim kompleksini inşa etmek için 100 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıklamıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 5 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    826 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    intel, israil ve
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