Intel, İsrail’e yaptığı 25 milyar dolarlık yatırım için 3,2 milyar dolar hibe aldı

- Intel’in dev İsrail yatırımı gerçekleşiyor
- Intel yeni tesisler için milyarlarca dolar harcıyor
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Intel’in dev İsrail yatırımı gerçekleşiyor
Intel'den yapılan açıklamada, Gazze'ye 42 km mesafedeki Kiryat Gat tesisinin genişletilmesi planının, şirketin Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden ve planlanan üretim yatırımlarının yanı sıra Intel'in daha dayanıklı bir küresel tedarik zinciri geliştirme çabalarının önemli bir parçası olduğu belirtildi.
Intel yeni tesisler için milyarlarca dolar harcıyor
Intel, bu yılın başından beri yeni çip üretim tesisleri için çeşitli yatırımlar duyurdu. Teknoloji devi rakipleri AMD, Nvidia ve ve Samsung ile daha iyi rekabet edebilmek için üç kıtada fabrikalar inşa etmeye milyarlarca dolar yatırım yaptı. Yeni İsrail fabrikası, ABD'li çip üreticisinin son yıllarda yaptığı en son yatırım konumunda.
Intel, çip kapasitesinin artırılması amacıyla Avrupa genelinde milyarlarca dolarlık yatırım hamlesinin bir parçası olarak Almanya’da iki çip üretim tesisi kurmak için 33 milyar dolardan fazla harcama yapmayı planlıyor. Almanya, şimdiye kadarki en büyük yabancı yatırımını çekmek için büyük sübvansiyonlar vaat etti. Intel, 2022 yılında aynı zamanda ABD’de dünyanın en büyük çip üretim kompleksini inşa etmek için 100 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıklamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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