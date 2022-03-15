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    Intel Arc serisinin ilk kartı Arc A370M olacak

    Intel’in ay sonunda tanıtacağı Arc Alchemist ekran kartlarının detayları belli oluyor. Intel tanıtımda ilk olarak sahneye Intel Arc A370M ekran kartını çıkaracak. 
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    Intel Arc A370M
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    Intel’in büyük yatırımlarla hayata geçirdiği kendi grafik teknolojilerinin harici olarak ne zaman piyasaya çıkacağı merakla bekleniyor. Intel ay sonunda mobil ekran kartları için ilk tanıtımını yapacak. Serinin ilk üyesi ise Intel Arc A370M.

    Intel Arc A370M neler sunacak?

    Daha önce bazı prototip dizüstü modellerinin benchmark skorlarında ortauya çıkan Intel Arc A370M firma tarafından da doğrulandı. 30 Mart tarihindeki tanıtımda sahneyi bu model alacak ve muhtemelen şimdiden ilk dizüstülerde piyasaya çıkmaya hazır.

    96 veya 128 çekirdekli olacağı tahmin edilen Intel Arc A370M ekran kartının aynı çekirdek sayısındaki entegre Iris Xe grafiklerden 2 kata kadar daha iyi performans sunacağı ifade ediliyor. Intel Evo programı da artık harici grafik kartlarına ev sahipliği yapmaya başladı. Özellikle oyuncular için önemli bir haber.

    Yeni bir ekran kartı mimarisi haliyle optimizasyon sorunlarını da beraberinde getiriyor. Firma en iyi tecrübe için uygulama optimizasyon tekniği geliştirdi. Yaklaşık 50 uygulama bu teknikten yararlanıyor ve yakında rakam 100’e çıkacak.

    Intel’in A380, 580 ve 780 şeklinde 3 model hazırladığı daha önce gündeme gelmişti. Bunlar masa üstü versiyonlar ve sondaki M takısıyla mobil dünyaya sunulacaklar. Tanıtımda bu versiyonların da ortaya çıkması bekleniyor.

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