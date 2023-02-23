Intel Arc ikinci nesil yeni teknolojiler ile geliyor

Tam Boyutta Gör Büyük yatırımlarla hayata geçirilen Intel Arc ekran kartı teknolojileri ilk nesilde bekleneni veremedi. Intel ikinci nesilde daha yaygın bir kullanım için adımlar atarken yeni teknolojiler de unutulmuyor.

Intel Arc Battlemage neler getiriyor?

Intel Arc Battlemage mimarisi firmanın daha fazla önem verdiği ve daha büyük bir ekiple üzerinde çalıştığı bir proje. İlk nesildeki eksiklerden ders alan firma özellikle sürücü konusunda hassas. Kartlar ilk çıktığında sürücü konusunda bir sıkıntı yaşamak istemiyor.

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Diğer taraftan daha iyi DirectX 12 ölçeklendirmesi, daha iyi yapay zekâ yetenekleri, daha iyi ışın izleme, mikro mimari tarafında iyileştirmeler, oyunculuk konusunda optimizasyonlar şimdilik firmanın aktardığı yenilikler arasında. Yıl ortalarına doğru Intel Arc Battlemage mimarisi ile ilgili daha detaylı bilgiler öğrenebileceğiz.

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Intel Arc Battlemage daha iyi olacak