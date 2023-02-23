Intel Arc ikinci nesil yeni teknolojiler ile geliyor

Intel Arc Battlemage neler getiriyor?
Intel Arc Battlemage mimarisi firmanın daha fazla önem verdiği ve daha büyük bir ekiple üzerinde çalıştığı bir proje. İlk nesildeki eksiklerden ders alan firma özellikle sürücü konusunda hassas. Kartlar ilk çıktığında sürücü konusunda bir sıkıntı yaşamak istemiyor.
Diğer taraftan daha iyi DirectX 12 ölçeklendirmesi, daha iyi yapay zekâ yetenekleri, daha iyi ışın izleme, mikro mimari tarafında iyileştirmeler, oyunculuk konusunda optimizasyonlar şimdilik firmanın aktardığı yenilikler arasında. Yıl ortalarına doğru Intel Arc Battlemage mimarisi ile ilgili daha detaylı bilgiler öğrenebileceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.