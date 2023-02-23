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    Anlık Bildirim

    Intel Arc ikinci nesil yeni teknolojiler ile geliyor

    Intel Arc Battlemage mimarisi üzerinde çok daha hassas bir şekilde çalışan Intel, sürücü optimizasyonlarından yapay zekâ yeteneklerine kadar pek çok iyileştirme yapıyor.
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    Intel Arc Battlemage Tam Boyutta Gör
    Büyük yatırımlarla hayata geçirilen Intel Arc ekran kartı teknolojileri ilk nesilde bekleneni veremedi. Intel ikinci nesilde daha yaygın bir kullanım için adımlar atarken yeni teknolojiler de unutulmuyor.

    Intel Arc Battlemage neler getiriyor?

    Intel Arc Battlemage mimarisi firmanın daha fazla önem verdiği ve daha büyük bir ekiple üzerinde çalıştığı bir proje. İlk nesildeki eksiklerden ders alan firma özellikle sürücü konusunda hassas. Kartlar ilk çıktığında sürücü konusunda bir sıkıntı yaşamak istemiyor.

    Diğer taraftan daha iyi DirectX 12 ölçeklendirmesi, daha iyi yapay zekâ yetenekleri, daha iyi ışın izleme, mikro mimari tarafında iyileştirmeler, oyunculuk konusunda optimizasyonlar şimdilik firmanın aktardığı yenilikler arasında. Yıl ortalarına doğru Intel Arc Battlemage mimarisi ile ilgili daha detaylı bilgiler öğrenebileceğiz.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 1 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 2 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 2 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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