Intel krizinde en ağır darbeyi RISC-V aldı

Son yılların en büyük kâr kaybını yaşayan Intel geçen yıldan bu yana pek çok önemli bölümünü kapattı ve ekiplerini dağıttı. 2023 yılında da firma hız kesmeden ekipleri dağıtmaya devam ediyor.

Intel’den kritik kararlar

Geçen yılın son çeyreğini de düşüşle kapatan Intel’in yeni yıldaki ilk icraatı iki önemli projeyi rafa kaldırmak oldu. İlk olarak ağ anahtarları üreten bölüm kapatılıyor. 2019 yılında Barefoot Networks girişimini satın alan Intel, ağ anahtarlarına yönelik olarak Tofino yongalarını piyasaya sürmüştü. Firma elde edilen başarıdan tatmin olmayınca yatırımları kesme kararı aldı. Tofino serisine bundan sonra yeni bir model eklenmeyecek ancak mevcut ürünlere destek devam edecek.

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İkinci olarak henüz yeni bir proje olan RISC-V Pathfinder destek programı da krizden nasibini aldı. ARM’ın en büyük rakibi olarak gösterilen açık kaynak RISC-V yongalarının nasıl geliştirilmesi gerektiği ile ilgili geçen yılın sonlarında hayata geçirilen Pathfinder programı da kapatılıyor. Intel bundan sonra RISC-V gelişimleri için destek sunmayacak. Intel’in döküm alanında yeni müşteriler bulmayı ümit ettiği RISC-V macerası da böylece sona ermiş oldu.

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