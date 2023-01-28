Intel krizinde en ağır darbeyi RISC-V aldı

Intel’den kritik kararlar
Geçen yılın son çeyreğini de düşüşle kapatan Intel’in yeni yıldaki ilk icraatı iki önemli projeyi rafa kaldırmak oldu. İlk olarak ağ anahtarları üreten bölüm kapatılıyor. 2019 yılında Barefoot Networks girişimini satın alan Intel, ağ anahtarlarına yönelik olarak Tofino yongalarını piyasaya sürmüştü. Firma elde edilen başarıdan tatmin olmayınca yatırımları kesme kararı aldı. Tofino serisine bundan sonra yeni bir model eklenmeyecek ancak mevcut ürünlere destek devam edecek.
İkinci olarak henüz yeni bir proje olan RISC-V Pathfinder destek programı da krizden nasibini aldı. ARM’ın en büyük rakibi olarak gösterilen açık kaynak RISC-V yongalarının nasıl geliştirilmesi gerektiği ile ilgili geçen yılın sonlarında hayata geçirilen Pathfinder programı da kapatılıyor. Intel bundan sonra RISC-V gelişimleri için destek sunmayacak. Intel’in döküm alanında yeni müşteriler bulmayı ümit ettiği RISC-V macerası da böylece sona ermiş oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?