Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel’e şok: Xeon işlemcilerin ticari sırları çalındı

    Microsoft’a transfer olan bir mühendisin Intel Xeon işlemciler ile ilgili 3900 dosyadan oluşan ticari sırları izinsiz bir şekilde indirdiği ve beraberinde götürdüğü iddia ediliyor.
    09 Şubat 2021, 20:00 (1 hf.)
    3,6b
    1
    10
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    7

    Intel’e şok: Xeon işlemcilerin ticari sırları çalındı

    Pandemi dönemi nedeniyle artan bilgisayar sistemleri satışlarından en iyi şekilde yararlanan Intel son günlerde şok bir hırsızlık olayı ile çalkalanıyor. Microsoft’a transfer olan bir mühendisin Xeon ile ilgili ticari sırları çaldığı iddia ediliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Intel’in Apple M1 dokundurmaları devam ediyor

    Dr. Varun Gupta iddiaların odağında

    Intel’in yaptığı suç duyurusuna göre geçen yıl görevinden ayrılarak Microsoft’un Bulut ve Yapay Zeka bölümüne transfer olan Dr. Varun Gupta toplamda 3900 gizli dosyayı da beraberinde götürdü.

    Ayrıca Bkz. "Huawei telefon kilidini sesle açma işlevinin patentini aldı"

    Intel kriminal bölümünün yaptığı araştırmalara göre Gupta bu dosyaları farklı USB sürücülere indirerek dışarı çıkardı. Bu dosyalarda Xeon ile ilgili bilgiler, kurumsal stratejiler, fiyatlandırma, üretim kapasitesi gibi veriler yer alıyor.

    Intel maddi olarak zarara gireceği iddiasıyla Gupta hakkında suç duyurusunda bulundu. Gupta’nın 75 bin dolar tazminat ödemesini isteyen Intel ayrıca bu dosyaların herhangi bir şekilde kullanılmasını da engellemek niyetinde. Dr. Varun Gupta ise bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyor.



    https://www.techpowerup.com/278282/ex-intel-employee-reportedly-stole-confidential-xeon-files-company-files-a-lawsuit Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    LGR9 (Levent Görgülü) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ticari sırlar Xeon ailesinin mimari özelliklerini barındırmıyordur yalnızca ürünlerin hangi partnerlere hangi kanallar aracılığı ve hangi fiyattan satıldığını içerir. Mimari özellikler olsaydı istenen tazminat 75bin dolar değil, 7.5milyar dolar olurdu.
    Ticari sırlar Xeon ailesinin mimari özelliklerini barındırmıyordur yalnızca ürünlerin hangi partnerlere hangi kanallar aracılığı ve hangi fiyattan satıldığını i...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Zenohsama (Celal Sakallı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sreylare (Samet Sizene) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çalınsa ne olur ya? AMD İntel'e şov nasıl yapılır gösteriyor zaten
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    sreylare (Samet Sizene) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çalınsa ne olur ya? AMD İntel'e şov nasıl yapılır gösteriyor zaten
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M makine26 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Lan intel hiç mi kafan basmıyor. Hamburgeci de çalışanlar bile hepsi ayrı iş yapıyor tek başına komple bir ürün yapamıyor. Sırf işi kapıp rakip çıkmasın diye. Belgeseli bile vardı.
    Çalıştığım şirketlerde aynı laçkalık doluydu. Asla hırsızlık çalma dürtülerini terbiye etme düşüncesi bile olmayan tahsilli hayvancıklar kısa bir süre çalışıp sonra ....rip gittiler. Firma projesi, aldığı kredileri vb geçtim, çalışanların aile bilgilerini bile kopyalamışlardı. Nerelerine monte ettilerse
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    adama emeklilik maaşını vermezsen o da dosyalarını indirir. 75bin dolar ne abi ya...o kadar mı değersiz bilgiler
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    LGR9 (Levent Görgülü) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ticari sırlar Xeon ailesinin mimari özelliklerini barındırmıyordur yalnızca ürünlerin hangi partnerlere hangi kanallar aracılığı ve hangi fiyattan satıldığını içerir. Mimari özellikler olsaydı istenen tazminat 75bin dolar değil, 7.5milyar dolar olurdu.
    1 Yanıt Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S Symbianist 1 hf. ( Mesaj Silindi ) LGR9
    Mimarisi o kadar etmez. Ama AMD’nin mimarisi olsaydı ederdi. Intel’in kevgire dönmüş kazma Core mimarisi artık öldü. Fazla büyütmemek lazım. Sonuçta Intel dediğiniz şirketi Apple istese satın alır. O derece küçük ve önemsiz bir şirket.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    NAGİSA 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Link varmı ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    scientia 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Patent ile korunuyordur.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    75bin dolar mı? Böyle birşey olsa Intel' den 75bin dolarcık ile kurtulamazsın gibi geliyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    2 2019daDHyekatilmak 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bişey olmaz bişey olmaz bişey olmaz bişey olmaz...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Zenohsama (Celal Sakallı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. OnePlus’tan ayrılan Carl Pei’nin ilk projesi kablosuz kulaklık olacak 1 hf. Project Cars GO, 23 Mart'ta mobil cihazlar için ücretsiz olarak çıkış yapacak 1 hf. Rick and Morty yaratıcısının yeni animasyon komedi dizisi Antik Yunan'da geçecek 1 hf. Milli füzeden tam isabet! 1 hf. Snapchat, kullanıcılarına arkadaş listelerini temizlemelerini hatırlatacak 1 hf. Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two, gelecek 5 yılda 93 farklı oyun çıkartacaklarını söyledi 1 hf. Bu yılın en çok beklenen filmlerinden Dune'un vizyon tarihi öne alındı 1 hf. İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? Özel röportaj 1 hf. Nubia'nın yeni akıllı saati Red Magic Watch ile ilgili detaylar netleşti 1 hf. Elektrikli Audi e-tron GT, etkileyici tasarımı ve güçlü 'RS' versiyonuyla geldi 1 hf. RTX 3000’de yaşanan stok sıkıntısı şiddetlenebilir 1 hf. Ubisoft oyunlarında %85'e varan indirimler başladı 1 hf. Türkiye yeni sondaj gemisi satın alıyor 1 hf. Assassin’s Creed Chronicles, Ubisoft Store'da limitli süreliğine ücretsiz 1 hf. Türkiye, kendi küresel konumlama teknolojisini geliştirecek 1 hf. ABD'de elektrikli motosikletler için sunulan vergi indirimi uzatıldı 1 hf. Türkiye, Uzay'a astronot gönderme hedefini duyurdu 1 hf. Türkiye Ay'a gidiyor! Erdoğan büyük müjdeyi verdi 1 hf. Apple TSMC’nin 5 nm bantlarının %50’sini aldı, AMD %5’te 1 hf. Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' açıklandı: İşte detaylar 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Intel’e şok: Xeon işlemcilerin ticari sırları çalındı Sonraki Speedtest’e yeni özellik geldi: Video test 1 hf. WhatsApp video gönderirken sesini kapatmanızı sağlayacak 1 hf. Lenovo K13'ün teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı 1 hf. Aragorn ile tanıdığımız Viggo Mortensen, Wolverine rolünü neden reddettiğini açıkladı 1 hf. Elon Musk'tan Starlink fiyatıyla ilgili açıklama: Türkiye'de fiyat ne olacak? 1 hf. Oclean X Pro akıllı diş fırçası Sevgililer Günü için geliyor 1 hf. Snapdragon 888'li Redmi K40'ın tanıtım tarihi resmileşti 1 hf. sahibinden.com verilerine göre 2. el otomobil fiyatlarındaki düşüş sürüyor 1 hf. Sprey olarak uygulanması hedeflenen yerli aşı çalışmaları başladı 1 hf. 120 TL değerinde 5 farklı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu 1 hf. Milli piyade tüfeği MPT-76’nın hafifletilen versiyonu göreve hazır 1 hf. Elektrikli Ford Transit'in prototipi Gölcük Fabrikası'na ulaştı 1 hf. Türkiye Uzay Ajansı'nın büyük tanıtımı bugün 19.00'da yapılacak 1 hf. Apple dört yeni işlemci hazırlıyor: İşte ilk detaylar 1 hf. Cyberpunk 2077 ve Witcher geliştiricisi CD Projekt, siber saldırıya uğradığını açıkladı 1 hf. Yapılan çalışmalara göre AstraZeneca aşısının Güney Afrika varyantına karşı etkisi düşük düzeyde 1 hf. AMD’nin DLSS'e rakip teknolojisi FidelityFX bahar aylarında gelebilir 1 hf. Electronic Arts, mobil oyun stüdyosu Glu Mobile'ı 2.1 milyar dolara satın alıyor 1 hf. IGG’den Tüm Çalışanlarına Pandemi Dönemi İçin Destek Primi Girişimi! 1 hf. 2020 yılı GTA 5 ve GTA Online için rekor bir yıl oldu: Satışlar 140 milyonu geçti! Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız