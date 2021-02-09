Intel’e şok: Xeon işlemcilerin ticari sırları çalındı

Pandemi dönemi nedeniyle artan bilgisayar sistemleri satışlarından en iyi şekilde yararlanan Intel son günlerde şok bir hırsızlık olayı ile çalkalanıyor. Microsoft’a transfer olan bir mühendisin Xeon ile ilgili ticari sırları çaldığı iddia ediliyor.

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Dr. Varun Gupta iddiaların odağında

Intel’in yaptığı suç duyurusuna göre geçen yıl görevinden ayrılarak Microsoft’un Bulut ve Yapay Zeka bölümüne transfer olan Dr. Varun Gupta toplamda 3900 gizli dosyayı da beraberinde götürdü.

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Intel kriminal bölümünün yaptığı araştırmalara göre Gupta bu dosyaları farklı USB sürücülere indirerek dışarı çıkardı. Bu dosyalarda Xeon ile ilgili bilgiler, kurumsal stratejiler, fiyatlandırma, üretim kapasitesi gibi veriler yer alıyor.

Intel maddi olarak zarara gireceği iddiasıyla Gupta hakkında suç duyurusunda bulundu. Gupta’nın 75 bin dolar tazminat ödemesini isteyen Intel ayrıca bu dosyaların herhangi bir şekilde kullanılmasını da engellemek niyetinde. Dr. Varun Gupta ise bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyor.

https://www.techpowerup.com/278282/ex-intel-employee-reportedly-stole-confidential-xeon-files-company-files-a-lawsuit

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