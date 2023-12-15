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    Intel, Gaudi3 yapay zeka çipini tanıttı: Nvidia ve AMD ile rekabet edecek

    Intel, yapay zeka yazılımları için bir çip olan Gaudi3'ün de aralarında bulunduğu yeni bilgisayar çiplerini tanıttı. Gaudi3 yapay zeka çipi Nvidia ve AMD ile rekabet edecek.
    Intel, Gaudi3 yapay zeka çipini tanıttı: Hedef Nvidia ve AMD Tam Boyutta Gör
    Intel, üretken yapay zeka yazılımı için bir yapay zeka çipi olan Gaudi3'ün de aralarında bulunduğu yeni bilgisayar çiplerini tanıttı. Gaudi3 önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek ve Nvidia ve AMD'nin büyük ve güce aç yapay zeka modellerine güç veren rakip çipleriyle rekabet edecek.

    Intel Gaudi3 duyuruldu

    OpenAI'ın ChatGPT'si gibi en önde gelen yapay zeka modelleri buluttaki Nvidia GPU'larında çalışıyor. Intel hisseleri %68 yükselirken Nvidia hisselerinin bugüne kadar yaklaşık %230 artmasının bir nedeni de bu. AMD ve şimdi de Intel gibi şirketlerin yapay zeka şirketlerini Nvidia'nın pazardaki hakim konumundan uzaklaştıracağını umdukları çipleri duyurmalarının nedeni de yine bu.

    Intel, ayrıntılara pek girmese de Gaudi3, yapay zeka uygulamalarına güç sağlamak için devasa çip çiftlikleri kuran şirketlerin ana tercihi olan Nvidia'nın H100 çipi ve 2024'te müşterilere gönderilmeye başlandığında AMD'nin yakında çıkacak olan MI300X çipi ile rekabet edecek. Öte yandan Intel, Habana Labs adlı bir çip geliştiricisini satın aldığı 2019 yılından bu yana Gaudi çipleri üretiyor.

    Intel CEO'su Pat Gelsinger, yapay zeka uygulamalarına odaklanan diğer çiplerle birlikte Gaudi3'ü duyurduğu New York'taki lansman etkinliğinde “Yapay zekalı bilgisayarın önümüzdeki yıl gösterinin yıldızı olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Firma aynı etkinlikte Meteor Lake kod adlı Core Ultra ve yeni Xeon işlemcilerini tanıttı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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