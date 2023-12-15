Intel, Gaudi3 yapay zeka çipini tanıttı: Nvidia ve AMD ile rekabet edecek

Intel Gaudi3 duyuruldu
OpenAI'ın ChatGPT'si gibi en önde gelen yapay zeka modelleri buluttaki Nvidia GPU'larında çalışıyor. Intel hisseleri %68 yükselirken Nvidia hisselerinin bugüne kadar yaklaşık %230 artmasının bir nedeni de bu. AMD ve şimdi de Intel gibi şirketlerin yapay zeka şirketlerini Nvidia'nın pazardaki hakim konumundan uzaklaştıracağını umdukları çipleri duyurmalarının nedeni de yine bu.
Intel, ayrıntılara pek girmese de Gaudi3, yapay zeka uygulamalarına güç sağlamak için devasa çip çiftlikleri kuran şirketlerin ana tercihi olan Nvidia'nın H100 çipi ve 2024'te müşterilere gönderilmeye başlandığında AMD'nin yakında çıkacak olan MI300X çipi ile rekabet edecek. Öte yandan Intel, Habana Labs adlı bir çip geliştiricisini satın aldığı 2019 yılından bu yana Gaudi çipleri üretiyor.
Intel CEO'su Pat Gelsinger, yapay zeka uygulamalarına odaklanan diğer çiplerle birlikte Gaudi3'ü duyurduğu New York'taki lansman etkinliğinde “Yapay zekalı bilgisayarın önümüzdeki yıl gösterinin yıldızı olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Firma aynı etkinlikte Meteor Lake kod adlı Core Ultra ve yeni Xeon işlemcilerini tanıttı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.