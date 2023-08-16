Intel’in 5,4 milyar dolarlık kritik satın alımı Çin tarafından engellendi

Intel'e Çin engeli
Yapılan basın açıklamasında Intel, iki şirketin anlaşmayı devam ettirmeme konusunda "karşılıklı olarak anlaştıklarını" söyledi. Intel daha önce Şubat 2022'de Tower Semiconductor'ı 5,4 milyar dolar karşılığında satın alacağını duyurmuştu. Bu satın alım Intel’in yarı iletken üretim kapasitesine önemli bir katkı yapacaktı.
Intel CEO'su Pat Gelsinger yaptığı basın açıklamasında “2025'e kadar transistör performansı ve güç performansı liderliğini yeniden kazanmak için yol haritamızı iyi bir şekilde uyguluyor, müşterilerimiz ve daha geniş ekosistemle ivme kazanıyor ve dünyanın ihtiyaç duyduğu coğrafi olarak çeşitli ve esnek üretim ayak izini sunmak için yatırım yapıyoruz. Tower'a olan saygımız bu süreçte daha da arttı ve gelecekte de birlikte çalışmak için fırsatlar aramaya devam edeceğiz.” dedi. Intel, Avrupa’nın çeşitli yerlerinde ve İsrail’de yeni üretim tesisleri kuracağını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.