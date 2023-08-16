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    Intel’in 5,4 milyar dolarlık kritik satın alımı Çin tarafından engellendi

    Intel, bir yılı aşkın bir süre önce Tower Semiconductor'ı satın almak için görüşmelere başlamıştı. Ancak bu kritik satın alım işlemi Çin’in onaylamaması nedeniyle tamamlanamadı.
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    Intel’in 5,4 milyar dolarlık kritik satın alımına Çin engeli Tam Boyutta Gör
    Intel, geçtiğimiz yılın başlarında İsrail merkezli yarı iletken üretim şirketi Tower Semiconductor'ı artık satın alacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın üstünden bir yılı aşkın bir süre geçmişken yapılan yeni bir duyuru ile Intel, satın alımın tamamlanamayacağını duyurdu. Satın alımın gerçekleşmemesinin nedeni ise Çin’in işleme onay vermemesi olduğu bildirildi.

    Intel'e Çin engeli

    Yapılan basın açıklamasında Intel, iki şirketin anlaşmayı devam ettirmeme konusunda "karşılıklı olarak anlaştıklarını" söyledi. Intel daha önce Şubat 2022'de Tower Semiconductor'ı 5,4 milyar dolar karşılığında satın alacağını duyurmuştu. Bu satın alım Intel’in yarı iletken üretim kapasitesine önemli bir katkı yapacaktı.

    Intel’in 5,4 milyar dolarlık kritik satın alımına Çin engeli
    Bugün yapılan basın açıklamasında, Intel'in birleşme anlaşması kapsamında gerekli olan düzenleyici onayları zamanında alamaması nedeniyle anlaşmayı kapatamadığı belirtildi. Intel herhangi bir ayrıntı vermezken Reuters, Çin'deki düzenleyici kurumun Intel ve Tower Semiconductor'ın satın alma işlemini onaylamadığını bildirdi. Görünüşe göre Intel ve Tower Semiconductor, satın alım sürecini uzatmak da istememiş. Sonuç olarak Intel, Tower Semiconductor'a 353 milyon dolarlık bir fesih bedeli ödemek zorunda.

    Intel CEO'su Pat Gelsinger yaptığı basın açıklamasında “2025'e kadar transistör performansı ve güç performansı liderliğini yeniden kazanmak için yol haritamızı iyi bir şekilde uyguluyor, müşterilerimiz ve daha geniş ekosistemle ivme kazanıyor ve dünyanın ihtiyaç duyduğu coğrafi olarak çeşitli ve esnek üretim ayak izini sunmak için yatırım yapıyoruz. Tower'a olan saygımız bu süreçte daha da arttı ve gelecekte de birlikte çalışmak için fırsatlar aramaya devam edeceğiz.” dedi. Intel, Avrupa’nın çeşitli yerlerinde ve İsrail’de yeni üretim tesisleri kuracağını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

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    Rhodope Thrax 1 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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