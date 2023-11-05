Intel'in CEO'su şirketin yaptığı üç büyük hatayı açıkladı

Tam Boyutta Gör Intel'in CEO'su Pat Gelsinger, Nvidia ve AMD gibi teknoloji şirketlerini açıkça eleştirmekle ün yapmış bir patron. CEO, diğer şirketlerin yanısıra kendi şirketine yönelik de öz eleştiri yapmaktan geri kalmıyor. Gelsinger, verdiği bir röportajda Intel'in yaptığı önemli üç hatayı dile getirdi. Bu üç hatayı, akıllı telefon işini bırakmaları, yapay zeka odaklı GPU çalışmalarını iptal etmeleri ve büyük bir dökümhane inşa etme işine odaklanılmaması olarak sıraladı.

Atom işlemcileri tutunamadı

Gerçekten Intel'in en büyük başarısızlıklarından birisi akıllı telefon çipleri. İlk Atom işlemcileri ilk kez 2008'de tanıtıldı. Netbooklarda sıklıkla tercih edilen çipler 2012 yılında cep telefonlarına geldi ve bazı akıllı telefonlarda kullanıldı. Ancak ARM işlemcileri karşısında başarılı olamayan Atom projesi 2016'da rafa kaldırıldı.

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Larrabee projesi iptal edildi

Gelsinger ayrıca 2010 yılındaki genel amaçlı GPU projesi olan Larrabee'nin iptalini de başarısızlık olarak görüyor. Projenin Gelsinger'in şirketten ayrılmasından sonra iptal edildiği biliniyor. Daha sonra Xeon Phi projesi Larrabee'nin kaldığı yerden devam etmek üzere oluşturuldu ancak aynı etkiye sahip olamadı. Eğer Larrabee başarılı olsaydı şuanda Intel yapay zeka yarışında Nvidia karşısında bu kadar geride olmayabilirdi.

CEO aynı zamanda Intel'in beş yapay zeka şirketini almasını da eleştridi. Larrabee'nin devam etmesi halinde bu satın alımlara gerek kalınmayacağını iddia etti. Genel olarak satın almalar başarısız olsa da 2019'da 2 milyar dolara satın alınan Habana Labs'ın Gaudi ürünleri şirketin yapay zeka yol haritasında temel teşkil ediyor.

Döküm işinde geri kaldı

Gelsinger, Intel'in büyük bir dökümhane kurmak konusunda yeterli çaba harcamamasını da en çok eleştiren kişi oldu. Şuanda şirket döküm işini diğer tüm işlerinin önüne koymuş durumda. Rekabette geride kaldığı gelişmiş çipler üretme konusunda yatırımlarını artıran ve yoğun şekilde çalışan firma, diğer şirketlere de üretim yapma hedefi koymuş durumda. Gelsinger, Intel'in son teknoloji çipleri sadece kendisi için üretmesinin hata olduğunu savunmuştu. Artık dümeni ele alan Gelsinger şirket için yeni bir rota çizdi. Bu rotada yapılan yatırımların meyve verip vermeyeceğini zaman gösterecek.

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Intel'in CEO'su şirketin yaptığı üç büyük hatayı açıkladı