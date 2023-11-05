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    Intel'in CEO'su şirketin yaptığı üç büyük hatayı açıkladı

    Intel'in CEO'su Pat Gelsinger, kendi şirketi dahil bütün teknoloji şirketlerini açıkça eleştiren bir patron. Intel'in geçmişte yaptığı üç hatayı dile getiren CEO şirkete yeni bir yol planı çiziyor.
    Intel'in CEO'su şirketin yaptığı üç büyük hatayı açıkladı Tam Boyutta Gör
    Intel'in CEO'su Pat Gelsinger, Nvidia ve AMD gibi teknoloji şirketlerini açıkça eleştirmekle ün yapmış bir patron. CEO, diğer şirketlerin yanısıra kendi şirketine yönelik de öz eleştiri yapmaktan geri kalmıyor. Gelsinger, verdiği bir röportajda Intel'in yaptığı önemli üç hatayı dile getirdi. Bu üç hatayı, akıllı telefon işini bırakmaları, yapay zeka odaklı GPU çalışmalarını iptal etmeleri ve büyük bir dökümhane inşa etme işine odaklanılmaması olarak sıraladı.

    Atom işlemcileri tutunamadı

    Gerçekten Intel'in en büyük başarısızlıklarından birisi akıllı telefon çipleri. İlk Atom işlemcileri ilk kez 2008'de tanıtıldı. Netbooklarda sıklıkla tercih edilen çipler 2012 yılında cep telefonlarına geldi ve bazı akıllı telefonlarda kullanıldı. Ancak ARM işlemcileri karşısında başarılı olamayan Atom projesi 2016'da rafa kaldırıldı.

    Larrabee projesi iptal edildi

    Gelsinger ayrıca 2010 yılındaki genel amaçlı GPU projesi olan Larrabee'nin iptalini de başarısızlık olarak görüyor. Projenin Gelsinger'in şirketten ayrılmasından sonra iptal edildiği biliniyor. Daha sonra Xeon Phi projesi Larrabee'nin kaldığı yerden devam etmek üzere oluşturuldu ancak aynı etkiye sahip olamadı. Eğer Larrabee başarılı olsaydı şuanda Intel yapay zeka yarışında Nvidia karşısında bu kadar geride olmayabilirdi.

    CEO aynı zamanda Intel'in beş yapay zeka şirketini almasını da eleştridi. Larrabee'nin devam etmesi halinde bu satın alımlara gerek kalınmayacağını iddia etti. Genel olarak satın almalar başarısız olsa da 2019'da 2 milyar dolara satın alınan Habana Labs'ın Gaudi ürünleri şirketin yapay zeka yol haritasında temel teşkil ediyor.

    Döküm işinde geri kaldı

    Gelsinger, Intel'in büyük bir dökümhane kurmak konusunda yeterli çaba harcamamasını da en çok eleştiren kişi oldu. Şuanda şirket döküm işini diğer tüm işlerinin önüne koymuş durumda. Rekabette geride kaldığı gelişmiş çipler üretme konusunda yatırımlarını artıran ve yoğun şekilde çalışan firma, diğer şirketlere de üretim yapma hedefi koymuş durumda. Gelsinger, Intel'in son teknoloji çipleri sadece kendisi için üretmesinin hata olduğunu savunmuştu. Artık dümeni ele alan Gelsinger şirket için yeni bir rota çizdi. Bu rotada yapılan yatırımların meyve verip vermeyeceğini zaman gösterecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

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    Mstt.2010 5 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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