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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel ve AMD ortaklığı sona erdi

    Tarihteki AMD grafik birimi barındıran ilk Intel işlemcisi olma özelliğine sahip Kaby Lake-G mimarisi fazla yaşama şansı bulamadı. İkili ortaklığı bitirme kararı aldı.
    2 gün
    7,1b
    7
    7
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    2017 yılı sonlarında Intel’in entegre AMD Vega grafik birimi barındıran Kaby Lake-G işlemcisini piyasaya sürmesi sektörde büyük bir heyecana neden olmuştu. Grafik konusunda oldukça eleştirilen Intel işlemcilerin sonraki dönemde önemli bir avantaja sahip olacağı yorumları yapılmıştı.

    Sınırlı kaldı

    Ne var ki işler tahmin edildiği gibi gitmedi. AMD grafik birimli Intel işlemcilerin piyasayı domine edeceği düşünülüyordu ancak Intel bu sayıyı arttırmadı. Aksine Raja Khoduri dahil AMD’den pek çok efsane isim Intel tarafına geçti ve firma kendi bağımsız grafik birimi için düğmeye bastı.

    Ayrıca Bkz. "Apple farklı servisleri tek bir pakette toplayabilir"

    Bu hafta gelen haber ise pek çoğu için sürpriz olmadı. Intel ile AMD arasındaki ortaklık sonra erdi ve Kaby Lake-G işlemcilerin üretimi durduruldu. 31 Ocak 2020 tarihiyle bu işlemcileri sipariş etme imkânı sona ererken 31 Temmuz 2020 tarihinde de son sevkiyat yapılacak.

    Aslında Intel’in kendi bağımsız grafik birimine hazırlık yapmak amacıyla AMD ile bir ortaklığa giriştiği o dönem gündeme gelmişti. Harici grafik birimi ve işlemci yongasının daha verimli bir şekilde iletişime girdiği EMIB teknolojisinin de sonraki dönemde Intel grafik birimine hazırlık olarak yorumlanmıştı.

    Intel ve AMD ortaklıklarını bitirse de farklı bir teknoloji için çalışmaları devam ediyor. İki firma CXL konsorsiyumunda yongaların devre kartında daha iyi iletişim kurmasını sağlamak için teknolojiler geliştiriyor.

     


    https://www.techpowerup.com/259919/the-end-of-a-collaboration-intel-announces-discontinuation-of-kaby-lake-g-with-amd-radeon-vega-graphics Yorum Yaz
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    Askaparta 10 sa.
    İki canbaz bir ipte oynamamış, biri öbürünü itmiş.
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    mesci_663 11 sa.
    O güzel yorumu niye kaldırdınız ??
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    eric13 23 sa.
    Hades Canyonum ilk ve son ornek demek ki
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    OverClocK1ng 1 gün
    İşlemciye entegre iyi bir GPU tasarımını öğrendiğimize göre artık yollarımızı ayırabiliriz demişler. Intel öpmeyeceği eşeğin önüne saman koymaz.
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    sankii 2 gün
    Normal şartlarda müşterilerine yapıyorlar herhalde bu işi!!
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    sankii 2 gün
    Arkadaşın yorumu bu işte çığır aşmış ancak böyle anlatılır.😂😂 :) :)
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