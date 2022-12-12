Intel ve Samsung, yarı iletken ortaklığı için bir araya geldi

Intel'den Samsung'a yarı iletken ziyareti
Aktarılanlara göre 9 Aralık tarihinde Intel CEO’su Pat Gelsinger, iki üst düzey Samsung yetkilisi ile yarı iletken alanındaki işbirliğini görüşmek üzere bir araya geldi. Gelsinger’a Samsung Electronics’ten Cihaz Çözümleri (DS) Bölümü Başkanı ve CEO'su Kyung Kye-Hyun ve Ağ İş Departmanı Başkanı Kim Woo-Joon eşlik etti.
Tüm bunların yanında bu, Gelsinger’in 2022’deki Kore’ye ilk ziyareti değil. Intel CEO’su ilk ziyaretinde sistem yarı iletkenleri, dökümhaneler, yeni nesil bellek teknolojileri, cep telefonları ce PC’ler hakkında görüşmek üzere Samsung Electronics Başkanı Lee Jae-Yong ile bir araya gelmişti. Ancak bu seferki ziyarette Samsung Electronics'in Başkanı ile görüşemediği aktarılıyor.
Her ne kadar Intel çoğunlukla kendisi için çip üretse ve Samsung, Intel'in rakiplerine üretim yapsa da iki dev firmanın nasıl bir işbirliğinin içerisine gireceği kesinlikle çok ilginç olacaktır. Öte yandan henüz ne Samsung’tan ne de Intel’den herhangi bir işbirliği açıklaması gelmemiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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