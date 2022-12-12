Tam Boyutta Gör Yarı iletken endüstrisinin iki dev firması olası bir işbirliği için bir araya geldi. Halihazırda Samsung, yarı iletken alanında lider olma hedefine doğru ilerlerken pazarın yüzde 50’sini domine eden TSMC ile yoğun rekabet içerisinde yer alıyor. Öte yandan Intel daha çok kendisi için çip üretimi gerçekleştiriyor ancak firmanın 2030’a kadar bu alanda öncü olma hedefi bulunuyor.

Intel'den Samsung'a yarı iletken ziyareti

Aktarılanlara göre 9 Aralık tarihinde Intel CEO’su Pat Gelsinger, iki üst düzey Samsung yetkilisi ile yarı iletken alanındaki işbirliğini görüşmek üzere bir araya geldi. Gelsinger’a Samsung Electronics’ten Cihaz Çözümleri (DS) Bölümü Başkanı ve CEO'su Kyung Kye-Hyun ve Ağ İş Departmanı Başkanı Kim Woo-Joon eşlik etti.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Gelsinger’in aralarında Kyung ve Kim'in de bulunduğu Samsung yöneticileriyle görüşmek üzere Samsung Electronics'in Hwaseong ve Suwon'daki kampüslerini de ziyaret ettiği bildiriliyor. Ek olarak Intel'in CEO'su ve Samsung'un üst düzey yetkilileri, diğer konuların yanı sıra “küresel bir ekonomik çöküşün üstesinden nasıl gelineceğini” konusunu da tartışmış.

Tüm bunların yanında bu, Gelsinger’in 2022’deki Kore’ye ilk ziyareti değil. Intel CEO’su ilk ziyaretinde sistem yarı iletkenleri, dökümhaneler, yeni nesil bellek teknolojileri, cep telefonları ce PC’ler hakkında görüşmek üzere Samsung Electronics Başkanı Lee Jae-Yong ile bir araya gelmişti. Ancak bu seferki ziyarette Samsung Electronics'in Başkanı ile görüşemediği aktarılıyor.

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Her ne kadar Intel çoğunlukla kendisi için çip üretse ve Samsung, Intel'in rakiplerine üretim yapsa da iki dev firmanın nasıl bir işbirliğinin içerisine gireceği kesinlikle çok ilginç olacaktır. Öte yandan henüz ne Samsung’tan ne de Intel’den herhangi bir işbirliği açıklaması gelmemiş durumda.

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Intel ve Samsung, yarı iletken ortaklığı için bir araya geldi