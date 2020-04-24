Intel yeni bir oyun kampanyasına başlıyor

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Yonga üreticilerinin zaman zaman yeni ürünlerine ilgiyi arttırabilmek adına oyun kampanyaları yaptığını görüyoruz. AMD ve Nvidia yanında işlemcilerine oyun konusunda güvenen Intel de bu kampanyalara katılıyor.

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Intel Accelerate Your Game neler sunuyor?

Accelerate Your Game adıyla başlayacak olan yeni kampanyada belirli Intel Core işlemcilerini satın alan tüketicilere çeşitli oyun ve uygulamalardan oluşan geniş bir yazılım paketi hediye edilecek.

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Kampanya kapsamında Intel’in dokuzuncu nesil Core i5 ve sonrasındaki işlemcileri satın alanları kapsıyor. Verilecek olan yazılım paketinde ise Halo Wars 2, Dungeons 3, Hitman 2, Gears Tactics, VideoStudio Pro 2019, Corel Painters Essentials 7, The Cycle için DLC ve World of Tanks yer alıyor. Ayrıca 1 aylık Origin aboneliği de hediye ediliyor.

Accelerate Your Game kampanyası 30 Eylül tarihine kadar devam edecek ve hediye kodları 31 Ekim tarihine kadar kullanılabilecek. Henüz Intel’in kampanyayı ne zaman başlatacağı bilinmiyor.

https://www.techpowerup.com/266202/intel-set-to-launch-new-accelerate-your-game-bundle-promotion

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