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    Intel yeni bir oyun kampanyasına başlıyor

    Intel Accelerate Your Game kampanyasında Halo Wars 2, Dungeons 3, Hitman 2 gibi oyunların yanı sıra VideoStudio Pro 2019, Corel Painters Essentials 7 gibi yazılımlar da var.
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    Oyunlar
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    Haber Editörü
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    Intel yeni bir oyun kampanyasına başlıyor
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    Yonga üreticilerinin zaman zaman yeni ürünlerine ilgiyi arttırabilmek adına oyun kampanyaları yaptığını görüyoruz. AMD ve Nvidia yanında işlemcilerine oyun konusunda güvenen Intel de bu kampanyalara katılıyor.

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    Intel Accelerate Your Game neler sunuyor?

    Accelerate Your Game adıyla başlayacak olan yeni kampanyada belirli Intel Core işlemcilerini satın alan tüketicilere çeşitli oyun ve uygulamalardan oluşan geniş bir yazılım paketi hediye edilecek.

    Ayrıca Bkz. "Kavga bitti, Fortnite oyunu Google Play’e geldi"

    Kampanya kapsamında Intel’in dokuzuncu nesil Core i5 ve sonrasındaki işlemcileri satın alanları kapsıyor. Verilecek olan yazılım paketinde ise Halo Wars 2, Dungeons 3, Hitman 2, Gears Tactics, VideoStudio Pro 2019, Corel Painters Essentials 7, The Cycle için DLC ve World of Tanks yer alıyor. Ayrıca 1 aylık Origin aboneliği de hediye ediliyor.

    Accelerate Your Game kampanyası 30 Eylül tarihine kadar devam edecek ve hediye kodları 31 Ekim tarihine kadar kullanılabilecek. Henüz Intel’in kampanyayı ne zaman başlatacağı bilinmiyor.



    https://www.techpowerup.com/266202/intel-set-to-launch-new-accelerate-your-game-bundle-promotion Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    .V. 1 sa.
    OOo bu sefer Intel gerçekten batıyeah galiba? Satışlar kötü olmalı ki oyun falan, intel sen ne oluyor?
    forum.donanimhaber.com/...
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