Intel yeni grafik birimi ile ilgili ilk bilgileri gelecek ay açıklayacak

Bağımsız grafik birimi ile ilgili bugüne kadarki en ciddi adımını atan ve AMD’nin efsane isimlerini çatısı altında toplayan Intel, gelecek ay bir GPU konferansı düzenliyor. Firmanın bağımsız grafik birimi ile ilgili ilk açıklamayı yapması bekleniyor.

Üst düzey temsiliyet

Intel’in bağımsız grafik birimi çalışmaları aslında 1998 yılına kadar gidiyor. O dönem i740 grafik birimini geliştiren Intel; beklentilerin altında kalan performans ve ilgi nedeniyle işlemcilerine entegre etme kararı almıştı.

2009 yılında ise Larrabee projesini duyuran Intel bunu da sürdüremedi ve 2010 yılında proje iptal edildi. Larrabee mimarisi daha sonra firmanın Xeon Phi hızlandırıcılarında kendisine yer buldu.

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2018 yılına geldiğimizde ise Intel’in en ciddi hamlesini gördük. Firma sadece yeni bir mimari çalışmalarına başlamakla yetinmedi, Raja Khoduri ve Jimmy Keller gibi grafik dünyasının efsane isimlerini de kadrosuna kattı.

Yeni oluşturulan ekibe Raja Khoduri liderlik ederken Kanada’da yeni bir Ar-Ge merkezi açıldı. Ayrıca Hindistan’da da bir Ar-Ge merkezi planlanıyor. Arctic Sound kod adlı grafik biriminin 2020 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Aslında grafik birimi satış rakamı anlamında Intel dahili grafikleri sayesinde pazarın lideri durumunda. Ne var ki gelir anlamında Nvidia hem oyuncu pazarında hem de kurumsal pazarda büyük bir hakimiyete sahip. Bu bakımdan aynı kategorilerde Intel bağımsız bir grafik birimi ile mücadele vermek istiyor.

Düzenlenecek olan konferansta açılış konuşmasını Raja Khoduri’nin yapacağı belirtildi. Ayrıca Jimmy Keller ve Chris Hook gibi üst düzey yöneticiler de konferansta hazır bulunacak. Intel’in bağımsız grafik birimi ile ilgili hangi aşamaya geldiğini bu konferansta göreceğiz.