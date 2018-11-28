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Intel yeni grafik birimi ile ilgili ilk bilgileri gelecek ay açıklayacak

Raja Khoduri liderliğinde kalabalık bir yönetici kadrosu gelecek ay düzenlenecek konferansta bağımsız grafik birimi ile ilgili ilk detayları paylaşacak. Çıkış tarihinin de detaylanması bekleniyor.
5 ay
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Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Bağımsız grafik birimi ile ilgili bugüne kadarki en ciddi adımını atan ve AMD’nin efsane isimlerini çatısı altında toplayan Intel, gelecek ay bir GPU konferansı düzenliyor. Firmanın bağımsız grafik birimi ile ilgili ilk açıklamayı yapması bekleniyor.

Üst düzey temsiliyet

Intel’in bağımsız grafik birimi çalışmaları aslında 1998 yılına kadar gidiyor. O dönem i740 grafik birimini geliştiren Intel; beklentilerin altında kalan performans ve ilgi nedeniyle işlemcilerine entegre etme kararı almıştı.

2009 yılında ise Larrabee projesini duyuran Intel bunu da sürdüremedi ve 2010 yılında proje iptal edildi. Larrabee mimarisi daha sonra firmanın Xeon Phi hızlandırıcılarında kendisine yer buldu.

Ayrıca Bkz. "Adata oyunculara yönelik hafıza kartlarını duyurdu"

2018 yılına geldiğimizde ise Intel’in en ciddi hamlesini gördük. Firma sadece yeni bir mimari çalışmalarına başlamakla yetinmedi, Raja Khoduri ve Jimmy Keller gibi grafik dünyasının efsane isimlerini de kadrosuna kattı.

Yeni oluşturulan ekibe Raja Khoduri liderlik ederken Kanada’da yeni bir Ar-Ge merkezi açıldı. Ayrıca Hindistan’da da bir Ar-Ge merkezi planlanıyor. Arctic Sound kod adlı grafik biriminin 2020 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Aslında grafik birimi satış rakamı anlamında Intel dahili grafikleri sayesinde pazarın lideri durumunda. Ne var ki gelir anlamında Nvidia hem oyuncu pazarında hem de kurumsal pazarda büyük bir hakimiyete sahip. Bu bakımdan aynı kategorilerde Intel bağımsız bir grafik birimi ile mücadele vermek istiyor.

Düzenlenecek olan konferansta açılış konuşmasını Raja Khoduri’nin yapacağı belirtildi. Ayrıca Jimmy Keller ve Chris Hook gibi üst düzey yöneticiler de konferansta hazır bulunacak. Intel’in bağımsız grafik birimi ile ilgili hangi aşamaya geldiğini bu konferansta göreceğiz.

 

https://www.digitimes.com/news/a20181128PD203.html Yorum Yaz
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Bloodin 5 ay en beğenilen
Bunu herkes biliyor fakat yazacak cesaret kimsede yok, APU'ları bilerek ve isteyerek çok kötü konfigürasyonlarla çıkarıyor firmalar, yaparsa Acer yapar diyordum, onlar bile yapamadı, bir tane düzgün yüksek mhz değerine sahip çift kanal ram'li ssd içeren 2700U APU'ya sahip cihaz çıkaramadılar... Daha doğrusu çıkarmalarına izin verilmedi!!!
Bunu herkes biliyor fakat yazacak cesaret kimsede yok, APU'ları bilerek ve isteyerek çok kötü konfigürasyonlarla çıkarıyor firmalar, yaparsa Acer yapar diyordum...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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lterlemez 5 ay
"Aslında grafik birimi satış rakamı anlamında Intel dahili grafikleri sayesinde pazarın lideri durumunda."
Bu yorumu yapmak biraz garip, şu an AMD'nin mobil işlemci satmasına izin verilmiş olsa (!!!!!), acaba bu yorum yapılabilir miydi?
"Aslında grafik birimi satış rakamı anlamında Intel dahili grafikleri sayesinde pazarın lideri durumunda."Bu yorumu yapmak biraz garip, şu an AMD'n...
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TheNewAtilla 5 ay
Üçüncü bir gpu sektör için iyi birşey de yapan intel olunca yağlı kazık geliyor aklıma
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RaptorFX 5 ay
i740 dönemine ve fiyatına göre f/p ürünüydü. Ancak piyasanın tam atılım dönemiydi ve i740 anca orta seviye bir f/p ürünü olarak kaldığından silindi gitti. Aynı dönem Voodoo gibi bir dev silindi gitti piyasadan hey gidi hey... Nvidianın piyasayı silip süpürdüğü dönemlerdi.
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Bloodin 5 ay en beğenilen
Bunu herkes biliyor fakat yazacak cesaret kimsede yok, APU'ları bilerek ve isteyerek çok kötü konfigürasyonlarla çıkarıyor firmalar, yaparsa Acer yapar diyordum, onlar bile yapamadı, bir tane düzgün yüksek mhz değerine sahip çift kanal ram'li ssd içeren 2700U APU'ya sahip cihaz çıkaramadılar... Daha doğrusu çıkarmalarına izin verilmedi!!!
1 Yanıt Yanıtla +6
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Mukarnas 5 ay Bloodin
Cok ilginctir ki ryzen & nvidia ikilisi mobil piyasasinda hic yanyana gelmediler. 2700U ile rx 560x, rx 530x ve Vega 10 disi ekrankarti secenegi yok. 2700 ile vega 56 ve 1700 ile rx 580 secenekleri var. Cok fazlada secenek yok dogrusu.
2700 + vega 54: geizhals.eu/...
1700 + rx 580: geizhals.eu/...
2700U + rx 560x: geizhals.eu/...
2700U + vega 10: geizhals.eu/...
1 Yanıt Yanıtla +2
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lterlemez 5 ay
"Aslında grafik birimi satış rakamı anlamında Intel dahili grafikleri sayesinde pazarın lideri durumunda."
Bu yorumu yapmak biraz garip, şu an AMD'nin mobil işlemci satmasına izin verilmiş olsa (!!!!!), acaba bu yorum yapılabilir miydi?
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